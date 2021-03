في ريف دمشق جنوب غرب العاصمة السورية تقع داريا، التي واجه سكانها حصار قوات النظام السوري منذ عام 2011 وعاشوا الحرمان من الغذاء والتنقل والأمن، لكن في أعماق هذا الدمار كانت هناك تجربة للخلاص من عالم القذائف والبراميل المتفجرة.

في مكتبة سرية فريدة من نوعها، روى الصحفي البريطاني مايك ثومسون في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان "مكتبة سوريا السرية.. القراءة والخلاص في مدينة تحت الحصار"، حكايتها الملهمة وتحدث للجزيرة نت من قبل عن قصتها الفريدة.

ومؤخرا نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا مطولا عن كفاح شباب الثورة الذين بنوا المكتبة التي تم إنقاذها من تحت الأنقاض في داريا، وحكى التقرير، الذي كتبته دلفين مينوي، مراسلة صحيفة لوفيغارو الفرنسية بالشرق الأوسط، قصة بناء هذه المكتبة من خلال تتبع نشاط أحد أعضاء تلك المجموعة الصغيرة وهو أحمد المعضماني، وكتبت مينوي القصة في كتابها الصادر حديثا بعنوان "جامعو كتب داريا.. مكتبة سوريا السرية".

أشار التقرير إلى أن المعضماني لم يغادر داريا لما يقرب من 3 سنوات، وكانت المدينة كالتابوت، إذ حاصرها النظام السوري وكانت تتضور جوعا، وكان المعضماني واحدا من 12 ألف ناج من المدينة المحاصرة.

لقد كان سكان البلدة تحت نيران صواريخ بشار الأسد والبراميل المتفجرة وحتى الهجمات بالأسلحة الكيماوية لعدة أشهر، فقد حاصرها الرئيس السوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. ومثل كثيرين آخرين، حزمت عائلة المعضماني حقائبها وهربت إلى بلدة مجاورة، وتوسلت العائلة لابنهم أحمد بأن يتبعهم، لكنه رفض، فقد "كانت هذه ثورته.. ثورة جيله".

Thank you @georgeisediting @susanorlean @picadorbooks ! This book is dedicated to all the anonymous heroes of the Syrian revolution and their peaceful and creative means (including saving books from the rubble and building an underground library) against barbarity. #Syria #Daraya https://t.co/xlkbSZXmJd

— Delphine Minoui (@DelphineMinoui) March 18, 2021