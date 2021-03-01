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ثقافة|قطر

يستحضر حياة الأجداد والبيت الخليجي القديم.. شاب قطري يحول مجلسه إلى متحف للمقتنيات

عماد مراد - الدوحة
1/3/2021

عندما كان في الـ18 من عمره نمت لدى الشاب القطري خالد العجمي هواية جمع التراث القطري والخليجي القديم، وتخصص في مستلزمات البيت الخليجي قديما، فجاب الأرض بحثا عن هذه القطع حتى استطاع أن يحصل على المجموعة الكاملة لتلك المقتنيات.

وبعد فترة من الجمع والشراء والدخول في المزادات داخل قطر وخارجها حوّل العجمي مجلسه إلى متحف خاص لعرض تلك المقتنيات، فضلا عن حرصه الشديد على صيانتها وجعلها صالحة للاستخدام على الدوام.

ويرى العجمي أن العناء والتكلفة في جمع المقتنيات لا يضاهيان السعادة التي تتملكه عندما يجلس وسط تلك المقتنيات مستحضرا حياة الأجداد.

المصدر : الجزيرة

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