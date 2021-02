في سابقة تاريخية اختارت جامعة هارفارد الأميركية الشاب المسلم من أصول مصرية حسان الشهاوي لرئاسة تحرير مجلتها القانونية العريقة "هارفارد لو ريفيو" (Harvard Law Review) ليكون الرئيس الـ135 في تاريخها.

وفي حديث خاص للجزيرة نت لا يخفي الشهاوي شعوره بالفخر بعد انتخابه من طرف طلبة جامعة هارفارد للقانون، مضيفا "أتمنى أن يكون اختياري لهذا المنصب شرفا لأمة الإسلام ولتراثنا العلمي".

Congratulations to Hassaan Shahawy ’22, the 135th president of the @HarvLRev https://t.co/W6qzeHlYhf

— Harvard Law School (@Harvard_Law) February 6, 2021