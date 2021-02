ماذا لو قامت الحرب الإلكترونية وتصاعدت حتى تم تعطيل الاتصالات كافة وتجاوزت القوتان الأكبر عالمياً حالة التنافس الإستراتيجي والاقتصادي إلى الانقسام التكنولوجي والحرب الشاملة ليدخل العالم في حقبة كابوسية من "الديستوبيا" (الواقع المرير).

كتب جنديان سابقان رواية تتنبأ بالمستقبل تحمل عنوان "2034"، تتحدث عن صدام مسلح (وتكنولوجي) بين الولايات المتحدة والصين. ويبدو أن الواقع ليس بعيدًا عن هذا الخيال الذي يتصور أن تقود الظروف السياسية والتكنولوجية لمخاوف هذه الحرب، بحسب المؤلفين.

في التقرير الذي نشرته صحيفة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية (L’Obs)، يقول الكاتب بيير هاسكي إنه في فبراير/شباط، كرست مجلة "وايرد" الأميركية عددها بأكمله لرواية تتنبأ بالمستقبل وتمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية. ويختزل عنوانها الموضوع "2034.. رواية الحرب العالمية القادمة".

لن يتفاجأ أحد عندما يعلم أن هذا الصراع الخيالي بين الولايات المتحدة والصين، وهما عملاقا القرن الـ21 المنخرطان في شكل جديد من أشكال الحرب الباردة، والتي يمكن أن يتحول بسهولة إلى حرب طاحنة.

يمتلك مؤلفا الرواية المؤهلات اللازمة لجعل هذه القصة ذات مصداقية، فإليوت أكرمان هو كاتب خدم 5 مرات في القوات البحرية في أفغانستان والعراق. أما مؤلفه المشارك، جيمس ستافريديس، فهو أدميرال متقاعد من فئة "4 نجوم"، قاد حاملة طائرات أميركية مع مجموعته القتالية البحرية وكان القائد الأعلى لحلف الناتو لمدة 5 سنوات.

يمكن تفسير وجود سيناريو حرب عالمية على غلاف مجلة "وايرد" (Wired)، وهي مجلة متخصصة في التغييرات الرقمية منذ ربع قرن، بالحضور الطاغي للتكنولوجيا في الرواية وكذلك في أي حالة حرب حالية أو مستقبلية متوقعة.

لكن تهدف المجلة أيضًا إلى الدعوة لعدم انخراط الدولتين في مثل هذه الحرب "بطريقة آلية". حسب تعبير الأدميرال ستافريديس، تتمثل الغاية من ذلك في "إطلاق تحذير ليتجنب البشر مثل هذه الأحداث".

This is the first of six installments from ‘2034: A Novel of the Next World War’ that we are rolling out over the next six weeks.

To get each installment delivered directly to your email inbox, sign up here: https://t.co/5ihBJ77XL6 pic.twitter.com/0XhN6KapYQ

— WIRED (@WIRED) January 26, 2021