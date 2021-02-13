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ثقافة|أردن

عصافير زرقاء.. عندما يروي الأطفال عذاباتهم في الحرب

أمنيات إنجي اصطدمت بالقذائف التي توزع الموت على أنحاء سوريا

من حفل إطلاق الكتاب بمؤسسة "عبد الحميد شومان" الثقافية في عمان (الجزيرة)
من حفل إطلاق الكتاب بمؤسسة "عبد الحميد شومان" الثقافية في عمان (الجزيرة)
أيمن فضيلات - عمَان
13/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202101:45 PM (مكة المكرمة)

"كنت أنظر للطيور المحلقة في السماء الزرقاء الصافية، وأحلم بأن تسحبني معها من بين الدمار والغبار وأشلاء القتلى"، أمنية طالما تمنت الكاتبة السورية الطفلة إنجي جروج تحقيقها، لكن أمنياتها اصطدمت بالقذائف التي توزع الموت على أنحاء سوريا منذ 10 سنوات متواصلة.

وجدت إنجي جروج صعوبة في بداية الكتابة، وذلك لشدة المعاناة التي عاشتها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها، حيث فصول التهجير من بيت لبيت، ومن مدينة لمدينة، وسط الجوع والبرد والخوف، لكنها تحملت الضغوط والذكريات المؤلمة، ودونت أوجاع الأطفال السوريين وآلامهم، لنقلها للعالم.

واستطاعت إنجي تأليف الكتاب بمساعدة من دار النشر الأردنية "جبل عمان ناشرون"، على أمل منها أن تتمكن عبر الكتابة من التغلب على الخوف وتتجاوز ما مرت به، ودونت في صفحات الكتاب قصصا حقيقية عايشتها للطفولة السورية المحرومة، ومعاناتها من ويلات الحرب الدائرة هناك.

من إنجي؟

إنجي جرّوج مؤلفة الكتاب وُلدت في مدينة حمص السورية عام 2001، في الحارة القديمة، وببلوغها عامها العاشر اندلعت الحرب، وبدأت معها حالة التهجير بعدما دمر منزل أهلها وقتل أقاربها.

وتقول إنجي للجزيرة نت من مكان إقامتها في بريطانيا -عبر سكايب- إن حالة الخوف والهلع التي عاشتها وأطفال سوريا شكلت لها دافعا للكتابة، "كنت أكتب وأنا أعاني من أعراض الصدمة النفسية لما بعد الحرب، ومما زاد معاناتي في الكتابة قصص الأطفال المؤلمة التي شاهدتها وسمعتها ثم رويتها في الكتاب".

وتابعت "بدأت في عمر 15 سنة كتابة قصص الرعب التي عايشها الأطفال خلال الحرب والتهجير، وشعرت بالمسؤولية حيالهم لأنهم لا يملكون وسيلة للتعبير عن آلامهم، عندها قررت أن أُسمع العالم قصصنا المؤلمة التي عشناها".

تدرس جروج حاليا في تخصص صناعة أفلام الكرتون (Animaiton) في جامعة نورويتش للفنون بإنجلترا، وقطعت على نفسها عهدا بعد التخرج بأن تصنع أفلاما توصل من خلالها رسائل الأطفال لعالم الكبار، حتى يشعروا بمعاناتهم النفسية لتحقيق الأمان للطفولة.

المؤلفة إنجي جروج دفعتها حالة الخوف والهلع التي عاشتها وأطفال سوريا إلى الكتابة (الجزيرة)

كتابة مؤلمة

في الكتاب حضرت قصص الأطفال السوريين المؤلمة نتيجة ويلات الحرب، فهنا قصة طفل قتلت عائلته وبقي وحيدا يحاول اللحاق بقوافل المهجّرين، وفي صفحة أخرى قصة لطفل فقد بصره من صواريخ الدمار وبات عاجزا عن الحركة بمفرده، وبينهما قصص لأطفال يخافون من أسطح المنازل، بعدما انهارت عليهم السقوف، وأُخرجوا من تحت الدمار.

تروي الكاتبة في مقدمة الكتاب -على لسان فتى يمثل بطل القصة، من دون أن تسميه ليعبر عن وجع أطفال سوريا- قصة آخر ليلة موحشة في بيتها بلا كهرباء قبل هدمه على رأس عائلتها، لتبدأ بعدها رحلة التهجير والسكن في بيوت لا جدران لها ولا أسقف، وتطير عن ساكنيها مع هبة الريح.

ورغم قصص الحرب المؤلمة، فإن الكتاب يفيض بالتفاؤل والأمل بغد أفضل، يحقق فيه أطفال سوريا حياة أجمل، ويعالجون فيه جراح الحرب والكراهية بالحب، والقدرة على تجاوز الظروف المأساوية.

غلاف "عصافير زرقاء: قصة حرية من قبضة الحرب" الصادرة عن دار النشر الأردنية "جبل عمان ناشرون" (الجزيرة)

إعجاب واسع

نال الكتاب اهتمام كثير من الشخصيات المرموقة، وكتبت مقدمته الأميرة الأردنية ريم العلي قائلة "كُتبت القصة بصورة أخاذة ومحركة للمشاعر، تبعث القوة فيمن يقرأها، قصة نحتاجها اليوم بشدة، فهي قصة عن قدرة الحب على تجاوز حتى أكثر الأوضاع مأساوية".

الكتاب صادر عن دار النشر الأردنية "جبل عمان ناشرون"، وأقيم حفل إطلاق له قبل أيام في مؤسسة "عبد الحميد شومان" في العاصمة عمّان، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويتضمن الكتاب رسوما من عمل الفنان حسان مناصرة الحاصل على جوائز عربية وعالمية عدة، مما أعطى غنى ومعنى أكبر للقصة.

مديرة تطوير الأعمال والاتصال في دار النشر "جبل عمان ناشرون" فرح سماوي قالت للجزيرة نت إن كتاب "عصافير زرقاء" مثال رائع على أهمية العناية بالصحة النفسية وقدرة الأطفال على التعبير عن أنفسهم للتغلب على الصدمات والتجارب الصعبة، ونؤمن في "جبل عمان ناشرون" بأهمية الكلمة، ونسعى لإعطاء الصوت لمن لا صوت له، وهذه كانت رسالتنا في هذا الكتاب؛ أن نكون صوت الطفولة، وندعو متابعينا للإسهام في إيصال هذا الصوت.

المصدر : الجزيرة

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