رحّبت الأوساط الرسمية والشعبية في العراق بقرار إدراج سدة الهندية القديمة في بابل (وسط البلاد) ونواعير قضاء هيت بالأنبار (غرب)، في سجل التراث العالمي للري، وسط أجواء من الفرح والتفاؤل في بلد يعاني الاضطرابات منذ عقود.

وكشفت خلية الإعلام الحكومي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن جهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية خلال اجتماعات المجلس التنفيذي الـ72 للجنة الدولية للري والصرف "آي سي آي دي" (ICID) في مدينة مراكش المغربية، واصفة ما جرى بأنه يوم عراقي بامتياز وسيشكل حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل.

خرجت سدة الهندية عن الخدمة عام 1989 وتعتبر اليوم جسرا يمرر تصاريف مياه الأمطار (الصحافة العراقية)

وسائل ري قديمة

ويشير ماجد إبراهيم سلمان معاون مدير عام الهيئة العامة للسدود والخدمات إلى أن نواعير "هيت" كانت لها أهمية قديما باعتبارها وسيلة للري، واستخدمت في ذلك الوقت لإيصال المياه من نهر الفرات إلى مجرى مائي يتجه باتجاه الأراضي الزراعية، ولكن الحاجة انتفت إليها اليوم.

وفيما يخص الحقبة الزمنية وتاريخها يقدّر سلمان -في حديث للجزيرة نت- عمر نواعير هيت بأكثر من ألف عام، أما سدود الهندية فتعود للعام 1913 وصممها مهندس إنجليزي اسمه السير ويليام وليكوكس، وبنتها شركة جون جاكسون من الطابوق ومادة الربط المسماة بالنورة.

ويبيّن أن النواعير وسدة الهندية تعود إلى وزارة الموارد المائية، وقامت بتأهيلها، وفي عام 2008 تم تسليم سدة الهندية إلى هيئة السياحة والآثار لأنها قديمة المنشأ، ولكن أعمال تأهيل هذه السدة تقوم بها دوائر الموارد المائية بالتنسيق مع هيئة الآثار، منوها إلى أن سدة الهندية خرجت عن الخدمة عام 1989 بسبب إنشاء سدة جديدة ولكنها تعتبر جسرا يمرر تصاريف مياه الأمطار.

رمزية وجمالية

من جانبه، يرى خبير التاريخ الدكتور علي النشمي أن نواعير هيت كانت لها أهمية كبيرة لأن المدينة مطلة على نهر الفرات وأصبح من الضروري أن تكون هنالك رافعات للمياه.

ونوه النشمي في حديث للجزيرة نت إلى أن النواعير ليس لها أي أهمية للري اليوم، إنما أصبحت رمزية وجمالية في المنطقة، كما أن لمدينة هيت تاريخ قديم في العراق، حيث كان ميناء العراق في الألف الخامس قبل الميلاد في مدينة هيت، وتكونت بعدها الرمادي وبغداد وغيرها.

وأما سدة الهندية فينسب خبير التاريخ اسمها لأحد ملوك الهنود الذي كان حاكما لإحدى الولايات الهندية، حيث قام بنقل المياه من الحلة إلى النجف بعد أن زارها ووجدها بلا مياه، فبنى السدة الهندية ونسبت إليه عام 1793، وطورت في نهاية القرن الـ19 من قبل العثمانيين، مشيرا إلى أن لسدة الهندية أهمية اقتصادية، فهي تعمل على نقل المياه لمناطق كثيرة، كما أن لها أهمية تراثية وتاريخية في العراق.

صورة قديمة لسدة الهندية تبين تدفق المياه من خلالها لعدة مناطق (مواقع التواصل)

هندسة معقدة

ويلفت الصحفي سيف صلاح الهيتي إلى أن هيت تعد من أقدم 3 مدن في العالم، وهي مدينة تتربع على أحضان الفرات في غرب محافظة الأنبار.

وعن النواعير يتحدث الهيتي مع الجزيرة نت مؤكدا أنها بالأصل واسطة سقي بدائية لكن لا يوجد غيرها في ذلك الوقت، وهي منتشرة في مدن غرب الأنبار هيت وعنة وراوة وحديثة وصولا إلى القائم، وهي شبيهة نوعا ما بنواعير حماة، لكن مواد الصنع تختلف، وهي أقدم من نواعير حماة.

الهيتي أكد أن النواعير هي جزء رئيسي وأساسي من ثقافة مدينة هيت وتاريخها (الجزيرة نت)

ولفت إلى أن النواعير جزء رئيسي من ثقافة المدينة وتاريخها الجمعي، إضافة إلى القلعة الأثرية وجامع الفاروق، فهذه 3 معالم يفتخر بها الهيتيون دون غيرهم.

ويضيف الهيتي أنه بعد مناشدات الأهالي تم إعادة تأهيل نواعير المدينة عن طريق وزارة الموارد المائية وعددها في هيت 4 في الضفة الثانية من الجهة الشمالية للمدينة بمنطقة حي البكر.

ويضيف أن صناعة هذه النواعير تتطلب هندسة معقدة جدا، من ناحية اختيار أنواع خاصة من الخشب، وترابطها وطريقة تركيبها التي لا تستخدم فيها المسامير، كما تتوجب الدقة في اختيار أماكنها وحجمها وحجم الأعواد المستخدمة.

داود أكد أن إدراج نواعير هيت وسدة الهندية ضمن قائمة التراث العالمي المائي أسعد جميع العراقيين (الجزيرة نت)

سياحة تراثية

ويقول الشاعر والمؤرخ جمال داود إن أول من استخدم النواعير هم الأكاديون، لكن لا يمكن أن تكون الناعورة في تلك الفترة هي نفس هذا النوع، ويحتمل أن تكون صناعتها بطريقة بدائية.

وفي حديثه للجزيرة نت عزا داود السبب الرئيسي لانتشار النواعير في هذه المنطقة من أعالي الفرات إلى عمق حوض النهر وارتفاع مستوى البساتين عن سطح الأرض إلى نحو 10 أمتار، فاخترعوا الناعورة لتسهيل ري البساتين آنذاك.

ويضيف رئيس جمعية هيت للتراث والثقافة أن النواعير في الوقت الحاضر عبارة عن منطقة تراثية وسياحية، ولا تستخدم لأغراض الري، مؤكدا أن إدراج النواعير وسدة الهندية ضمن قائمة التراث العالمي المائي أسعد جميع العراقيين.

سيروان: الناعورة المائية تتميز بهندسية رائعة صممت بطريقة تقاوم التغير رغم مرور آلاف السنين (الجزيرة نت)

صناعة شعبية

بدوره يقول سيروان محي الكردي -الذي يعمل في صناعة النواعير- إن نجار الناعورة هو العنصر الأساسي بصناعة الناعورة، فهناك نجارون يختصون بالنواعير برعوا بصناعتها وعلموا أولادهم، وتوارثوها جيلا عن جيل.

ويضيف للجزيرة نت أن من أبرز معوقات صناعة النواعير في الوقت الحاضر قلة أشجار التوت في المناطق الزراعية، وانخفاض منسوب نهر الفرات، وترك المهنة من قبل النجارين القدامى، إضافة إلى الخراب الكبير الذي طال النواعير وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بها.

ويوضح الكردي أن الناعورة عبارة عن طوقين من خشب التوت يكون قطره من 10 إلى 12 مترا، ويربط بينه وبين مركز الناعورة بأغصان متينة وطويلة، وتكون مربوطة على محور الناعورة بشكل محكم وقوي بمسامير خشبية تسمى الحفوف.

ويعرب عن اعتقاده بأن الناعورة وجد منذ أقدم العصور من طرف الأقوام الساميين النازحين من الجزيرة العربية، الذين أطلقوا على أنفسهم الأقوام الجزرية، وقاموا ببناء مستوطنتهم الزراعية على ضفاف الفرات.

يشارك في صناعة الناعورة شرائح عديدة من المجتمع، منهم النجار والفلاح والنساء والأطفال (الجزيرة نت)

وعن طريقة عمل الناعورة يقول الكردي إن الناعورة تبدأ بالدوران حول محورها بقوة دفع الماء داخل مجرى خاص يسمى السيب أو الفتحة وبفعل الزعانف المصنوعة أو الشرائح من سعف النخيل ترتفع الأباريق الفخارية وهي ممتلئة بالمياه (تقدر بلترين) وتصعد إلى أعلى الدولاب فتصب الأباريق الفخارية واحد بعد الآخر في الساقية.

ويتابع صانع النواعير بالقول، "ولموازنة الدوران حول محورها، يجب أن تكون درجة انحنائها إلى الساقية ملامسة للجدار الثابت للدالية أو هيكلها، وجب وضع قطعة من الخشب طولها 30 سنتمترا وعرض 10 سنتمترات للموازنة.

وينوه إلى أن الناعورة المائية تتميز بهندسية رائعة صممت بطريقة تقاوم التغير رغم مرور آلاف السنين على وجودها وقد فشلت كل التجارب في تطويرها، ونواعير هيت صنعت نسخة طبق الأصل عما كانت موجودة قبل آلاف السنين، ولا يوجد تاريخ دقيق لهذه الصناعة.

ويذكر الكردي أن صناعة الناعور تدخل فيها شرائح عديدة من المجتمع، منهم النجار والفلاح وصانع الأباريق والنساء اللواتي يصنعن الحبال من الخوص أو الليف بعد أن يقوم الرجال بجلب الأغصان الكبيرة، في مشهد يساهم فيه الأطفال أيضا.