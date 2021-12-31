وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور

توفي اليوم الجمعة وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور جابر عصفور، بعد رحلة مع المرض عن عمر يناهز الـ77 عاما، وذلك وفق ما نقلت مصادر إعلامية مصرية مثل الأهرام وغيرها.

وولد عصفور في المحلة الكبرى في 25 مارس 1944، وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، ورئيس المجلس القومي للترجمة، وكان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

للراحل العديد من المؤلفات والدراسات النقدية، ومن مؤلفاته:"الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، مفهوم الشعر دراسة فى التراث النقدى، زمن الرواية، أنوار العقل" وغيرها من المؤلفات، وفقا لصحيفة الأهرام.

وحصل عصفور على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973)، وفقا لموقع مصراوي.

تفاعل على المنصات

وشهدت منصات التواصل في مصر نعيا واسعا لوزير الثقافة السابق جابر عصفور، وفق ما رصدته وحدة التحقق والرصد “سند” في شبكة الجزيرة.

ونشرت وزارة الثقافة بيانا -عبر صفحتها على فيسبوك- قالت فيه إن الثقافة العربية والمصرية فقدت أحد أعمدتها الراسخة.

وأضافت الوزارة أن “الراحل وضع بصمات بارزة في مجال التنوير، وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به“، وأشارت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي، وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.

وتابعت أنه “مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل“، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وعبّرت مؤسسات ومفكرون ومغردون عن حزنهم لرحيل الفقيد، مشيرين إلى أثره الكبير في الثقافة المصرية والعربية، واصفين إياه بـ“الموسوعة الثقافية ورجل الدولة المميز“.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة الوزير السابق عبر منشور له على فيسبوك، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.