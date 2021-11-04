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ثقافة|جنوب أفريقيا

فوز الجنوب أفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية عن روايته "ذي بروميس"

(FILES) In this file photo taken on October 31, 2021 South African author Damon Galgut poses during the photo call for the authors shortlisted for the 2021 Booker Prize for Fiction at Southbank Centre in London. - South African playwright and novelist Damon Galgut on November 3, 2021, won the 2021 Booker Prize for "The Promise", his third shortlisted novel which chronicles a family in his homeland from the late apartheid era through to Jacob Zuma's presidency. (Photo by Tolga Akmen / AFP)
الروائي والمسرحي الجنوب أفريقي دامون غالغت فاز بجائزة بوكر البريطانية 2021 عن روايته "ذي بروميس" (الفرنسية)
4/11/2021

فاز الروائي والمؤلف المسرحي الجنوب أفريقي دايمون غالغت مساء أمس الأربعاء بجائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة عن روايته "ذي بروميس" (The Promise)، التي تروي قصة عائلة من المزارعين البيض بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأُعلِن عن اسم الفائز بالجائزة خلال احتفال حضره جميع المتأهلين للمنافسة النهائية، خلافا لنسخة العام الماضي التي أقيمت عبر الفيديو بسبب قيود جائحة كورونا.

وقال غالغت (57 عامًا) الذي تأهل للمرة الثالثة إلى نهائيات الجائزة، بعد نيله المكافأة الأدبية العريقة؛ "أنا ممتن جدًّا وبكل تواضع".

وأضاف المؤلف -الذي كتب روايته الأولى وهو يبلغ من العمر 17 عاما- "لقد استلزم الوصول إلى هنا وقتًا طويلاً، والآن بعد أن حققت ذلك أشعر بأنني يجب ألا أكون هنا".

تأثير مرور الوقت

وأوضح الكاتب الجنوب أفريقي الأبيض أنه أراد أن تظهر الرواية التي نالت استحسان النقاد كيفية تأثير "مرور الوقت" على أسرة وبلد وسياسته و"مفاهيم العدالة".

ولاحظ أن "هذا العام كان رائعًا للأدب الأفريقي"، قائلا إنه يقبل الجائزة "لكل القصص التي حُكيت وتلك التي لم تُحكَ"، ومن أجل الكتّاب المعروفين أو المغمورين "من القارة الملفتة التي أنتمي إليها". وتابع "استمروا من فضلكم في الاستماع إلينا؛ ثمة كثير سيأتي بعد".

وتدور أحداث "ذي بروميس" في الفترة بين نهاية نظام الفصل العنصري ورئاسة جاكوب زوما، وهي تصوّر انسلاخ أسرة بيضاء تدريجيا من بريتوريا مع تقدم البلاد في مسار الديمقراطية.

ووصفت صحيفة "نيويوركر" روايته بأنها "ملفتة"، في حين عدت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب أفريقيا أن "من المفاجئ رؤية مقدار التاريخ الذي نجح غالغت في وضعه في هذه الرواية القصيرة".

ترسم الرواية -التي تنتمي لأدب الخيال الواقعي- رحلة تحطم عائلة بيضاء من جنوب أفريقيا، تعيش في مزرعة خارج بريتوريا.

يتجمع آل سوارت في جنازة، ويتفرقون بعدها، ويكره الجيل الأصغر من الأسرة كل ما تمثله عائلتهم، بما في ذلك الوعد الذي لم يتحقق للمرأة السوداء التي عملت معهم وخدمتهم طوال حياتها.

بعد سنوات من الخدمة، وُعدت الخادمة بمنزل وأرض خاصين بها، ولكن بطريقة ما مع مرور عقد تلو الآخر من الزمان لم يتحقق هذا الوعد.

تتغير عين الراوي وتومض، تتحرك بانسيابية بين الشخصيات، وتحلق في أحلامهم، وبينما تنتقل البلاد من الانقسامات العميقة القديمة إلى ما يسمى مجتمعها الجديد الأكثر عدلاً، يحوم الوعد الضائع وراء عنوان الرواية على مدى 4 عقود من حقبة الفصل العنصري حتى يومنا هذا.

ترسم رواية الوعد قصة تحطم عائلة بيضاء من جنوب إفريقيا تعيش في مزرعة خارج بريتوريا (الجزيرة)ترسم رواية الوعد قصة تحطم عائلة بيضاء من جنوب أفريقيا تعيش في مزرعة خارج بريتوريا (الجزيرة)

خيار صعب

وتكافئ جائزة بوكر سنويا منذ إطلاقها عام 1969 صاحب "أفضل رواية مكتوبة بالإنجليزية"، وينال الفائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) مع فتح أبواب الشهرة العالمية.

وأوضحت رئيسة لجنة بوكر المؤرخة مايا ياسانوف أن الخيار كان "صعبا"، لكن "بعد محادثات كثيرة توصلنا إلى إجماع بشأن الرواية" بسبب "أصالتها وسلاستها المذهلتين"، ووصفت رواية "ذي بروميس" بأنها "كثيفة ومفعمة بالدلالات التاريخية والمجازية".

وتوزعت قائمة المرشحين الستة الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية مناصفة بين الجنسين، وضمت إلى جانب الروائي الفائز 3 أميركيين؛ هم باتريشا لوكوود (39 عاما) عن روايتها الأولى "نو وان إيز توكينغ أباوت ذيس" (No One Is Talking About This)، وريتشارد باورز (64 عاما)، عن كتابه "بيوايلدرمنت" (Bewilderment) وماغي شيبستيد (38 عاما) عن "غريت سيركل" (Great circle)، إضافة إلى الصومالية البريطانية نظيفة محمد (40 عاما) عن "ذي فورتشن من" (The Fortune Men)، والسريلانكي أنوك أرودبراغاسام (33 عاما) عن "إيه باسدج نورث" (A Passage North).

وتروي "نو وان إيز توكينغ أباوت ذيس" (No One Is Talking About This) لباتريشا لوكوود قصة أميركية مدمنة على الشبكات الاجتماعية تتحول صدفة إلى مؤثرة، وتطرح القصة تساؤلات عن سطحية العالم الافتراضي الذي تعيش فيه البطلة من دون أن تنجح في الخروج منه.

أما ريتشارد باورز الفائز بجائزة "بوليتزر" سنة 2019، فيروي في "بيوايلدرمنت" قصة هروب عالِم أحياء فلكية إلى عالَم الخيال مع ابنه المصاب باضطرابات سلوكية.

ويأخذ "غريت سيركل" لماغي شيبستيد القراء إلى رحلة تكشف تشابك المصير بين طيّارة من القرن العشرين ونجمة هوليودية من القرن الحالي.

ويستند "ذي فورتشن من" للروائية الصومالية البريطانية نظيفة محمد (40 عاما) إلى قصة حقيقية عن صومالي حُكم عليه ظلما وأُعدم على خلفية مقتل امرأة في ميناء كارديف في ويلز سنة 1952.

أما "إيه باسدج نورث" للكاتب السريلانكي أنوك أرودبراغاسام فيروي الذكريات الأليمة والصدمة المستمرة جراء تبعات الحرب الأهلية السريلانكية.

وكان الأعضاء الخمسة في لجنة جوائز بوكر اختاروا الروايات الست من بين 158 رواية نُشرت في بريطانيا أو أيرلندا بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020 و30 سبتمبر/أيلول 2021.

ومُنحت الجائزة العام الماضي إلى الأسكتلندي دوغلاس ستيوارت عن روايته الأولى "شاغي بين" التي تدور أحداثها حول عائلة من العمّال في غلاسكو تعاني من الإدمان على الكحول والفقر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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