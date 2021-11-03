احتفى وزير الثقافة والآثار العراقي حسن ناظم، عبر حسابه على تويتر، بافتتاح مطار في أذربيجان يحمل اسم الشاعر فضولي البغدادي، غير أنه عتب على العراق لإهمال هذا الشاعر في حين أن دولا أخرى تفتخر بأفذاذ عراقيين.

ونشر ناظم على حسابه بتويتر مجموعة صور للمطار، إحداها للرئيس الأذري إلهام علييف بصحبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح مطار "فضولي"، وعلق عليها قائلا "مطار جديد بأذربيجان باسم فضولي".

وأضاف ناظم أن الشاعر محمد سليمان الملقب بفضولي بغداد عاش في الفترة من 1494 إلى 1556، وهو شاعر تركماني عراقي، ولد ومات بالعراق ودفن في مدينة كربلاء.

مطار جديد بأذربيجان باسم فضولي. فضولي 1494-1556 شاعر تركماني عراقي، ولد ومات بالعراق ودفن في صحن الإمام الحسين. كتب أعماله بالتركية وكتب بالفارسية، والعربية. تركمان العراق والآذريون والأتراك والفرس يعدونه شاعرهم، ونحن نهمله. كتبتُ عنه دراسة في محاولاً استعادة فضولي شاعرا عراقيا. pic.twitter.com/KWZ7ex7q9E — Hassan Nadhem (@HassanNadhem) November 2, 2021

ولفت إلى أن فضولي كتب أعماله بالعربية والتركية والفارسية، مشيرا إلى أن تركمان العراق والأذريين والأتراك والفرس يعدّونه شاعرهم، في حين "نحن نهمله".

وكانت أذربيجان قد أعلنت الثلاثاء الماضي افتتاح مطار جديد يحمل اسم الشاعر العراقي الراحل محمد سليمان الملقب بـ"فضولي البغدادي" شاعر الشرق الأول في القرن العاشر الميلادي.

وشارك في افتتاح المطار إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام علييف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويمتد المطار على مساحة تزيد على 100 كيلومتر مربع، ويبعد نحو 180 كيلومترا عن العاصمة الأذرية باكو. ويقول مراقبون إن المطار يضيف أهمية سياحية وتجارية استثنائية إلى محيط المنطقة.