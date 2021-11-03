Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ثقافة|عراق

شاهد.. تسمية مطار في أذربيجان باسم الشاعر العراقي فضولي البغدادي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في افتتاح المطار إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام علييف.

3/11/2021

احتفى وزير الثقافة والآثار العراقي حسن ناظم، عبر حسابه على تويتر، بافتتاح مطار في أذربيجان يحمل اسم الشاعر فضولي البغدادي، غير أنه عتب على العراق لإهمال هذا الشاعر في حين أن دولا أخرى تفتخر بأفذاذ عراقيين.

ونشر ناظم على حسابه بتويتر مجموعة صور للمطار، إحداها للرئيس الأذري إلهام علييف بصحبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح مطار "فضولي"، وعلق عليها قائلا "مطار جديد بأذربيجان باسم فضولي".

وأضاف ناظم أن الشاعر محمد سليمان الملقب بفضولي بغداد عاش في الفترة من 1494 إلى 1556، وهو شاعر تركماني عراقي، ولد ومات بالعراق ودفن في مدينة كربلاء.

ولفت إلى أن فضولي كتب أعماله بالعربية والتركية والفارسية، مشيرا إلى أن تركمان العراق والأذريين والأتراك والفرس يعدّونه شاعرهم، في حين "نحن نهمله".

وكانت أذربيجان قد أعلنت الثلاثاء الماضي افتتاح مطار جديد يحمل اسم الشاعر العراقي الراحل محمد سليمان الملقب بـ"فضولي البغدادي" شاعر الشرق الأول في القرن العاشر الميلادي.

وشارك في افتتاح المطار إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام علييف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويمتد المطار على مساحة تزيد على 100 كيلومتر مربع، ويبعد نحو 180 كيلومترا عن العاصمة الأذرية باكو. ويقول مراقبون إن المطار يضيف أهمية سياحية وتجارية استثنائية إلى محيط المنطقة.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

حول هذه القصة

سعدي يوسف

بعد مطالبته بالاعتناء بالشاعر سعدي يوسف.. وزير الثقافة العراقي يثير غضب المثقفين

تعرض الشاعر العراقي سعدي يوسف للعديد من الانتقادات من مثقفي بلاده، وشملت الاتهامات الإساءة للنبي عليه السلام، وغيرهما، مما جعل عراقيين يرفضون توجيه وزير الثقافة للعناية بأحواله في الغربة.

Published On 26/4/2021
المزيد من ثقافة

الأدب بين غربة المكان وغرابة الفكرة.. ألبير قصيري والفرنسية التي تحكي عن مصر

فيلسوفة فرنسية: تراجع المسيحية أعاد تشكيل الحضارة الغربية

كريستيان ساهنر مؤلف كتاب “اعتناق الإسلام في عصر ما قبل الحداثة”: التحول القسري للإسلام نادر وحيوية الحضارة الإسلامية سببها امتزاج الشعوب

البروفيسور كريسيان ساهنر أستاذ التاريخ بجامعة أوكسفورد

مؤسسة الاستخبارات الإسلامية.. صلاح الدين يجنّد أميرة صليبية وعصاباتِ اللصوص وتوظيفٌ للنساء الجاسوسات واستخدام للطيور

الأكثر قراءة

لبنان.. ميقاتي يدعو قرداحي إلى “تحكيم ضميره” ويعلن خارطة طريق للخروج من الأزمة مع دول الخليج

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

فضيحة في هولندا.. مدن أرسلت جواسيس إلى المساجد

Muslims stand outside the Essalam Mosque in Rotterdam, Netherlands, March 10, 2017. The Dutch election takes place March 15. Picture taken March 10, 2017. REUTERS/Dylan Martinez

توعدت بالرد.. الرئاسة الجزائرية تعلن مقتل 3 مواطنين بقصف مغربي والرباط تنفي

من صناعة الحكام إلى حلم الانفصال.. تعرف أكثر على جبهة تيغراي الإثيوبية