حتى القرن الـ20 كانت الأوقاف الخيرية الإسلامية نموذجا لربط الملكية الفردية بالبعد الإحساني، وأساسا للتفرد في العالم الإسلامي ومجتمعاته.

وفي لبنان، مع سقوط الإمبراطورية العثمانية وفرض الحكم الاستعماري الفرنسي، عاد العديد من هذه الأوقاف إلى الملكية الخاصة المتداولة في السوق. وفي بيروت المعاصرة، عادت الأوقاف الخيرية إلى الظهور كمساجد ومراكز إسلامية ومنظمات غير ربحية.

وعلى الرغم من أن هذه التحولات -المرتبطة بالدولة الحديثة- أنتجت أنواعا جديدة من الولاءات وطرقا جديدة للوجود في المجتمع، فإن المؤلفة والأكاديمية في علم الأنثروبولوجيا ندى ممتاز تكشف عن الإصرار الخفي لممارسات الوقف التي تديم الطرق القديمة في التفكير في الذات ومسؤوليات الفرد تجاه الأسرة والدولة.

في لبنان المعاصر الذي شهد عودة الأوقاف إلى الظهور لتتجسد كمساجد ومراكز إسلامية ومنظمات غير ربحية، تُظهر الأنثروبولوجيا التاريخية في تفاعلها مع الشريعة الإسلامية كيف استحوذ منطق الدولة الحديثة على هذه الأوقاف، ليعيد تشكيلها فتتفاعل مع تحديات التنمية والحداثة المستجدة.

وفي هذا الصدد، تكمنُ أهمية الكتاب المعنون بـ"ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة" (God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State) الصادر عن جامعة كاليفورنيا لسنة 2021 للأنثروبولوجية ندى ممتاز أستاذة دراسات الدين وحضارات الشرق الأوسط في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة تورينتو بكندا، الذي حاولت فيه تسليط ضوء النقد على العلاقة الرابطة بين الوقف والدولة الحديثة في لبنان. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع متن الحوار الذي أجرته الجزيرة نت معها.

هل يدرسُ الكتاب الوقف بعدسة الدولة الحديثة والحداثة، أم إنه يدرسُ سرديات الدولة الحديثة والحداثة داخل المجتمع اللبناني من خلال تفاعله مع مؤسسة الوقف وتغيراته؟

انفتاحي على الوقف كان من منطلق اعتباره عدسة لفحص التغييرات الحديثة الأوسع المتفاعلة مع الدولة والمجتمعات الإسلامية، والمرتبطة خاصة بمفاهيم "النية" و"الصدقة" و"المصلحة العامة" داخلها.

من المؤكد أن لبنان لا يعدّ "مجتمعا إسلاميا"، لكني أركز على الطائفة المسلمة داخله، خاصة مسلمي بيروت السنة، لذا يتناول كتابي جزئيا السؤال الآتي: ما الذي يمكن أن يخبرنا به تغير الممارسات مع مفاهيم الوقف عن الدولة الحديثة والأسرة والذاتية؟

أوضحت كيف أن بعض التغييرات في طريقة تعامل الدولة مع الأوقاف، مثل إنشاء وزارة للأوقاف وتقديم مقاربات جديدة لتنظيم الأوقاف وضبطها، هو أمر يعكس شيئًا مميزًا عن الدولة الحديثة، متمثلا في الطريقة التي يصبح فيها الاقتصاد مركز اهتمامها ومخاوفها الناجمة عن رغبتها في زيادة الثروة والتقدم.

كتاب "ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة" صدر عن جامعة كاليفورنيا 2021 (الجزيرة)

حاولت أيضًا أن أسلط الضوء على وجود تعبيرات مختلفة لهذه الدولة الحديثة، على نطاق واسع في الحقبة العثمانية والكولونيالية الفرنسية وما بعدها.

مشروع الدولة الحديثة له تأثيرات مختلفة اعتمادًا على ما إذا كانت الدولة تعدّ نفسها ضامنة لتطبيق الشريعة أم دولة مدنية تعدّ الوقف جزءًا من الشؤون الدينية للمجتمع. في الوقت نفسه، كما ذكرتَ أعلاه، فأنا مدركة تمامًا أهمية التحولات التي أدخلتها الدولة الحديثة، حيث لاحظت كيف تستمر الممارسات والحساسيات السابقة بالتجسد وإعادة التمظهر في الصيغ الحديثة.

الكتاب يدرس الوقف في لبنان من خلال حقب متباينة ممتدة من العهد الحنفي العثماني، لينتقل إلى لحظة التنظيمات، ثم لحظة الاستعمار الفرنسي، وأخيرا حقبة ما بعد الاستعمار، فما الذي أُحدِثَ في الوقف خلال هذه الحقب؟

تعكس ممارسات الوقف المهيمِنة اليوم تحولات مهمة منذ فترة ما قبل التنظيمات، فيعكس بعضها التكوينات المختلفة للدولة والدين والقانون في الدولة الحديثة.

على سبيل المثال، لا يُنظر إلى الأوقاف اليوم على أنها تجسيدٌ للتقوى الفردية، بقدر ما ينظرُ إليها على أنها "ملكية دينية للمجتمع المسلم". هذا المفهوم قدّمه الانتداب الفرنسي عندما عرّف لبنان على أنه دولة مشكلة من طوائف دينية مختلفة، تتفاعلُ مع الوقف باعتباره ملكية دينية للمجتمع.

تعكس التحولات الأخرى التغييرات التي تشهدها مفاهيم الأعمال الخيرية ومقاربات الاقتصاد. على سبيل المثال، تم القضاء تقريبًا على الأوقاف الأهلية بسبب المنطق الرائج الذي يرى أن الصدقة لا يمكن توجيهها للأهل.

ونرى اليوم أيضًا تقييدًا للعبادة "الدينية" وفصلها عن الجانب "الاقتصادي"، وهو ما يمكنُ أن نراه في الطريقة التي أصبحت بها الأوقاف تُستخدم في الغالب لبناء المساجد والمراكز الإسلامية، فنادرًا ما نجدُ لهذه الأوقاف الجديدة أراضي ومباني متعددة كما كان في القرن الـ19 الميلادي.

في العصر الحالي، تُستخدَم مؤسسة الوقف -بالأساس- لتمويل المساجد وتسييرها وصيانتها، وهذا يعكس تلاشي النهج "الديني" تجاه الوقف، فيمكن لأي نشاط مهما كان دنيويا -ما دام يستحضرُ النية الصحيحة- أن يغدو عبادة تقرب المسلمين إلى الله.

وأخيرا، نشهد اليوم أيضًا ظهور شكل جديد من أشكال الوقف، عندما لا يتم استخدامه لتمويل الممارسات "الدينية"، وهنا الحديثُ عن الوقف كشخص معنوي، يتصرف مثل منظمة غير حكومية، وهو ما سأوضحه لاحقًا.

الكتاب يرى أن الأعمال الخيرية قبل هيمنة الخطابات التنموية كانت غير مطالبة بالاستدامة، كما لم تكن تسعى للحد من الفقر. هل يمكن أن توضحي ذلك؟

كانت خطابات التنمية الغربية التي بدأت تزدهر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مبنية على افتراض أن "العالم الثالث" يحتاج إلى مساعدة "للتنمية" اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، من دون اعتراف بدور الاستعمار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد في تخلف هذه الدول.

كانت بعض الأهداف الكامنة وراء التنمية مرتبطة بالطبع بعصر الحرب الباردة، فكانت الولايات المتحدة تنظر إلى التنمية على أنها وسيلة لدرء تمدد الشيوعية. لقد تغير خطاب التنمية بالطبع على مدى العقود، ولكن في جميع صيغه كان يهدف إلى "تحرير الفقراء من معاناتهم وبؤسهم"، كما وصفها (الأنثروبولوجي الأميركي) أرتورو إسكوبار ذات مرة.

هذا يعكس نهجًا حديثًا للتعامل مع الفقر باعتباره مشكلة تحتاج إلى حل. وحتى ظهور الحداثة عندما أصبحت أفكار خطية الزمن والتقدم والنمو المستمر تبدو طبيعية (على عكس الزمن الدائري عند ابن خلدون) كان الفقر يُعامل على أنه حقيقة من حقائق الحياة في هذا العالم.

عندما يوجدُ الفقر يكون التوجه من وراء العطاء هو تخفيف المعاناة الحالية، وليس القضاء عليها في المستقبل.

وقد أدى هذا بالأكاديميين المعاصرين إلى افتراض أن معظم الأعمال الخيرية، خاصة تلك المرتبطة بالتراث الديني، تعمل كأعمال خيرية تعالج المعاناة الآنية، ومن ثم فهي ليست مساعي مستدامة. ومع ذلك، فإن الأوقاف بحكم أنها عملٌ خيري مستدام (صدقة جارية) يجب أن يكون بحكم تعريفه قادرًا على استدامة العطاء.

لذلك، غالبًا ما انخرط الواقفون -في بيروت العثمانية على الأقل- بحيازة الأراضي أو المباني أو أجزاء منها، لإمكانية أن يكون لها استخدام وحق انتفاع لمدة طويلة. وهكذا لم تكن الأوقاف تقدم للفقراء أعطية مرة واحدة فقط من خلال عمل خيري عشوائي، أو من خلال الزكاة السنوية التي يمكن أن تختلف حسب ثروات المحسنين وكذا من يقررُ إخراجها لهم.

بدلا من ذلك، كان عملُ الوقف مستمرًا ومستدامًا. ومع ذلك، لم يكن موجهًا نحو القضاء على الفقر أو نحو التحسين والتقدم في الوقت نفسه، خاصة حينما نتحدث عن مطابخ الحساء وما إلى ذلك، التي كانت تسعى للإغاثة الفورية.

حتى مرافق التعليم، لم يكن الهدف من ورائها تعليم الناس كيف يصطادون ليغدوا مستقلين، بل كان الدافع من ورائها التقرب إلى الله من خلال السماح باكتساب المعرفة وإدامة التراث الإسلامي.

أنا لا أدعو إلى إسقاط محاولة القضاء على الفقر وأسبابه، لكنني أعتقد أن الأوقاف من خلال عدم توجيهها نحو هذا الهدف المستقبلي وتلبية الاحتياجات الفورية يمكن أن توفر الإغاثة الضرورية المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها.

كيف أدى تشريع الأوقاف الجديد الذي أصدرته الدولة، وكذلك نظام الملكية الخاصة إلى فتح الباب أمام ممارسات وقفية جديدة؟

في الموروث الحنفي الذي كان سائدًا على أقل تقدير في التشريع العثماني، فإنهُ عند تأسيس الوقف، يتنازل المؤسس عن ملكية الوقف لله. إذن فالعلاقات المرتبطة بالوقف كملكية تجمع بين المؤسس والمستفيدين والمشرفين، قائمة على اعتبار أن الوقف لله المالك الحقيقي له.

في المقابل، في نظام التملك الفرنسي العلماني، لا ينظرُ إلى الله باعتباره مالكا وهكذا اهتم المشرفون على الوقف بتأجيره وتوزيع عائداته على المنتفعين. يمكنك أن تلمسَ تأثير تغييب الله في الوقف في سندات تسجيل الملكية في المسح الذي أجرته فرنسا في عشرينيات القرن الماضي.

كانت داخل سندات تسجيل الملكية خانة للمالك. من كان المالك إذن إن لم يكن الله؟ لا يمكن للمستفيدين ولا للمؤسس الأصلي ولا للمشرف النظرُ لهم كملاك وإعطاؤهم حقوق ملكية ليست لهم. وبدلا من ذلك، وضع المساحون "الوقف" على أنه المالك؛ وفي هذه اللحظة غير الواضحة من مسار تسجيل الملكية، يمكنُ رؤية كيف أصبح الوقف نفسه مالكًا، أي شخصًا معنويًّا "يمتلك" ممتلكات.

وما جعل هذه الخطوة ممكنة أيضا إنشاء قانون الشركات، لكن العامل الجوهري الذي قاد إلى هذا الأمر هو نظرة الدولة لضرورة تغييب الله باعتباره المتملك لملكية الوقف، والاستمرار في ترسيخ الممارسة العثمانية المتمثلة في معاملة الوقف "كأنه" شخص أخلاقي، حتى لو كانت جميع كتب الفقه تردد أن "ليس للوقف الذمة".

فقد فُتِحَ الباب لرؤية الأوقاف مالكة، وهو ما مهد التعامل معها لتغدو مثل المنظمات غير الحكومية تقريبًا، من دون أن تكون مقيدة بالممتلكات العقارية العينية.

أسهبتِ في كتابكِ بشرح علاقة الوقف بالدولة، المتجسدة في إدارة الأوقاف والإشراف عليها؛ ترين أن تقنيات السيطرة على الأوقاف وعائداتها كرست تأثيرا للدولة الحديثة، وهو ما جعلها موقعًا مرغوبًا ومن ثم ساحةً للصراع بين الجماعات السنية المختلفة. هل يمكنك شرح هذه الفكرة؟

قبل القرن الـ19 كانت معظم الأوقاف في بيروت تُدارُ محليًّا، لكن ذلك كان تحت إشراف القضاء. وعلى الرغم من عدم وجود إجراء لهذا الإشراف، لم يكن هناك شرط مثل تقييم المسؤولين أو رفع المحاسبة السنوية للقاضي.

ولكن في حالة ظهور أي مشكلة، يقوم المستفيدون أو المسؤولون بعرضها على القاضي، وكان القاضي هو الذي غالبًا ما يعين أو يؤيد تعيينات الإداريين والموظفين الآخرين، التي تم تأكيدها أحيانًا من خلال البراءات السلطانية.

لم تكن الدولة معنية كثيرا بإدارة الأوقاف (على الرغم من أنني سأشير في الكتاب إلى الأوقاف التي أسسها السلاطين وكانت تدار من قبل كبار الشخصيات في البلاط)، حتى لو كانت تشارك في الإشراف.

أنشأت الدولة العثمانية في القرن الـ19 -حتى قبل التنظيمات العثمانية- وزارة الأوقاف، وبدأت الاستيلاء على العديد من الأوقاف التي كانت تُدارُ محليًّا تحت ذريعة "تحسين الإدارة".

كما بدأت الدولة إصدار قوانين إدارة الأوقاف التكميلية للشريعة، وغير المدعومة بنصوصٍ بشأن مثل هذه التفاصيل.

كانت الدولة مهتمة جدا بتنمية الأوقاف كمورد ودخل لمشاريع التحديث التي كانت تقوم بها، مثل تحديث الجيش، لذلك كان هناك شيء من "العقلنة" لإدارتها، وذلك بتدعيم متطلبات المحاسبية ومناهج موحدة للتعيينات، إلخ.

مع الانتداب الفرنسي، بات الوقف ملكية وموقعا لإعادة إنتاج علاقات معينة مع الله والأسرة والمجتمع، وكان أيضًا موردًا مهمًّا وتهديدًا في بعض الأحيان عندما كان يُموّلُ المقاومة ضد الفرنسيين.

أما لدى الفرنسيين، وكذلك العديد من المسلمين، فإن الأوقاف المخصصة للعائلة لم تكن خيرية حقًّا، لذا وجب إلغاؤها.

تم تشريع الوقف جزئيًّا كملكية من خلال أنظمة الدولة والبرلمان، في حين تم تقنين الجانب "الديني" للوقف من خلال ما باتَ يُعرف باسم المجلس التشريعي الإسلامي الأعلى.

ما كان يتم تحديده في الحقبة العثمانية من خلال مناقشات العلماء (هذا لا ينفي وجود بعض المراسيم السلطانية هنا وهناك) أصبح منظمًا بشدة من قبل الدولة، لذلك أصبحت الدولة منشودة عند مجموعات سنّية مختلفة لما تتيحهُ من تنفيذ لتشريعات عديدة برؤى مختلفة للممارسات الإسلامية للوقف (وهو مجال مقيد).

كيف تغير منطق إنتاج الوقف؟ وكيف أصبحت ممارسات الوقف موقعًا مهمًا لتكوين قواعد جديدة؟

جزء من النظام الجديد للملكية والأوقاف يتمثلُ في الفحص الدقيق لنية المؤسسين للوقف.

لقد لاحظتُ ذلك أولًا من خلال مساءلة الحقبة العثمانية الممتدة من سبعينيات القرن الـ19 والمرتبطة بصحة الأوقاف التي أُسّست بغية تجنب حبس الرهن العقاري بسبب الديون، فقد ظهرَ في أواخر القرن الـ19 نظامٌ جديد للممتلكات والديون في السلطنة العثمانية؛ أصبح حبس الرهن العقاري أكثر شيوعًا، بخاصة أن كثيرا من الديون كانت متشابكة مع التجار الأوروبيين.

مع انتشار حبس الرهن بات الوقف، بحكم أنه كان غير قابل للتصرف، وسيلة للهروب من هذه العملية.

لم أكن أدرك إلى أي مدى لم يكن التفكير في "نية" المؤسسين جزءًا من النقاشات القانونية المتعلقة بصلاحية الوقف، خاصة أن الأدبيات التاريخية المعاصرة المكتوبة عن الوقف تركز تركيزًا كبيرًا على الأهداف الاجتماعية والسياسية وغيرها من الأهداف الدنيوية للوقف؛ وهو ما جعل مؤسسوه يسعون لاكتساب الشرعية، من أجل تجنب مصادرة الدولة للممتلكات (..).

أدركتُ بعد ذلك أن القضاة في التشريع العثماني لم يفحصوا نية المؤسسين مباشرة بل كان ينظر للوقف من خلال الفحص الصحيح للمستفيدين من الوقف وما إلى ذلك، للتأكد من النية عبر المستفيدين وليس الواقفين.