معهد الجزيرة للإعلام يطلق زمالة الجزيرة 2022

الدوحة – أعلن معهد الجزيرة للإعلام عن فتح باب التسجيل ببرنامج "زمالة الجزيرة 2022" الذي يستهدفُ الصحفيين والباحثين المهتمين بمجال الصحافة والإعلام والمجالات الأخرى ذات الصلة.

وعن الجديد هذا العام في "برنامج الزمالة"، يقول محمد خمايسة المسؤول عن البرنامج إنه استمرار لدور المعهد في قيادة النقاش حول التطورات الجديدة في حرفة الصحافة وتقييم حالة الصحافة العربية وما ينقصها لتتطور؛ ولهذا وسع برنامج "زمالة الجزيرة" من مجالاته ليغطي تلك التطورات الجديدة، مثل دخول الذكاء الاصطناعي لغرف الأخبار.

كما يسعى إلى حث الصحفيين على خوض غمار البحث في المقاربات والأجناس الصحفية الجديدة، كالصحافة الأنثروبولوجية والصحافة المتأنية والتقاطعات ما بين الصحافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، فضلا عن تصويب بعض المقاربات والمفاهيم المنتشرة في المؤسسات الصحفية، كمفهوم تقصي الحقائق في الصحافة وعمليات التضليل والتلاعب التي تحدث للصحفيين وآليات كشفها.

وتابع خمايسة أنه أضيف مجال جديد من مجالات "برنامج الزمالة" وهو أخلاقيات الصحافة، وذلك استمرارا لسعي المعهد لتقديم مجموعة من الإصدارات المعرفية والتدريبية حول أخلاقيات الصحافة، لا سيما بعد دخول الصحافة العصر الرقمي وظهور تحديات أخلاقية كبرى متعلقة بالتحول الرقمي، لم تستطع الصحافة الإجابة عنها.

وصُمم برنامج "زمالة الجزيرة" لمنح الصحفيين والباحثين فرص كتابة ورقة بحثية في حدود 7 آلاف كلمة عن أحد مجالات الصحافة.

وسيكون باستطاعة المتقدم الانضمام إلى أحد فرق العمل داخل شبكة الجزيرة الإعلامية، والاطلاع على بيئة العمل عن قرب، ولقاء رؤساء التحرير والصحفيين والأشخاص المعنيين بموضوع البحث، إضافة إلى العمل في بيئة مناسبة تتضمن خبرات متنوعة، وتوفر الدعم والإرشاد الأكاديمي والمهني، وبإمكان المتقدم الولوج إلى مراجع ومصادر معلومات تمتلكها شبكة الجزيرة الإعلامية، كالأرشيف ومكتبة مركز الجزيرة للدراسات والمعدات والأجهزة الخاصة بالعمل الإعلامي والمتحف، وغيرها.

ويمتد برنامج "زمالة الجزيرة" لشهرين مقسمين على مرحلتين: المرحلة الأولى ستكون عن بُعد، حيث يعد الباحث الخطة البحثية ويُنجز مقدمة البحث عن بُعد، في حين تكون المرحلة الثانية في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية لإنجاز باقي مراحل البحث.

ويشترط للالتحاق ببرنامج "زمالة الجزيرة" حصول المتقدم على شهادة بكالوريوس، وخبرة عمل في مجال الإعلام لا تقل عن سنتين والتمتع بمهارات الكتابة الموضوعية الرصينة، إلى جانب القدرات الأولية على البحث في المصادر الأكاديمية، والتمتع بمهارة لغوية جيدة جدا باللغتين العربية والإنجليزية (محادثة وكتابة).

وتتناول الزمالة -التي آخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق بها هو السابع من ديسمبر/كانون الأول 2021- مواضيع رئيسة ذات محاور متعددة؛ أهمها الصحافة الرقمية، وأنماط الصحافة، وأخلاقيات الصحافة، وأخيرا الصحافة والديمقراطية والمؤسسات الإعلامية والتحديات.