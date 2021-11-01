Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ثقافة|قطر

مدينة الوكرة القطرية تفوز بجائزة مدن التعلم لليونسكو

مدينة الوكرة تفوز بجائزة اليونسكو لمدن التعلم (الصحافة القطرية)
مدينة الوكرة تفوز بجائزة اليونسكو لمدن التعلم (الصحافة القطرية)
1/11/2021

من بين 60 مدينة تنافست على الفوز بالجائزة التعليمية المرموقة، أعلن "معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة" -التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"- فوز مدينة الوكرة القطرية بـ"جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021″، وذلك ضمن 10 مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة.

فوز الوكرة بهذه الجائزة الدولية المرموقة جاء نظرا لجعل المدينة -وفقا لليونسكو- التعلم مدى الحياة أولوية في خطتها للاستدامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع.

ونجحت بلدية الوكرة في دمج جميع القطاعات الحية والتعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة بنطاقها الجغرافي في عملية التحول للاستدامة بالعمل على تعليم طلاب المدارس أسس الأبنية الخضراء ومبادئها وتطبيقها في الحياة العلمية، مما ضمن لها الترشيح من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

وقال مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن -على حسابه بموقع تويتر- "تهانينا للوكرة على فوزها جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 للتقدم المتميز في التعلم مدى الحياة".

وتضمن ملف مدينة الوكرة للفوز بالجائزة إستراتيجية بلدية المدينة وخطتها المتوسطة والطويلة الأجل التي وضعتها البلدية من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة الـ17 ومن أجل تسريع رؤية قطر 2030.

وترى مسؤولة الاستدامة وملف اليونسكو في بلدية الوكرة، المهندسة سهى محمود، أن البلدية استفادت من المؤشرات العالمية والمراكز المتقدمة في جودة التعليم في قطر عالميا، وسخرت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في التعليم الجيد لدعم الهدف الـ11 وهو بناء مجتمعات مستدامة، وأشركت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في عملية التحول إلى الاستدامة في جميع جوانبها.

أسباب الفوز

واعتبرت أن أسباب فوز المدينة بهذه الجائزة جاء أيضا بفضل الجهود التي بذلتها كافة المدارس داخل المدينة، بالإضافة إلى الحملات الوطنية لأسبوع الاستدامة، الذي يقام سنويا في البلدية بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030.

وأكدت المهندسة سهى محمود أن البلدية استطاعت التحول من النمطية إلى الاستدامة خلال 6 سنوات من العمل المتواصل، مشيرة إلى أن البلدية بدأت بإنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية ليكون هذا المشروع منبرا تعليميا وأساسيا للتوعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وانتهاء بالتطبيق العملي لاستخدام المواطنين الطاقة البديلة.

المدن التعليمية تفيض بالأفكار الجديدة لحث السكان على التعلم طيلة الحياة (اليونسكو)مدن التعلم تفيض بالأفكار الجديدة لحث السكان على التعلم (اليونسكو)

وأضافت أن البلدية نجحت أيضا في تحسين الوصول إلى التعليم مدى الحياة عبر المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، لافتة إلى أن نجاح الوكرة في توفير التعليم مدى الحياة نابع من إستراتيجية الدولة في توفير فرص التعليم للجميع.

بيئة تشريعية متميزة

وذكرت مسؤولة الاستدامة وملف اليونسكو في بلدية الوكرة أن البلدية استفادت في ملف الوكرة للحصول على الجائزة من البيئة التشريعية والاجتماعية المتميزة لدولة قطر، حيث إن الدولة تعتبر رائدة في هذا المجال بجانب الجدية في مجال التعليم والأمن والرياضة، ووفرت الدولة البيئة السليمة لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة ومدن التعليم.

وأوضحت أن بلدية الوكرة -في ملفها المقدم لليونسكو- سلطت الضوء على ما قامت به البلدية من جهود لإشراك كبار السن والفئات المهمشة في عملية التنمية المستدامة وإشراك جيل الشباب في تطوير الحلول لمشاكل البيئة والحفظ عليها من التلوث والانبعاثات الكربونية.

يذكر أن المدن الحاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، هي الوكرة (قطر)، ومدينة الجبيل الصناعية (المملكة العربية السعودية)، ودمياط (مصر)، وبلفاست (المملكة المتحدة)، وفيران (فرنسا)، ودبلن (أيرلندا)، وهويوتزينغو (المكسيك)، وأوسان (كوريا)، وشنغهاى (الصين)، وويندهام (أستراليا).

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اليونسكو تحتفي باليوم العالمي للفن الإسلامي

عدّ بيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن إعلانهم يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني “اليوم العالمي للفن الإسلامي” يأتي في إطار الاحتفال بـ”الإرث غير العادي والمتوزع على 14 قرنا”.

Published On 21/11/2020

اليونسكو: زيادة عالمية في الاهتمام بالعلوم والعالم العربي يحبو في مسيرته

كشف تقرير العلوم السابع لمنظمة اليونسكو عن زيادة عالمية وعربية في مؤشرات الاهتمام بالعلوم، تمثلت في زيادة الإنفاق وعدد الباحثين، مع تصدر بحوث الصحة والذكاء الاصطناعي، كما حذر التقرير من عسكرة الفضاء.

Published On 17/6/2021
المزيد من ثقافة

مؤسسة الاستخبارات الإسلامية.. صلاح الدين يجنّد أميرة صليبية وعصاباتِ اللصوص وتوظيفٌ للنساء الجاسوسات واستخدام للطيور

أصول وثنية قديمة لاحتفال حديث.. هل يعود الهالوين إلى مهرجان العصر الحديدي سامهاين؟

Halloween decorations and costumes are displayed for sale outside a shop in Beirut, Lebanon, 26 October 2016. Halloween became more popular in Lebanon in recent years especially among young people. Halloween is celebrated annually on 31 October.

وفاة المفكر اليساري المصري عبد الغفار شكر

“محبوبة” في أتون عاصفة سياسية.. رواية العبودية الشهيرة محور جدل في انتخابات أميركية محلية

Omran Abdullah - توني مويسون 2008 ، ويكيبيديا - رحيل توني موريسون.. الروائية المدافعة عن فلسطين وأول أفرو-أمريكية تحصل على نوبل للآداب
الأكثر قراءة

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

بعد ثبوت غناها بالمعادن النادرة .. هل تغادر أفغانستان مربع الفقر؟

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة

من نجومية "من سيربح المليون؟" إلى تصريحات الأزمة مع السعودية.. هذه حكاية جورج قرداحي

وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي