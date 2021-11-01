من بين 60 مدينة تنافست على الفوز بالجائزة التعليمية المرموقة، أعلن "معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة" -التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"- فوز مدينة الوكرة القطرية بـ"جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021″، وذلك ضمن 10 مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة.

فوز الوكرة بهذه الجائزة الدولية المرموقة جاء نظرا لجعل المدينة -وفقا لليونسكو- التعلم مدى الحياة أولوية في خطتها للاستدامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع.

ونجحت بلدية الوكرة في دمج جميع القطاعات الحية والتعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة بنطاقها الجغرافي في عملية التحول للاستدامة بالعمل على تعليم طلاب المدارس أسس الأبنية الخضراء ومبادئها وتطبيقها في الحياة العلمية، مما ضمن لها الترشيح من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

وقال مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن -على حسابه بموقع تويتر- "تهانينا للوكرة على فوزها جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 للتقدم المتميز في التعلم مدى الحياة".

وتضمن ملف مدينة الوكرة للفوز بالجائزة إستراتيجية بلدية المدينة وخطتها المتوسطة والطويلة الأجل التي وضعتها البلدية من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة الـ17 ومن أجل تسريع رؤية قطر 2030.

تهانينا للوكرة على فوزها بجائزة المدينة التعليمية لليونسكو 2021 للتقدم المتميز في التعلم مدى الحياة 🎉. جعلت المدينة التعلم مدى الحياة أولوية كجزء من خطتها للاستدامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة. #lifelonglearning

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وترى مسؤولة الاستدامة وملف اليونسكو في بلدية الوكرة، المهندسة سهى محمود، أن البلدية استفادت من المؤشرات العالمية والمراكز المتقدمة في جودة التعليم في قطر عالميا، وسخرت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في التعليم الجيد لدعم الهدف الـ11 وهو بناء مجتمعات مستدامة، وأشركت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في عملية التحول إلى الاستدامة في جميع جوانبها.

أسباب الفوز

واعتبرت أن أسباب فوز المدينة بهذه الجائزة جاء أيضا بفضل الجهود التي بذلتها كافة المدارس داخل المدينة، بالإضافة إلى الحملات الوطنية لأسبوع الاستدامة، الذي يقام سنويا في البلدية بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030.

وأكدت المهندسة سهى محمود أن البلدية استطاعت التحول من النمطية إلى الاستدامة خلال 6 سنوات من العمل المتواصل، مشيرة إلى أن البلدية بدأت بإنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية ليكون هذا المشروع منبرا تعليميا وأساسيا للتوعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وانتهاء بالتطبيق العملي لاستخدام المواطنين الطاقة البديلة.

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وأضافت أن البلدية نجحت أيضا في تحسين الوصول إلى التعليم مدى الحياة عبر المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، لافتة إلى أن نجاح الوكرة في توفير التعليم مدى الحياة نابع من إستراتيجية الدولة في توفير فرص التعليم للجميع.

بيئة تشريعية متميزة

وذكرت مسؤولة الاستدامة وملف اليونسكو في بلدية الوكرة أن البلدية استفادت في ملف الوكرة للحصول على الجائزة من البيئة التشريعية والاجتماعية المتميزة لدولة قطر، حيث إن الدولة تعتبر رائدة في هذا المجال بجانب الجدية في مجال التعليم والأمن والرياضة، ووفرت الدولة البيئة السليمة لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة ومدن التعليم.

وأوضحت أن بلدية الوكرة -في ملفها المقدم لليونسكو- سلطت الضوء على ما قامت به البلدية من جهود لإشراك كبار السن والفئات المهمشة في عملية التنمية المستدامة وإشراك جيل الشباب في تطوير الحلول لمشاكل البيئة والحفظ عليها من التلوث والانبعاثات الكربونية.

يذكر أن المدن الحاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، هي الوكرة (قطر)، ومدينة الجبيل الصناعية (المملكة العربية السعودية)، ودمياط (مصر)، وبلفاست (المملكة المتحدة)، وفيران (فرنسا)، ودبلن (أيرلندا)، وهويوتزينغو (المكسيك)، وأوسان (كوريا)، وشنغهاى (الصين)، وويندهام (أستراليا).