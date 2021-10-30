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ثقافة|قطر

يهدفان لتأثير عالمي.. تفاصيل التعاون الإستراتيجي بين مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الأمة التركية

في إطار مذكرة التعاون، ستناقش المكتبتان الفرص لتنظيم المعارض الرقمية الافتراضية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المرجعية والمعرفة العملية في مجال عمل المكتبات بناء على التجارب والخبرات المكتسبة لديهما.

وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد عبد العزيز الكواري (يمين) ومدير الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية التركية السفير متين كيراتلي (الجزيرة)
30/10/2021

"هذا التعاون سيكون له تأثيره ليس في عالمنا العربي والإسلامي فحسب، بل في كل مكان حول العالم أيضا"،  بهذا الأفق العالمي، ومن قلب المدينة التعليمية، استهل وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد عبد العزيز الكواري حديثه للإعلان عن أحدث مبادرات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا، عبر توقيع مكتبة قطر الوطنية مذكرة إستراتيجية مع مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتقنية والثقافية.

وبسبب حداثة نشأتهما وريادتهما المتسارعة في عالم الثقافة والمعرفة، فإن الطرفين سيستفيدان من هذا التعاون على مستوى إستراتيجي، يتيح تبادل الخبرات الإدارية والتنظيمية والمعرفية لجهتين تتسمان بضخامة أرشيفهما من الكتب، بالإضافة لتطوير أنشطة وممارسات المكتبات، وتبادل الموظفين وأنشطة التدريب.

وقد وقع المذكرة من الجانب القطري الدكتور حمد الكواري، ومن الجانب التركي مدير الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية التركية السفير الدكتور متين كيراتلي.

بناء اقتصاد المعرفة

وعلى إثر هذه المناسبة المهمة، قال الكواري "للشراكة مع الدول الصديقة مثل الجمهورية التركية بهجة خاصة، لأن التعاون حينها يقوم على العديد من قواسم التاريخ والثقافة المشتركة بخلاف المصلحة المتبادلة. واحتفالنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية التركية هو في حقيقة الأمر احتفاء بالصداقة المتينة والعلاقات المميزة بين بلدينا والتعاون الراسخ في مجالات واسعة ومتنوعة لا تقتصر فقط على مجالات الثقافة والتعليم".

صورة على هامش حفل التوقيع الذي أقيم يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالدوحة (الجزيرة)

وأضاف "ندرك كما يدرك غيرنا ثراء الأرشيف التاريخي في المكتبات التركية بصورة عامة والأرشيف العثماني بصورة خاصة، وما تعنيه هذه المرحلة من قواسم مشتركة بيننا تجعل التعاون مثمرا للطرفين".

واعتبر الكواري في كلمته أن مذكرة التعاون التي تم توقيعها، ليست أول تعاون بين مكتبة قطر والمكتبات التركية، فقد سبقتها قبل بضعة أعوام اتفاقية مشتركة مع مكتبة تركيا الوطنية، وقال "إنني على ثقة تامة بأن اتفاقنا اليوم لن يكون الأخير، بل سيفتح آفاقا واسعة أمام المزيد من جهود التعاون المشترك في مجالات الرقمنة وحفظ التراث وتطوير التعليم والثقافة واستخدام التكنولوجيا وتطوير إدارة المكتبات والتدريب لصقل مهارات الموظفين وبناء اقتصاد المعرفة في أوطاننا، ومد جسور الدبلوماسية الثقافية بين المكتبات القطرية والتركية في المستقبل".

ترسيخ للتعاون الثقافي

ومن جانبه قال السفير الدكتور متين كيراتلي "شهدت السنوات العشر الماضية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة قطر عبر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والثقافية والبيئية. ومع زيادة الإقبال على تعلم اللغة التركية والاهتمام المتزايد بالثقافة التركية، فإننا نعتبر هذا التعاون احتفاء طويل المدى بالمعرفة والتعلم".

وعلى هامش حفل التوقيع الذي أقيم يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أهدت مكتبة الأمة التركية إلى مكتبة قطر الوطنية 400 كتاب لكبار المؤلفين الأتراك، تتناول موضوعات متنوعة تشمل السياسة والشؤون العامة والبحوث والطهي، وهي كتب ستسهم في إثراء وتنوع مجموعة المكتبة وتساعد المجتمع المحلي على معرفة المزيد عن تركيا وتاريخها وثقافتها وشعبها.

وفي إطار مذكرة التعاون، ستناقش المكتبتان الفرص لتنظيم المعارض الرقمية الافتراضية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المرجعية والمعرفة العملية في مجال عمل المكتبات بناء على التجارب والخبرات المكتسبة لديهما، بالإضافة إلى تبادل المساعدة في تحسين تجارب الرواد والزائرين.

مكتبة قطر ومكتبة الأمة.. إرث ثري

يشار إلى أن مكتبة الأمة، المعروفة أيضا باسم "المكتبة الكبرى" في تركيا، قد افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط 2020 وبها أكثر من مليوني كتاب وأكثر من 13 ألف دورية و18 مجموعة خاصة على الأقل.

أما مكتبة قطر فتضم أكبر أرشيف رقمي متخصص في تاريخ الشرق الأوسط على مستوى العالم، وتم تدشينها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 ضمن شراكة مع مؤسسة قطر والمكتبة البريطانية.

وتحتوي على مجموعة فريدة من أهم التقارير والمراسلات والمخطوطات والخرائط والصور التاريخية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورة، كما تحتوي على مقالات متعمقة لنخبة من الخبراء المتخصصين تقدم للقراء نظرة معمقة حول موضوعات متنوعة تتعلق بماضي المنطقة وشعوبها.

وتتميز مواد مكتبة قطر الرقمية بأنها متاحة للاطلاع والتنزيل المجاني لكافة المستخدمين عبر الإنترنت في كل أنحاء العالم، كما أنها مصحوبة بملاحظات تفسيرية باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي جعلها مرجعا أساسيا للباحثين وكل المهتمين بتاريخ المنطقة وتراثها.

وبناء على الإرث الضخم للمكتبتين، فإن هذا التعاون سيعزز من ثراء الأرشيف المعرفي لكلا البلدين، ويعزز من قوة الدبلوماسية الثقافية كإحدى الأدوات الهامة في تعزيز العلاقات بين الدول في الإقليم والعالم.

المصدر : الجزيرة

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