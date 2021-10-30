اكتشف علماء آثار أتراك رأسي تمثالين لـ"إلهة الحب والجمال" اليونانية الأسطورية أفروديت و"إله النبيذ" ديونيسوس أثناء عمليات تنقيب في مدينة آيزانوي القديمة بمنطقة جافدار حصار في ولاية كوتاهية.

ويواصل العلماء أعمال التنقيب في مدينة آيزانوي الأثرية الواقعة في منطقة جافدار حصار، وتم إدراجها في القائمة المؤقتة لليونسكو للتراث العالمي عام 2012.

وقال البرفيسور غوكهان جوشكون منسق أعمال التنقيب بجامعة دوملوبينار رئيس قسم الآثار لوكالة الأناضول إن العمل في مدينة آيزانوي متواصل من دون انقطاع بفريق مكون من 100 عامل و27 فنيًّا.

وأضاف أنهم عثروا على رأسي تمثالي "أفروديت" و"ديونيسوس" أثناء عمليات التنقيب في المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، وتبعد 50 كيلومترا عن مدينة كوتاهية.