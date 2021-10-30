Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
ثقافة|تركيا

تركيا.. العثور على رأسي تمثالي أفروديت وديونيسوس

30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202111:36 PM (مكة المكرمة)

اكتشف علماء آثار أتراك رأسي تمثالين لـ"إلهة الحب والجمال" اليونانية الأسطورية أفروديت و"إله النبيذ" ديونيسوس أثناء عمليات تنقيب في مدينة آيزانوي القديمة بمنطقة جافدار حصار في ولاية كوتاهية.

ويواصل العلماء أعمال التنقيب في مدينة آيزانوي الأثرية الواقعة في منطقة جافدار حصار، وتم إدراجها في القائمة المؤقتة لليونسكو للتراث العالمي عام 2012.

وقال البرفيسور غوكهان جوشكون منسق أعمال التنقيب بجامعة دوملوبينار رئيس قسم الآثار لوكالة الأناضول إن العمل في مدينة آيزانوي متواصل من دون انقطاع بفريق مكون من 100 عامل و27 فنيًّا.

وأضاف أنهم عثروا على رأسي تمثالي "أفروديت" و"ديونيسوس" أثناء عمليات التنقيب في المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، وتبعد 50 كيلومترا عن مدينة كوتاهية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

غاب عامين.. عودة قوية لمعرض إسطنبول للكتاب العربي

مع توافد آلاف الزوار صباح اليوم السبت، فتح معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي باب الأمل من جديد بعودة الحياة الثقافية العربية في المدينة التركية إلى سابق عهدها بعد توقفها عامين جراء جائحة كورونا.

Published On 10/10/2021

يعود تاريخ بنائه لأكثر من 12 ألف عام.. تنظيف القطع الأثرية في معبد "غوبكلي تبه" جنوب تركيا

يحرص فريق خبراء الترميم في موقع “غوبكلي تبه” التاريخي -بولاية شانلي أورفا التركية- على تنظيف القطع الأثرية ولوحات الفسيفساء التاريخية الفريدة، بصبر وعناية فائقة، لضمان انتقالها لأجيال المستقبل.

Published On 15/9/2021

تركيا.. اكتشاف أقدم فسيفساء في منطقة البحر المتوسط

يساهم اكتشاف حجر رَصف، يبلغ عمره 3500 عام بموقع يُعتقد أنه مدينة أثرية مفقودة وسط تركيا ويُعتبر أقدم الآثار الفسيفسائية بمنطقة البحر المتوسط، في تعزيز المعرفة بالحياة اليومية لحضارة الحثيين.

Published On 28/9/2021
المزيد من ثقافة

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية

تهدفان لتأثير عالمي.. تعاون إستراتيجي بين مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الأمة التركية

الخيال العلمي ومعارف السكان الأصليين.. هل تدين رواية “الكثبان” الشهيرة بنبوءاتها حول تغير المناخ للقبائل الأميركية؟

Omran Abdullah - يقول باحثون أن معارف السكان الأصليين تتضمن حلولاً غير تقليدية لمشكلات المناخ والبيئة، بيكسلس - معارف السكان الأصليين.. الثروة المهدرة بسبب تقاليد كولمبوس

حياتنا في كوكب آخر.. فتاة ضائعة وروبوت عنيد في رواية خيال علمي

الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

ارتفاع عدد القتلى.. الأمم المتحدة تبحث سبل الوساطة مع حمدوك ودعوات لإضراب عام بقطاع التعليم

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

في تكذيب لشائعات وفاته.. القائد الأعلى لحركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى في قندهار