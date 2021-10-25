تسييس علم الآثار وتجنيده لخدمة مصالح ذاتية من قبل الأحزاب القومية والدكتاتوريات يجعل من الروائع الأثرية والمعمارية وسيلة لمحو ذاكرة الشعوب بدلا من حفظها.

تعج وسائل الإعلام بتقارير عن نهب الآثار بالشرق الأوسط الذي يعاني على مستوى التراث الثقافي والأثري، لكن هناك نوع آخر من التهديد لا يأتي من نهب الآثار وإنما من إساءة توظيفها واستخدامها لمصالح فردية وسلطوية.

وفي تقرير لمجلة نيولاينز (New Lines) الأميركية كتبت أوليفيا سنيجي -وهي مؤلفة وصحافية ومحررة مهتمة بالترجمة والأدب بالشرق الأوسط- أن 3 دول عربية، هي العراق وسوريا وليبيا، تمتلك تراثًا استثنائيًا من المواقع الأثرية القديمة، والعديد منها الآن مهدد بالاندثار. وحكمت هذه البلدان بواسطة أنظمة دكتاتورية، ولا يزال الحال كذلك بالنسبة لسوريا. وتناقش الكاتبة كيف استخدم الحكام تراثهم الثقافي بطرق مختلفة لتشكيل الهوية الوطنية، وتحديد كيف يرون أمتهم.

تقول الكاتبة إن استلهام الحكام للتاريخ القديم لتشكيل دولهم ليس بالأمر الجديد، فقد نظر الزعيم الإيطالي الفاشي موسوليني إلى الإمبراطورية الرومانية، في حين طور هتلر والحزب النازي عرقهم الأسطوري القديم "الآري" من الماضي البعيد. وأقام شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي واحدة من أكثر الحفلات فخامة بالتاريخ في برسيبوليس عام 1971 خلال الاحتفالات الوطنية التي احتفت بعظمة الإمبراطورية الفارسية التي يبلغ عمرها 2500 عام وأسسها كورش الكبير في القرن السادس قبل الميلاد.

وهكذا، تتابع الكاتبة، وصل الرؤساء العرب صدام حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي إلى السلطة أواخر الستينيات والسبعينيات، وحكموا على التوالي لمدة 24 و29 و42 عامًا. لقد استلهموا جميعًا تراث العروبة لكنهم طوروا نهجهم الفردي منها.

تراث عربي في أتون الحكم

أدرك كل من صدام والأسد قيمة التراث الأثري لبلديهما، وقاموا بتكييفه ليناسب تفسيراتهم لما اعتقدوا ما يجب أن يكون عليه الحزب الحاكم، وكلاهما رأى أنه من الضروري توحيد الناس من مختلف المعتقدات واستخدموا لذلك المواقع الأثرية، بحسب الكاتبة.

وفي مقال نُشر بمجلة علم الآثار الاجتماعية من عام 2008، نقل عالم الآثار الإيراني كاميار عبدي عن صدام -في خطاب ألقاه إلى علماء الآثار العراقيين بعد فترة وجيزة من توليه السلطة- قوله إن حماية الآثار ستظهر للعالم أن تطورات العراق الحديث هي ذروة الحضارات العراقية السابقة.

يكتب عبدي أنه في السنوات، التي أعقبت وصول حزب البعث إلى السلطة، زادت ميزانية دائرة الآثار بنسبة 80% وانتشر عدد الحفريات، كما حدث ترميم وإعادة بناء المواقع التاريخية.

قال عالم الآثار العراقي حيدر المعموري، في مقابلة مع مجلة نيولاينز، متحدثاً من بابل "بصراحة، كان الوضع أفضل مما هو عليه الآن". المعموري من مدينة بابل القديمة ويقوم بالتدريس في جامعة بابل، ويعمل أيضًا مديرا ميدانيا بمدينة دلبات السومرية القديمة.

سوريا

في سوريا أيضًا، كان ترويج الأسد للآثار، كما وصفه الكاتب الصحفي الراحل باتريك سيل (1930-2014)، جزءًا من سعيه لبناء الأمة. كما درس ستيفان فالتر، وهو عالم سياسة فرنسي متخصص في الثقافة والحضارة العربية، علاقة الأسد بعلم الآثار السوري في كتابه عام 2002 "البناء الوطني السوري". وكتب أنه لهشاشة التماسك الاجتماعي في سوريا بسبب تنوع مجتمعاتها العرقية والدينية، كان من المهم للأسد أن ينشئ هوية إقليمية وتاريخية يمكن لجميع الأقليات أن تجد فيها مكانًا شرعيًا، ولا شك أن الثراء الأثري ساعد في بناء هوية وطنية قائمة على ثقافة تم الترويج لها على أنها سورية أصيلة.

ليبيا

في المقابل، كانت علاقة القذافي بالتراث الثقافي الليبي مختلفة تمامًا وتعكس "شخصيته غير المستقرة" وفقًا لمحمد علي فكرون الذي تحدث من طرابلس. كان فكرون قد أنهى دراسته لتوه عام 1986 عندما بدأ العمل في دائرة الآثار الليبية. ويتذكر افتتاح متحف طرابلس الوطني عام 1988 وقد أصبح نهاية المطاف أحد مديريه.

كانت نظرة القذافي للتراث الليبي انتقائية، لكنها مثل الحكام الآخرين، كانت تتماشى مع الرسالة التي أراد نقلها.

قال فكرون "تربط ليبيا بين الشرق والغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وهناك أمثلة على كل الثقافات التي كانت حولنا". لكن القذافي فضل إلى حد كبير علم الآثار الإسلامي، تماشياً مع تفضيله الأيديولوجي القومي العربي في ذلك الوقت (مقابل الوحدة الأفريقية التي اعتنقها السنوات اللاحقة). وبعد ذلك، تبنى آثار عصور ما قبل التاريخ لأنها كانت بعيدة بما فيه الكفاية عن الماضي، لتكون غير متنازع عليها نسبيًا.

في المقابل، أوضح عالم الآثار البريطاني غرايم باركر، الذي أمضى سنوات عديدة في ليبيا، أن "علم الآثار اليوناني والروماني الرائع في البلاد" يمثل له ببساطة "مقدمة للاستعمار الإيطالي المكروه في القرن العشرين". ويوم الافتتاح، عندما رأى القذافي أن موظفي المتحف أطلقوا على بعض الغرف اسما "يونانيا" أو "رومانيا" غضب، حسبما يقول فكرون، و"غيرنا الأسماء إلى الاستعمار اليوناني" أو "الاستعمار اليوناني.. الاستعمار البيزنطي".

ولا يمكننا التحدث عن تراثنا الأمازيغي، أو الأشياء التي كانت تنتمي إلى الطوارق، كان علينا أن نقول إنها عربية. أردنا أن نكون علميين، لكننا لم نتمكن من ذلك، لأن العرق الوحيد الذي كان موجودًا بالنسبة له كان عربيًا، هكذا قال فكرون.

الانقسامات السياسية

كتب المستشاران الثقافيان رينيه تيجيلر وميهيار كاظم في مقالهما "الانقسامات السياسية والتراث الثقافي للعراق" الذي سيصدر قريباً في "دليل التراث المستدام" لروتليدج، أن نظام البعث في العراق سعى إلى "ربط عراق العصر الحديث بهيكله المجيد. ماضي بلاد ما بين النهرين، بغض النظر عن أي انقسام عرقي أو سني شيعي محتمل. وبدلاً من ذلك، شددت على أن العراق كان أمة واحدة موحدة في ثقافة مشتركة مستوحاة من بلاد ما بين النهرين".

وتم توثيق شغف صدام بالحاكم والمحارب البابلي نبوخذ نصر الثاني بشكل كبير، وخلال فترة حكمه غمر العراق بالملصقات الدعائية والجداريات والنقوش المنحوتة بأسلوب الأعمال الفنية القديمة، وكلها تصور صدام متراكبًا مع حكام أو رموز بلاد ما بين النهرين، وهكذا أصبحت بابل القديمة محط افتتان صدام وأداة ترمز إلى الوحدة العرقية للعراقيين.

جدارية لصدام وخلفه نبوخذ نصر الذي توفي 562 قبل الميلاد (غيتي)

في الثمانينيات، اختار صدام ترميم بابل، حيث تم بناء بوابة عشتار لنبوخذ نصر، وأعاد بناء الموقع بطريقة رديئة، كما يتفق معظم المحترفين، وبنى قصراً لنفسه فوقه.

استخدم مواد جديدة ونقش اسمه على الطوب، كما فعل نبوخذ نصر قبله بأكثر من ألفي عام. وعلاوة على ذلك -يتابع المعموري- "حفر 3 أو 4 بحيرات، مما أدى إلى إتلاف وإزالة جزء من المقبرة الفارسية بالقرب من البحيرة الشمالية. وتمت إزالة العديد من طبقات الحضارات المختلفة. ليشيد تلالا اصطناعية وبنى قصره على إحداها. وكان علماء الآثار ذوو المناصب العليا يخشون قول أي شيء".

ويقول المعموري: إن ما فعله صدام لم يكن غريبًا جدًا عندما تفكر في أنه نسخ ما فعله الملوك القدامى بإعادة بناء معابدهم على أنقاض أسلافهم.

رؤية علمانية

في سوريا، يصف فالتر كيف أسس حزب البعث في السبعينيات لجنة لإعادة كتابة التاريخ برؤية علمانية، بحيث يكون الإسلام مجرد تعبير عن الحضارة العربية. بهذا المعنى، كانت الفترة الأموية من التاريخ مفيدة للحزب بسبب طبيعتها المتعددة الأعراق.

وكتب فالتر أن الجامع الأموي في دمشق كان من أفضل رموز حزب البعث، بسبب سمات هذا الحزب الثقافية السورية الآرامية والرومانية والكنسية والإسلامية.

وظهر المسجد على أغلى ورقة نقدية في سوريا ذلك الوقت، خلف صورة الأسد. وتضمنت الأوراق النقدية صوراً لقلعة حلب، والمدرج الروماني لبصرى والملكة زنوبيا من تدمر، وقد أظهرت بوضوح رغبة النظام في الخلط بين المراجع العرقية الثقافية العربية والفخر القومي وقليل من الإسلام، كما كتب فالتر.

ومن جانبه أوضح علي عثمان، عالم الآثار السوري وأمين التراث المقيم الآن في باريس، أن هناك عنصرًا للسياسة الخارجية للمواقع الأثرية في سوريا، رغم أن مؤرخي الحزب كان لهم اليد العليا في إعادة كتابة التاريخ، وأن رؤساء أقسام الآثار بالمواقع المختلفة كانوا مع حزب البعث، إلا أن التنقيب في المواقع غالبًا ما ترك لعلماء الآثار الأجانب، من فرنسا وبولندا واليابان، على سبيل المثال. وأضاف عثمان أن النظام استخدم تراثه الأثري "كمفاتيح دبلوماسية. لقد حل الأسد مشاكله الدبلوماسية مع أوروبا والولايات المتحدة باستخدام الثقافة كنقطة مساومة".

ووفقًا لعثمان، فإن الأوساط الأثرية الأجنبية فهموا الرهانات السياسية والثقافية، وقبلوا اللعبة لأنهم أحبوا العمل بالمواقع في سوريا، وقال عثمان إنه عندما كان موظفًا حكوميًا يعمل في مديرية الآثار، كان دائمًا يخشى زيارة موقع تدمر لأنه لم يستطع الابتعاد عن حقيقة وجود سجن رهيب (سجن تدمر) في الجوار.

وأضاف أن "تصرف علماء الآثار كما لو أن السجن غير موجود" وأن أوغاريت من أهم المواقع الأثرية للأسد قرب مدينة اللاذقية على البحر المتوسط. ومع وجود 5 طبقات من الثقافات تعود إلى العصر الحجري الحديث، فهي لا تشتهر فقط بألواحها الطينية ذات الأبجدية المكتوبة بخط مسماري، ولكن أوغاريت أيضًا شمال القرداحة كانت مهمة للنظام لأنها المكان الذي ولد فيه الأسد ودُفن.

وعلى عكس ما حدث في عراق صدام أو سوريا الأسد وفي ليبيا القذافي، عانت دائرة الآثار من نقص مستمر في التمويل. ويتذكر فكرون "ميزانيتنا كانت شبه معدومة. نسوا ذات مرة أمر دائرة الآثار عندما كانوا يضعون ميزانية الدولة. لم يكن لدينا راتب لمدة 6 أشهر. نحن نتحدث عن بلد به أطنان من المال من البترول، وقد أعطانا قروشا قليلة، ولدينا 5 مواقع للتراث العالمي.

الدولة والآثار

مثل الدكتاتوريين في كل مكان، اعتقد القذافي أن الدولة لم تكن موجودة قبله. لقد كنا محظوظين لأننا تعلمنا قبل وصوله إلى السلطة لأن "جميع دروس التاريخ حول ليبيا القديمة أزيلت".

يتذكر فكرون تقديم ورقة حول فسيفساء مسيحية في مؤتمر حول شمال أفريقيا، عقد في باريس. ولدى عودته تم استدعاؤه إلى فرع الأمن و"أظهروا لي ورقي واتهموني بعدم ذكر الجماهيرية (الجمهورية الليبية) فأخبرتهم أنني كنت أتحدث عن القرن الخامس".

وعلى مدى العقود الماضية، عانت المواقع الأثرية البارزة في البلدان الثلاثة من النهب والتخريب والإهمال أو على يد تنظيم الدولة الإسلامية أو، في حالة بابل القديمة، من القوات الأميركية والبولندية التي بنت قاعدتها العسكرية فوق الأنقاض، بحسب تقرير المجلة الأميركية.

وهكذا فإن تسييس علم الآثار، وتجنيده لخدمة الحكم من قبل الأحزاب القومية والأنظمة، يجعل من الروائع الأثرية والمعمارية وسيلة لمحو ذاكرة الشعوب بدلا من حفظها، حسب المؤلفة.