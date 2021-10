من خلف أسوار السجون، يواصل الناشطون المصريون إسماع صوتهم بأشعارهم أو كتاباتهم النثرية التي ينجحون بصعوبة في إخراجها خلال الزيارات القليلة التي يسمح بها، منضمين بذلك إلى نوع من الأدب يعرف في العالم العربي بـ"أدب السجون".

ويصدر هذا الأسبوع كتاب بقلم أشهر هؤلاء النشطاء علاء عبد الفتاح البالغ من العمر 39 عاما أمضى أكثر من 7 سنوات منها بالسجون في العقدين الماضيين.

ويحمل الكتاب عنوان "لم تهزم بعد"، وصدر عن دار نشر بريطانية ويضم مقالات كتبت منذ "ثورة" 2011 التي أسقطت مبارك. ووضعت المقدمة الكاتبة الكندية ناعومي كلاين.

وتقول والدة عبد الفتاح الأستاذة الجامعية والحقوقية المصرية ليلى سويف "كتاباته متنوعة. تقنية أحيانا، وأحيانا أخرى تتسّم بالشاعرية أو بالشغف". وتضيف "شكل الكتابة قد يختلف ولكنه لا يتحدث إلا عن شيء واحد (هو) العدل".

