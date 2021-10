صدرت في بريطانيا أمس الخميس، رواية جديدة لملك روايات التجسس البريطاني جون لو كاريه بعنوان "سيلفرفيو"، بعد نحو سنة على وفاته، فيما أعلن نجله عن التوجه لنشر روايات جديدة أخرى.

وكان الروائي الذي باع ملايين الكتب، واسمه الحقيقي ديفيد كورنويل، سيحتفل بعيد ميلاده التسعين في 19 من الشهر الجاري لو كان على قيد الحياة، ولكنه توفي في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن 89 عاما بسبب مضاعفات التهاب رئوي.

وخلال الإعلان في الربيع الماضي عن طرح "سيلفرفيو"، وعد وكيله الأدبي القراء بأنهم سيجدون في هذه الرواية الـ26 "الصوت المميز" لجون لو كاريه.

وفي هذا الكتاب الذي يعيد أجهزة الاستخبارات إلى واجهة الأحداث، يترك بطل القصة "جوليان لوندسلي" منصبا مرموقا في لندن لتولي زمام مكتبة في منطقة ساحلية إنجليزية صغيرة، وفق ملخص الكتاب الذي نشرته دار "بنغوين فايكينغ".

وبعد عدة أشهر فقط من بدء هذه المسيرة الجديدة، يأتي زائر ليعكّر صفو حياة "جوليان" الهانئة. ويبدو أن هذا الرجل المدعو "إدوارد" وهو مهاجر بولندي مقيم في سيلفرفيو، يعرف أمورا كثيرة عن عائلة "جوليان" ويبدي اهتماما مفرطا بأنشطته الجديدة.

وقال وكيل أعمال الكاتب الراحل، إن لو كاريه "أعطى مباركته" لنشر الرواية على يد أبنائه الذين يعملون بمساعدة أخصائي في الأرشفة على وضع جدول لطرح أعماله غير المنشورة سابقا.

وأكد نيكولاس كورنويل، أصغر أبناء لو كاريه، أن محفوظات والده تشمل قصصا غير منشورة لشخصية جورج سمايلي الجاسوس الخجول والبطل المفضل للروائي. وقال "لا نعلم حتى الساعة إلى أي مدى هذه القصص ناجزة وجاهزة للنشر ويمكن جمعها، وهذا أمر يتعين علينا اكتشافه".

