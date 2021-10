رفضت الكاتبة والأديبة الأيرلندية سالي روني (30 عاما) محاولة ترجمة روايتها "أيها العالم الجميل، أين أنت" -التي تصدرت قائمة أكثر الكتب مبيعا على موقع "أمازون" (Amazon)- من قبل دار نشر إسرائيلية تسمى "مودان".

وقالت روني -في بيان اليوم الثلاثاء- إن التقارير الأخيرة التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية "أكدت ما تقوله جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية منذ فترة طويلة: إن نظام إسرائيل للسيطرة العنصرية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين يتوافق مع تعريف نظام الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي".

وأضافت أنه في حين أنها كانت "فخورة جدًا" بترجمة رواياتها السابقة إلى العبرية، فقد "اختارت الآن عدم بيع حقوق الترجمة هذه لدار نشر مقرها إسرائيل".

وأشارت الكاتبة إلى أن بعض الأشخاص لن يوافقوا على قرارها، لكنها لا تستطيع التعاون مع شركة إسرائيلية "لا تنأى بنفسها علانية عن الفصل العنصري، ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها الأمم المتحدة".

وقالت "لا تزال حقوق الترجمة العبرية لروايتي الجديدة متاحة، وإذا تمكنت من العثور على طريقة لبيع هذه الحقوق التي تتوافق مع إرشادات المقاطعة المؤسسية لحركة ’مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها‘ (BDS)، فسأكون سعيدة جدًا".

وتابعت "في غضون ذلك، أود أن أعبر مرة أخرى عن تضامني مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

من جانبها، قالت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI) إنها "ترحب بحرارة بقرار المؤلفة"، وتابعت -في بيان اليوم الثلاثاء- "تنضم روني إلى عدد لا يحصى من المؤلفين الدوليين في دعم المقاطعة الثقافية المؤسسية لقطاع النشر المتواطئ في إسرائيل، تمامًا كما دعم الفنانون التقدميون ذات مرة مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

Palestinians warmly welcome acclaimed Irish author Sally Rooney’s decision to refuse a deal with Modan Publishing House, an Israeli publisher complicit in Israel’s regime of apartheid, occupation & settler-colonialism that killed more than 240 Palestinians in May this year alone. pic.twitter.com/aFm0QU5dqB

— PACBI (@PACBI) October 12, 2021