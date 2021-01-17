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معهد الجزيرة للإعلام يعلن أسماء المشاركين في زمالة الجزيرة 2021

مقر معهد الجزيرة للإعلام بالدوحة (الجزيرة)
مقر معهد الجزيرة للإعلام بالدوحة (الجزيرة)
17/1/2021

أعلن معهد الجزيرة للإعلام أسماء الصحفيين المشاركين في برنامج زمالة الجزيرة في نسخته الرابعة لعام 2021، الذي سيضم 8 صحفيين وباحثين في الإعلام من مختلف دول المنطقة.

وتقدّم إلى هذه النسخة من البرنامج 200 طلب مشاركة، فرزتها لجنة الاختيار التي ضمت خبراء من مختلف قطاعات شبكة الجزيرة الإعلامية، وقيّمتها استنادا إلى معايير عدة، أهمها جودة التصور البحثي المقدم ورصانته أكاديميا وأهميته للمجتمع الصحفي.

وجاءت التصورات البحثية المشاركة في هذه النسخة، التي نالت أعلى تقييم من لجنة الاختيار كالآتي:

أحمد الجدي-مصر: "مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار".

محمد الناجم-ليبيا: "المنصات الرقمية الليبية ودورها في النزاعات المحلية".

أمل السعيدي-عُمان: "واقع وتطبيقات الصحافة المتأنية في الصحافة الإلكترونية العربية".

عمار عز-سوريا: "رقمنة عمل المراسل التلفزيوني، الظهور والتقنيات.. مراسلو الجزيرة نموذجا".

سارة حسام أبو الرب-فلسطين: "دور التحول الرقمي في انتعاش الصحافة الثقافية الفلسطينية".

بيسان غالب جابر-الأردن: "الصحافة الأنثروبولوجية".

ملوال دينق تونق-جنوب السودان: "الصحافة الورقية في جنوب السودان.. سياقات التحول إلى الفضاء الرقمي".

عبد الرحيم بلشقار بنعلي-المغرب: " تحديات الاستثمار في الصحافة المدفوعة الأجر بالمغرب- دراسة حالة المواقع الإخبارية الجهوية".

برنامج زمالة الجزيرة في نسخته الرابعة سيضم 8 صحفيين وباحثين في الإعلام من مختلف دول المنطقة (الجزيرة)

زمالة الجزيرة بنسخته الإنجليزية

وأعلن المعهد نتائج النسخة الأولى من برنامج زمالة الجزيرة في نسخته الإنجليزية، وجاءت التصورات البحثية المشاركة في هذه النسخة، التي نالت أعلى تقييم من لجنة الاختيار كالآتي:

ماتياس سانتوس (Mathias Santos)-البرازيل: "توسيم صحافة البيانات: إعطاء الروح لرواية قصة البيانات".

كولاولي طالبي (Kolawole Talabi)-نيجيريا: "شبكة نتفليكس (Netflix): كيف يمكن للهيئات الإعلامية التقليدية الاستفادة من النظام البيئي لأكبر موزع للبث الحي في مجال رواية القصة".

وسيبدأ برنامج زمالة الجزيرة أنشطته في الأول من فبراير/شباط المقبل، حيث سيُنجز الصحفيون المشاركون أبحاثهم عن بُعد نظرا للظروف الصحية الراهنة، وسيتواصلون على مدى 3 أشهر متتالية، مع مشرفيهم الأكاديميين والخبراء المعنيين في قطاعات شبكة الجزيرة المختلفة. ​

المصدر : الجزيرة

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