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تدشين فعاليات العام الثقافي "قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021" بالدوحة

انطلاق فعاليات العام الثقافي "قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021" رسميا في الدوحة (قنا)
انطلاق فعاليات العام الثقافي "قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021" رسميا في الدوحة (قنا)
17/1/2021

انطلقت مساء أمس السبت فعاليات العام الثقافي "قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021" رسميا في الدوحة.

وشارك في الحفل -الذي استضافته متاحف قطر وسفارة الولايات المتحدة لدى قطر- فرقة "أوركسترا قطر الفلهارمونية" والفرقة المركزية للقوات الجوية الأميركية، وأقيم في دار الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا".

ويهدف العام الثقافي "قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021" إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني "والتزام البلدين المتجدد بتعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين الثقافات".

وحضر الحفل رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ووزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى قطر غريتا سي هولتز، ليمثل بداية عام جديد من الفعاليات الثقافية المشتركة بين البلدين والمتضمنة للعديد من المعارض والمهرجانات والتبادلات الثنائية بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني قولها "إن افتتاح الفعاليات بالموسيقى يؤكد أنها لغة عالمية تخاطب القلب مباشرة، ويتأكد لنا ذلك مرة أخرى من خلال هذا الحفل الموسيقي الافتتاحي للعام الثقافي (قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021) مدى التعاون الوثيق بين البلدين".

وتوقعت أن يعمق هذا العام الثقافي "التفاهم بين شعبي بلدينا من خلال التعبير عن إنسانيتنا المشتركة، وتعزيز الروابط العريقة بالفعل بين قطر والولايات المتحدة".

بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة القطري صالح بن غانم العلي إن مثل هذه الفعاليات "تؤدي دور الرافعة لقيم الكرامة الإنسانية القائمة على الحرية والعدالة وقبول الآخر بغض النظر عن لونه ودينه وعرقه، وتعزيز المعرفة لتكون اكتشافا مستمرا".

أما القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى قطر غريتا سي هولتز فقد ذكرت أن "برنامج العام الثقافي يمنح إطارا استثنائيا يمكن من خلاله أن يجتمع بلدانا للاحتفال بعلاقتنا العريقة، وإقامة علاقات جديدة من خلال التواصل بين أفراد الشعبين".

كما علقت رئيسة قسم العام الثقافي في متاحف قطر عائشة غانم العطية على حفل الافتتاح قائلة "قدم لنا هذا الأداء الرائع لأوركسترا قطر الفلهارمونية والفرقة المركزية للقوات الجوية الأميركية فكرة أولية عن مدى ثراء وتنوع البرامج والمعارض والفعاليات المبرمجة على مدى 12 شهرا القادمة، والتي ستكون بمثابة منصة للحوارات الجديدة والتبادلات الثنائية".

يذكر أن متاحف قطر أطلقت برنامج العام الثقافي في عام 2012، لتبدأ بالعام الثقافي "قطر-اليابان 2012″، تلاه "قطر-المملكة المتحدة 2013″، و"قطر-البرازيل 2014″، و"قطر-تركيا 2015″، و"قطر-الصين 2016″، و"قطر-ألمانيا 2017″، و"قطر-روسيا 2018″، و"قطر-الهند 2019″، و"قطر-فرنسا 2020″.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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