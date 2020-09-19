معهد الجزيرة للإعلام يعقد منتدى الجزيرة للصحافة العلمية

ينظم معهد الجزيرة للإعلام "منتدى الجزيرة للصحافة العلمية" عبر الإنترنت يومي الأحد والاثنين 20-21 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي يهدف إلى التأسيس لتراكم حول موضوع الصحافة العلمية في العالم العربي.

ويأتي المنتدى ليتوج تراكما لمعهد الجزيرة للإعلام، حيث واكب تأثير انتشار جائحة كورونا على الممارسة الصحفية عبر مقالات توثق التجارب العملية، وحوارات مباشرة، فيما خصص ملف العدد الـ18 من مجلة الصحافة لموضوع الصحافة العلمية، ويستعد قريبا لإصدار دليل الصحافة العلمية.

وقال مدير معهد الجزيرة للإعلام الأستاذ منير الدائمي -في تصريح خاص للجزيرة نت- "تتصدر الأحداث السياسة نشرات الأخبار الرئيسية والمنصات الرقمية، فيما تغيب الأخبار العلمية، ربما لا يحظى الصحفي العلمي بنفس الأهمية التي يحظى بها الصحفي المتخصص بالشأن السياسي، بيد أن أزمة وباء كورونا حملتنا على إعادة النظر في تعريف الخبر وتعريف الصحفي".

وأضاف الدائمي "وجدنا في معهد الجزيرة للإعلام أن الحاجة ملحة لإعادة الاعتبار للصحافة العلمية على مستوى الثقافة والمحتوى والممارسة والنقاش في منطقتنا، أعتقد أن الثقة غائبة بين العلم والصحافة من وجهة، وبين الاثنين والجمهور من جهة أخرى، وهذه فرصة من خلال المنتدى للمساهمة مع جهود كبيرة تبذل في المنطقة لتطوير الصحافة العلمية واستعادة الثقة مع الجمهور".

أجندة المنتدى خلال اليوم الأول (الجزيرة)

محاور مختلفة

ويناقش المنتدى محاور مختلفة، حيث يقارب عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي العلاقة بين الصحافة والعلوم، فيما يتناول المحرر العلمي للجزيرة نت الدكتور مجدي سعيد مواصفات الصحفي العلمي وأدواته.

وفي محور آخر، يناقش المهندس ومنتج المحتوى نجيب المختاري تبسيط المصطلحات العلمية والوساطة بين الجمهور والعلماء، فيما تخصص الجلسة الرابعة من اليوم الأول لرصد آليات التحقق والدقة في المصادر العلمية، والتي سيديرها معد دليل الصحافة العلمية لمعهد الجزيرة للإعلام علي شهاب.

الأستاذ منير الدائمي: وجدنا في معهد الجزيرة للإعلام أن الحاجة ملحة لإعادة الاعتبار للصحافة العلمية (الجزيرة)

وتسلط ملاك مكي -وهي باحثة في مرحلة الدكتوراه- في الجلسة الخامسة الضوء على تجربة الصحافة العلمية في العالم العربي وإمكانيات تطوراتها، خاصة مع تفشي وباء "كوفيد-19".

ويقدم المنتدى في اليوم الثاني ورشتين عمليتين، تتعلق الأولى بتوظيف صحافة البيانات في القصص العلمية ستؤطرها أستاذة صحافة البيانات في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس الدكتورة أروى الكعلي، فيما يؤطر الصحفي الاستقصائي بمعهد الجزيرة محمد أحداد الورشة الثانية حول الصحافة الاستقصائية العلمية.

والتسجيل في المنتدى مجاني، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي.

والتالي رابط صفحة المنتدى للاطلاع على البرنامج.

ويشكل "منتدى الجزيرة للصحافة العلمية" فرصة حقيقة للنقاش والحوار والتداول في الصحافة العلمية من طرف صحفيين أصحاب مبادرات سيسعون إلى تأسيس نواة للصحافة العلمية في الفضاء العربي.

ويهدف المنتدى إلى: