بالفيديو: انهيار منازل أقدم المدن العربية بسبب السيول في صنعاء

لم تعد صنعاء القديمة "عاصمة الروح" كما تغنى بها الشعراء وقد تحولت عشرات المنازل في المدينة والتي تعد أعرق وأقدم مدن العالم إلى ركام خلال أسبوعين وذلك جراء كارثة السيول التي تسببت بانهيار أكثر من 111 منزلاً، وفقا لسلطات جماعة الحوثي المسيطرة على المدينة.

وفي جولة ميدانية وثّقت الجزيرة نت تهدم عشرات المنازل (أنشئت قبل نحو 2500 عام) وقد استوت بالأرض تماما، ومن بينها منزل شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني الذي كان يأمل الكثير أن يتحول إلى متحف يخلد ما خلّفه الرجل وراءه وما تركه من دواوين الشعر والمؤلفات الكثيرة.

وقد وجهت الحكومة اليمنية دعوة لإنقاذ المدينة من الانهيار خصوصا أنها مدرجة منذ عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو".

وكان يطلق على مدينة صنعاء سابقا مدينة "سام" نسبة إلى مؤسسها سام بن نوح، إذ يعود تأسيسها إلى أزمنة تسبق تأسيس أوائل المدن بالتاريخ الإنساني، ويعتبر هذا الأمر تأكيدا لمقولة إنّ صنعاء هي أقدم مدينة على وجه الأرض قاطبة، وفق بعض الروايات التاريخية.

تاريخ تحت الركام

وتعاني المنازل التراثية المميزة المبنية بالطوب اللبن باللونين البني والأبيض في الأحياء التاريخية في صنعاء والتي يرجع تاريخها لما قبل القرن الحادي عشر من تداعيات الصراع والإهمال.

وتهدم جزء من منزل محمد علي الطلحي يوم الجمعة مع سقوط أمطار غزيرة على صنعاء، لتصبح عائلته المكونة من ست نساء وستة أطفال بلا مأوى. وقال وهو يقف وسط الركام والطين طالبا مساعدته في إيجاد مأوى إن كل ما كان يملكه أصبح تحت الركام.

وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية إن المواطنين لا يجرون أعمال الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت الحالي مثلما كان يحدث في الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشروخ والضعف.

وأضاف أن سقوف حوالي 5 آلاف من المباني العالية في المدينة القديمة تتسرب منها المياه وأن سقوف 107 مبانٍ تهدمت جزئيا، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع منظمة اليونسكو وصناديق أخرى للحفاظ على بعضها، بحسب رويترز.

وأدت الأمطار الغزيرة على غير العادة هذا العام والتي بدأت في منتصف أبريل/نيسان الماضي وتستمر حتى أوائل سبتمبر/أيلول المقبل إلى تعقيد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وناشدت السلطات الحوثية -التي تسيطر على صنعاء منذ أن أخرجت الحكومة المعترف بها منها في أواخر 2014- منظمة اليونسكو هذا الأسبوع لإنقاذ تراث المدينة. وقالت إن حوالي 111 منزلا تهدمت كليا أو جزئيا في الأسابيع الأخيرة.

وأكد عادل الصنعاني المقيم بصنعاء يوم السبت لرويترز أنه شاهد خمسة منازل لحقت بها أضرار جسيمة في العطلة الأسبوعية.

وأضاف أن الأسر التي كانت مقيمة في تلك المنازل لم يعد لها مأوى وأن بنكا محليا أطلق حملة لتوزيع أغطية بلاستيكية لاستخدامها كأسقف لاتقاء الأمطار.