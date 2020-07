الفسيفساء والأيقونات المسيحية ستبقى كما كانت.. تحضيرات افتتاح "آيا صوفيا" كمسجد ومزار سياحي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن قيمة آيا صوفيا التاريخية والدينية ستظل محفوظة ومتاحة للزوار من كل الأديان بفسيفسائها وفنونها وأيقوناتها المسيحية ورسومها وخطوطها في المكان الذي يعد واحدا من مواقع اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي.

وأكد قالن في لقائه مع بي بي سي أن المسيحيين الأرثوذكس سيكون بإمكانهم زيارة أيقوناتهم الدينية، التي سيتم الحفاظ عليها في آيا صوفيا، مثل جميع أبناء الأديان المختلفة.

وتمتلئ آيا صوفيا بالعديد من الزخارف المسيحية والكتابات الإسلامية، التي تؤرخ لتاريخها وتحولاتها المميزة، وتحتفظ جدران القبة الداخلية بالعديد من الزخارف الهندسية والرموز الدينية المسيحية، إلى جانب العديد من النصوص الإسلامية المكتوبة بخطوط عربية وعثمانية.

All is welcome to visit the Ayasofya Mosque to enjoy its splendor as a house of worship and historical cultural site. pic.twitter.com/9wvBVQhMLH

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 11, 2020