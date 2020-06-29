المفكر البوسني أسعد دوراكوفيتش للجزيرة نت: النهضة تأتي دائما من الداخل

يعد أسعد دوراكوفيتش من أبرز المستعربين في البوسنة والهرسك ومنطقة البلقان، حيث قام بتأليف العديد من الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية.

وبالإضافة إلى عضويته في أكاديمية البوسنة للعلوم والفنون هو عضو في مجامع اللغة العربية في كل من القاهرة ودمشق وعمّان، وفاز بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتعاون الدولي عام 2018.

كما ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، وترجم العديد من الكتب والدراسات المتعلقة بالأدب والثقافة العربية، من أهمها "المعلقات"، وكتاب "ألف ليلة وليلة"، وكتب العديد من المقالات عن القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.

في العاصمة البوسنية سراييفو التقته الجزيرة نت وأجرت معه هذا الحوار التالي:

هل يمكن أن تحدثنا عن علاقتك باللغة العربية، وما الذي دفعك كشاب (في يوغسلافيا الشيوعية) للاهتمام باللغة العربية؟

لقد ارتبطت باللغة العربية منذ طفولتي، فقد اعتاد والدي -رحمه الله- أن يقرأ سورة ياسين بصوت مرتفع عشية يومي الاثنين والجمعة فيما كنا أطفالا نجلس وننصت جيدا، لذا ففي وقت مبكر جدا دخل صوت اللغة العربية أذني، ولم يفارقها منذ ذلك الوقت.

وعندما أنهيت المرحلة الابتدائية أرسلني أبي إلى سراييفو لألتحق بمدرسة الغازي خسرو بك الإسلامية، لأدرس فيها لمدة 8 سنوات العلوم الدينية، وكان أغلبها متعلقا باللغة العربية.

وبعد المدرسة الثانوية أردت أن أكمل دراسة اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو، لكن النظام الشيوعي في البوسنة آنذاك لم يكن يسمح لخريجي مدرسة الغازي خسرو بك بإكمال الدراسة الجامعية، لهذا -وحبا في اللغة العربية- رحلت إلى مدينة بلغراد، وهناك أكملت دراستي الجامعية، ثم حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وكان موضوع الرسالة "شعر المهجر العربي في الولايات المتحدة الأميركية".

وخلال كل مرحلة من مراحل دراستي كنت أتعرف أكثر على اللغة العربية، وكنت أكتشف جمالها ويزداد حبي لها، خاصة من خلال الشعر والأدب.

وبالطبع، لم أكن أتصور أنني في يوم من الأيام سأترجم القرآن الكريم والمعلقات و"ألف ليلة وليلة"، والعديد من الأعمال القيمة الأخرى في الثقافة العربية الإسلامية.

كيف هو وضع اللغة العربية في البوسنة والهرسك الآن؟

يتم تدريس اللغة العربية في البوسنة والهرسك منذ مئات السنين، وبالطبع يرجع ذلك إلى أن اللغة العربية هي مفتاح دراسة الإسلام (على الرغم من وجود دوافع أخرى لدراستها)، لدينا قسم بكلية الفلسفة في سراييفو لتخريج مدرسي اللغة العربية، وقد قضيت أكثر من 50 عاما أستاذا للغة العربية وآدابها.

ولكن اسمحوا لي أن أقول بكثير من المرارة إننا لا نتلقى دعما من العالم العربي، لا نتلقى إلا القليل، وكلها مبادرات فردية، لدينا أمثلة كثيرة على ذلك، مثلا: لا يمكننا الآن الحصول على محاضر عربي في قسم اللغة العربية وآدابها على الرغم من أننا طلبنا ذلك عدة مرات.

من الصعب للغاية نشر ترجمات من الثقافة العربية لأننا لا نملك المال اللازم لذلك، لدينا احتياج أن يحضر طلابنا دورات قصيرة (عدة أشهر) باللغة العربية في العالم العربي من أجل إجادة التحدث بالعربية، كان لدينا تعاون جيد مع مصر لكنه تقريبا توقف في السنوات الأخيرة.

ويجب أن يدرك المسؤولون في العالم العربي أن كل طالب في اللغة العربية والأدب العربي هو سفير لتلك الثقافة واللغة، إن دولا مثل اليابان والصين وتركيا وإيران وغيرها تتصرف بشكل مختلف تماما، فهي تقدم دعما كبيرا لنشر لغاتها وثقافاتها.

أسعد دوراكوفيتش يشتكي من عدم اهتمام الدول العربية باللغة العربية في بلاده (الجزيرة)

لطالما كانت عملية الترجمة مصدرا لإثراء الثقافات وتوسيع الآفاق، وقد قمت بترجمة عدد كبير من الأعمال القيمة من العربية إلى البوسنية، فما الذي يمكن فعله لتحسين عملية الترجمة؟

الكثيرون لا يدركون أهمية الترجمة، ولا يعجبني عندما يذكر اسم الكتاب واسم المؤلف، ولا يُذكر اسم المترجم، حاول أن تتخيل كيف سيبدو عالمنا بدون مترجمين! كم من الناس في العالم سيعرفون عن شكسبير أو غيره من عمالقة الأدب العالمي؟! من المهم للغاية التعرف على الناس والثقافات، وهو أمر لا يمكن تصوره بدون مترجمين.

يحتاج المترجم الأدبي إلى أكثر بكثير من مجرد معرفة اللغة، إنه بحاجة إلى إدراك نبض العمل الفني كعمل جمالي، ثم يقوم بنقل هذا النبض إلى ثقافة أخرى، لهذا أنا أفضل مصطلح "النقل" بدلا من "الترجمة"، أنا أقوم بنقل العمل الأدبي إلى ثقافة أخرى، لعالم آخر، لقارئ آخر.

لذا يجب أن تعطى الترجمة الاهتمام الذي تستحق، هل تتصور أن يوجد اثنان فقط من المترجمين الأدبيين من البوسنية إلى العربية، هما إسماعيل أبو البندورة (الأردن) وجمال سيد (مصر)، أيضا لدينا عدد قليل جدا من المترجمين من العربية إلى البوسنية.

من هو كاتبك المفضل من العالم العربي؟

يعجبني العديد من الكتّاب، ولقد ترجمت أعمالهم للغة البوسنية، مثل محمود درويش، وقد كنت أول من نشر مجموعته الشعرية في يوغسلافيا السابقة، وكان من دواعي سروري أن أستضيفه في مهرجان "أيام الشعر" في سراييفو عام 2008، كذلك جبرا إبراهيم جبرا، ويوسف إدريس وغيرهما.

وهناك كتاب عرب رائعون، خاصة من الشباب، على الرغم من أنني لدي بعض الاعتراضات على الكتاب العربي في الوقت الحالي فيما يتعلق ببعض الجوائز، ولكن هذا موضوع آخر.

ما رأيك في مشاركة المثقف في الحياة العامة ودوره في حل المشكلات المجتمعية، مع أن كثيرا من المثقفين يفضلون البعد عن القضايا العامة، متذرعين تارة بالحيادية وتارة أخرى بالانشغال بالأمور الثقافية؟

هذه مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما أتحدث عنها في وسائل الإعلام البوسنية، وأنا بداية أفرق بين مصطلحي المثقف والمتعلم، يمكن للشخص أن يتخرج في الكلية، وقد يصبح عضوا في إحدى المؤسسات العلمية بدون أن يكون مثقفا.

إن السمة الأساسية للمثقف هي مشاركته المجتمعية، مشاركة تهدف إلى تصحيح المجتمع ولقيادة المجتمع في الاتجاه الصحيح، فالمثقف هو ضمير مجتمعه، ويجب أن يكون صادقا تماما ومتجردا تماما، أما إذا كان "المثقف" سلبيا لا يبدي أي رد فعل على الأحداث من حوله فهو ليس مثقفا بغض النظر عن مستوى تعليمه.

كيف يمكنني أن أرى بلدي والعالم الذي أعيش فيه في أزمة ولا أتكلم، أنا لا أحترم هذا النوع من البشر، ولا سيما من يفتخر بعدم انشغاله بقضايا بلده ومجتمعه بحجة انهماكه في العمل الثقافي أو أنه يجب أن يكون حياديا، بل إني أعتقد أن صمت المثقف عما يعيشه المجتمع من أزمات مشاركة في الجريمة وسيسأل عنها من المولى سبحانه، لأن المشاركة الإيجابية هي زكاة العلم والعقل الذي وهبه الله للإنسان.

تحتل قضية فلسطين وشعبها مكانة مهمة في كتاباتك، ما هو سبب اهتمامك بالقضية الفلسطينية؟

فلسطين جرح غائر في العالم العربي والعالم الإسلامي، بل والعالم بشكل عام، وأعتقد أن مشكلة فلسطين هي واحدة من أكبر مشاكل العالم الحديث، وهي في نفس الوقت مصدر العديد من الأزمات في ذلك العالم.

أتعاطف بشدة مع الفلسطينيين، ورغم أن المسؤول الأول عن هذه القضية هم المسلمون لكني أعتقد أن عالم اليوم -خاصة ما يسمى "العالم الديمقراطي الغربي"- ليس له حق على الإطلاق في الحديث عن الإنسانية والديمقراطية طالما أن فلسطين في وضعها الحالي، لأن فلسطين هي أهم دليل على "اللاإنسانية"، وفلسطين أكبر دليل على الرياء العالمي، وعلى العالم غير الديمقراطي الذي نعيش فيه.

كثيرا ما أسأل نفسي: كيف يمكن لأحد أن يتكلم عن الفن والموسيقى وفلسطين تعيش تلك المأساة لعقود؟!

وهنا أيضا يجب الحديث عن مسؤولية المثقفين، المثقفون في العالم يجب ألا يتجاهلوا مأساة فلسطين.

في ظل متابعتك الأحداث في العالم العربي، كيف تقيّم الوضع الحالي؟

اسمحوا لي أن أكون صادقا لأتكلم كمفكر، في رأيي أن العالم العربي في أزمة كبيرة، ونحن نعلم من التاريخ أن الثقافات والشعوب العظيمة تعاني من الأزمات في أغلب الأحيان عندما توجد فيها عداوات وصراعات وانقسامات داخلية.

لقد ألفّت كتابا بعنوان "أزمة العالم الإسلامي أزمة الموضوع"، إن فكرة الأمة كما هي لدينا في القرآن معرضة للخطر لأنه لا توجد وحدة بين المسلمين بشكل عام وحتى بين العرب، فالحروب تندلع بين الدول العربية، والدول الغربية التي تبيعها أسلحة تستفيد من تلك الحروب، ونتج عن ذلك أن لحق دمار كبير بأجزاء مهمة من العالم العربي.

منذ وقت ليس ببعيد يتم تشكيل جبهة تعمل فيها مجموعة من الدول العربية بجد لحصار وعزل دولة قطر على الرغم من أن قطر كانت دائما عضوا فاعلا بإيجابية في مجريات الأحداث في العالم العربي.

لا يمكن اعتبار العالم الإسلامي وبالتالي العالم العربي اليوم عاملا مؤثرا حقيقيا على الصعيدين العلمي والثقافي (كما كان عبر التاريخ)، للأسف هذا العالم حاليا يتبع مصالح الشركات الغربية والسياسيين الذين لا يحملون نظرة ودية للعالم العربي، لأن إلههم الجديد هو الربح.

لا أدري ماذا سيحدث لأن المستقبل يعلمه الله، لكني أعتقد أن العالم العربي يجب أن يجد هويته الحقيقية، يجب أن يبدأ نهضة حقيقية، فالنهضة ليست أن تستخدم أحدث تكنولوجيا أنتجها غيرك، بل النهضة تأتي دائما من الداخل، إن الثقافة الحقيقية تنتج قيما حقيقية، وطبقا للآية الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".