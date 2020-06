التشريح والعمامة.. الشريعة الإسلامية والطب الجنائي في مصر الحديثة

منحت جمعية التاريخ الاجتماعي البريطانية اليوم جائزتها السنوية لعام 2020 لكتاب "السعي للعدالة.. الشريعة والطب الجنائي في مصر الحديثة" للمؤرخ والأكاديمي المصري خالد فهمي الصادر عن منشورات جامعة كاليفورنيا.

وقالت لجنة الجائزة على موقع الجمعية إن الكتاب حاز على إعجابها بين منافسين أقوياء، وأشادت بمصادره الغنية وتصويره الجذاب للروايات التاريخية وتجارب الناس العاديين.

وبالاعتماد على البحث في الأرشيف المصري يوضح المؤلف -الذي يعمل أستاذ كرسي السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية الحديثة في جامعة كامبريدج- كيف أثرت الدولة على الأشخاص الخاضعين لها، وكيف تشكلت استجاباتهم.

ويقدم فهمي تفسيرات جديدة مثيرة -"ليست استعمارية ولا وطنية"- لشرح كيفية تطبيق الشريعة في الواقع، وكيف تعمل العدالة الجنائية، وكيف تم تفعيل المعارف والممارسات العلمية الطبية في النظام القانوني الحديث لمصر القرن الـ19.

وأفادت الجائزة بأن الكتاب يركز على موقع الطب الشرعي (الجنائي) وتشريح الجثث في تحديث مصر، ويتحدى الاعتقاد بأن التغييرات التي طالت هذا المجال كانت بسبب التأثير الأوروبي، وبدلا من ذلك يتتبع الكتاب التطورات في تاريخ الطب الشرعي في الثقافة المصرية والشريعة الإسلامية والسياسات العثمانية، ويتناول الطرق التي استخدم بها المصريون العاديون الممارسات الطبية لتحقيق العدالة، على سبيل المثال في حالة تشريح جثة القتيل.

To begin our online conference, we are delighted to announce that the winner of the 2020 SHS Book Prize is Prof Khaled Fahmy (@khaledfahmy11) for the book 'In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt' (UCP).

Read more:https://t.co/XCboLu1Wce

— SocialHistorySociety (@socialhistsoc) June 22, 2020