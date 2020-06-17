"حرة الحرة".. تاريخ بدو شبه الجزيرة العربية القدماء على الصخور البركانية

تقع شبه الجزيرة العربية في قلب الشرق الأوسط المعاصر، ولها أهمية إستراتيجية وتجارية كبيرة في العصر الحديث، وهكذا كان حالها أيضا في العصور القديمة، ومع ذلك فإن صفحات مهمة من تاريخها ولغاتها وثقافتها القديمة لا تزال مجهولة.

ورغم العديد من الحفريات والكشوفات الأثرية فإن البحث الأثري في الجزيرة العربية لا يزال أقل مما ينبغي، واكتشفت العديد من النقوش الحجرية والكتابة القديمة على الجدران والصخور التي تؤرخ للمجتمعات القديمة "المتعلمة" التي سكنت شمال وجنوب الجزيرة، ويعود كثير من هذه النقوش للبدو الذين تركوا عشرات الآلاف من النقوش والكتابات القديمة في مساحة كبيرة تمتد من جنوب شرق سوريا وبلاد الشام إلى اليمن، مما يعطي صورة حية عن حياتهم اليومية وعواطفهم.

حرة الحرة

في الصحراء السوداء المعروفة باسم "حرة الحرة" والواقعة إلى الجنوب من جبل الدروز (العرب) جنوبي سوريا عبر شرق الأردن إلى منطقة الجوف شمال السعودية توجد العديد من الصخور الناتجة عن حمم بركانية قديمة في المنطقة.

وعلى مدى ملايين السنين انشطرت تدفقات الحمم البركانية إلى مليارات من الأحجار والصخور التي تغطي الآن أرضية الحجر الجيري الصحراوي الذي يضم العديد من الرسوم والنقوش القديمة والكتابة العربية المنقوشة، بحسب مايكل ماكدونالد الأكاديمي في جامعة أوكسفورد والباحث الأثري في تاريخ الجزيرة العربية.

وحتى العصور الوسطى عندما أصبح ورق الكتابة رخيصا نسبيا ومتاحا بسهولة كانت القراءة والكتابة مهارات لا يحتاجها البدو كثيرا، وفي العصور القديمة كانت أوراق البردي باهظة الثمن خارج موطنها الأصلي في مصر، وكانت لدى البدو بدائل أكثر عملية للكتابة عليها، مثل رقاع الجلد وجلود الحيوانات والسرج وحتى الملابس وأقمشة الخيام.

وفي المناطق المستقرة كان الفخار مكسور السطح الأكثر شيوعا للكتابة عليه، لكن البدو لم يحملوا الكثير منه لأنه كان ينكسر بانتقالهم، وهكذا أصبحت أسطح الكتابة الوحيدة المتاحة مجانا هي الصخور، إذ كانت متوفرة بكثرة.

وتعد الحرة ظاهرة جغرافية يكتسي فيها سطح الأرض بالصخور النارية والحمم البركانية البازلتية، وتتميز بلونها الأسود ويوجد منها عدة حرات في شبه الجزيرة العربية، بينها حرة خيبر وحرة الدخناء وغيرها.

نقوش قديمة

وفي الورقة المشتركة التي نشرها الأكاديميان بجامعة أوكسفورد علي المناصر ومايكل ماكدونالد، يقول الباحثان إن الصخور لا تفيد كوسيط لإرسال الرسائل، ولا تصلح لمجتمع متنقل مثل البدو، ولا تناسب كتابة العقود ولا تسجيل التاريخ والشعر، ولذلك لم يعتمد البدو على الكتابة بالطريقة التي اعتدنا عليها في العصور الحديثة، وكانت ثقافتهم شفهية تستخدم الذاكرة والكلمة المنطوقة بدلا من الكتابة المادية رغم إجادة الكثيرين منهم القراءة والكتابة.

ويقول ماكدونالد ان هؤلاء البدو نحتوا عشرات الآلاف من الكتابات على الجدران حرفيا في الصحراء حرة الحرة وخارجها، وتقدم هذه الكتابات والنقوش القديمة ما يمكن اعتباره المصدر الوحيد المكتوب لتاريخ البدو في الزمن النبطي (169 ق.م – 106 م) والروماني اللاحق، بحسب الورقة المنشورة في المعهد البريطاني بعمّان.

وتعطي هذه النقوش القديمة صورة حية لمجتمع البدو وحياتهم اليومية وأديانهم وعلاقاتهم مع الشعوب المستقرة، ويقول ماكدونالد إنه بينما كان معاصرو البدو في القرى والبلدات لا يعرفون الكتابة أو ليس لديهم الوقت الكافي لها أو حتى جرى تدمير الجدران التي كتبوا عليها وتم إحلالها تتمثل المفارقة في أننا نعرف -في الزمن الحالي- الكثير عن البدو في هذه الفترة أكثر من أي مجتمع آخر في المنطقة.

وإذ كان نمط حياة البدو يشتمل على حياة الرعي والترحال فقد كانوا بحاجة لتمضية الوقت بالنحت والكتابة على الجدران والصخور، ورسم كثيرون من البدو القدماء رسوما صخرية اكتشفت حديثا، وقال ماكدونالد إن البدو كان لديهم وقت طويل لنحت كتابات طويلة للغاية تروي جوانب مختلفة من حياتهم، وتعبر عن عواطفهم، ولا سيما الحزن، ولا تخلو أيضا من روح الفكاهة والسخرية وحتى الهجاء، وتشبه قراءتها حاليا الاطلاع على نص أو تغريدة لصديق كتبها قبل ألفي سنة.

وعثر في بادية الشام (جنوب شرق سوريا وشرق الأردن وغرب العراق وجزء صغير من شمال السعودية) على العديد من النقوش التي يعود زمنها للفترة بين ألف سنة قبل الميلاد وحتى 400 م، وكتبت العديد من هذه النقوش بخط المسند وتمثل لهجات عربية جزرية قديمة.

ويعرف خط المسند -أو الخط الحميري- كنظام كتابة قديمة تطور في جنوب الجزيرة العربية واليمن قرابة ألف سنة قبل الميلاد، ويعد أحد أنواع الكتابة السامية الجنوبية التي استعملت في شبه الجزيرة العربية لوقت طويل، قبل الكتابة العربية الحديثة.

وتم توثيق أكثر من 35 ألف نقش صفائي معروف في الوقت الحاضر، ويجري الكشف عن نقوش جديدة باستمرار.

وفي عام 2013 تم إنشاء مشروع في مركز خليلي للأبحاث بجامعة أوكسفورد لبناء قاعدة بيانات رقمية تضم كل هذه النقوش، بالإضافة إلى جميع النقوش الأخرى من شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ضمن قاعدة بيانات سميت "المجموعة الإلكترونية لنقوش شمال الجزيرة العربية القديمة"، وجرى إتاحتها على موقع إلكتروني، ويحاول الباحثان علي المناصر ومايكل ماكدونالد تحديد مواقع اكتشاف العديد من هذه النقوش المكتشفة لتسهيل عمل الباحثين.