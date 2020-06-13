أكاديمي أميركي: النبي محمد أول من عارض العنصرية والعبودية في تاريخ البشرية

نشر أكاديمي أميركي كاثوليكي مقالا بمجلة "نيوزويك" عبر فيه عن إعجابه بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنسانيته، وذكّر بتعاليمه في مواجهة الأمراض المعدية.

وقال الكاتب والباحث المتخصص في العلاقات بين الأديان الدكتور كريج كونسيدين إن نبي الإسلام هو أول شخص في تاريخ البشرية عارض العنصرية والعبودية.

ويضيف مؤلف كتاب "إنسانية محمد.. نظرة مسيحية"، أنه متأثر بشخصية الرسول الكريم وبمقولاته، وأنه كثيرا ما يستشهد في مقالاته بأحاديث نبوية.

ويرى الكثيرون أن مقالات كونسيدين وكتبه تخاطب الغرب الحديث بأسلوبه، وتجيب عن تساؤلاته بشأن التقارب بين الأديان وتركز على المشترك فيها.