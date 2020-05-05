وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر

توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر، بعد نحو 60 عاما من التلاوة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم مساء اليوم الثلاثاء في بيان "وفاة نقيبها محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع القرآن".

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأتم الطبلاوي حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.

شارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وفق إعلام محلي.

وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة مشاهير القراء والاستماع إليهم مباشرة.