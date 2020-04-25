دوامة الرحيل.. الموت يغيب الروائية والمترجمة العراقية ناصرة السعدون

توفيت الروائية والمترجمة العراقية ناصرة السعدون عن عمر ناهز 74 عاماً في العاصمة الأردنية عمان، بعد صراع مع المرض، وعرفت ككاتبة وروائية ومترجمة، صدر لها عدد من الكتب والترجمات.

وولدت ناصرة بمحافظة واسط العراقية عام 1946، ودرست الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بغداد التي تخرجت منها عام 1966، وعملت مدير عام بوزارة الثقافة والإعلام، وترأست تحرير جريدة "بغداد أوبزرفر" ونالت عضوية اتحاد الأدباء العراق.

وهي أرملة المؤلف مصطفى توفيق المختار عضو المجمع العلمي العراقي، كما أنها عرفت ككاتبة وروائية ومترجمة، وصدر لها عدد من الكتب.

يذكر أن ناصرة صاحبة رواية "دوامة الرحيل" التي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية فئة الروايات المنشورة بالدورة الأولى عام 2015، وتناولت فيها الهجرة إلى الخارج وآلام العراقيين المعاصرة.

وفي روايتها "أحببتك طيفاً" تروي أحداث الحرب في بلادها عام 1991، حيث تتجول بطلة القصة بين طبقات المجتمع وتعايش أحداثاً وظروفاً صعبة.

وترجمت ناصرة عدة كتب بينها "الأسد الطائر: حكايات شعبية من جنوب أفريقيا" ويتناول قصصاً شعبية وحكايات قبائل "البشمن". وتًروى العديد من الحكايات على ألسنة الحيوانات التي تقدم دروساً وحكماً أخلاقية ذات رمزية مثيرة للدهشة.

وكذلك رواية "العالم المعروف" الحائزة على جائزة بوليتزر للروائي الأميركي أدوارد بي جونز، ويحكي فيها المؤلف حقبة تاريخية أميركية اشترى فيها بعض العبيد السود حريتهم بالمال ثم قاموا بامتلاك عبيد وعاملوهم بطريقة مشينة.

ومن ترجمات الراحلة كذلك كتاب "أزهار الجليل" للصحفي الروسي الإسرائيلي إسرائيل شامير الذي كان واحداً من جنود سلاح المظلات الإسرائيلي بحرب 1973 قبل أن ينقلب على الفكر الصهيوني ويكتب مقالات تنتقد تل أبيب جرى تجميعها في هذا الكتاب.