عندما كُـتب الطب شعرا.. أرجوزة ابن طفيل في وصف الأمراض وعلاجها

عرفت الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى تأليف المنظومات العلمية في فنون عقلية وعلمية وشرعية مختلفة، وتضمنت مناهج التعليم آنذاك تأليف المنظومات الشعرية في العلوم المختلفة، ليسهل حفظها واسترجاعها وكتابة الشروح والحواشي والاستطرادات حولها لتفسير ما أوجزته وتسهيل الطريق على الطلاب لفهمها.

وفي علم الطب اشتهرت منظومة الشيخ الرئيس ابن سينا "الأرجوزة الطبية" التي كتبها في أكثر من ألف بيت شعري من بحر الرجز، وترجمت إلى اللغة اللاتينية في القرن الـ13 تحت اسم "الأغنية"، فصل فيها ابن سينا في الطب النظري والعملي، ورتب فيها مسائل الطب وربطها بقواعد مصاغة في قالب شعري.

وولد ابن سينا في بخارى (في أوزبكستان حاليا) وتوفي في همدان (في إيران الحالية) عام 427 هـ الموافق 1037م بعد أن قضى حياته في الشرق الإسلامي، وفي الغرب الإسلامي وغير بعيد عن زمن ابن سينا، نشأ فيلسوف وعالم وطبيب آخر هو ابن طفيل القيسي الأندلسي، الذي توفي 581هـ/1185م.

وتعلم ابن طفيل الطب في غرناطة وعمل قاضيا بالأندلس، وكان كاتبا وفيلسوفا ورجل دولة تولى الوزارة في عهد دولة الموحدين، واشتهر بقصته الفلسفية الشهيرة "حي ابن يقظان" التي كان لها تأثير كبير على الأدب العربي والأوروبي اللاحق لعصره.

وكتب ابن طفيل أرجوزة شعرية في علوم الطب، في نظم طويل قال عنه:

أذكر فيه علل الإنســان بغاية الإيضاح والبيان

وأذكر الأعضاء فيه جمعا ذكرا يفيد من وعى واستمعا

يكون بالرأس ابتداء الذكـر ثم بالرجل انتهاء الأمر

وأذكر العلاج والدواء وما يحيل السم والـدواء

واستفاد ابن طفيل من علوم ابن سينا وتأثر ببصماته الطبية والأدبية على حد سواء، ويقع نظم ابن طفيل في أكثر من 7700 بيت، تناول فيه أجزاء جسم الإنسان كافة، ومنها حديثه عن تورم العينين قائلا:

قد يعرض الجساء للأجفان مع وجع تحسه العينان

وحمرة وعسرة انفتاح عند انقضاء النوم في الصباح

وسدة ليست مع الصلابه وقلة الحراك والإجابه

وفي حديثه عن حصوات الكلى التي تسبب حرقان وعسر عند التبول، قال:

تعرف ذي العلة باليونان ديابيطا في منطق اللسان

وهي التي يشرب فيها الماء وليس بالجوق له بغــاء

تهبط في الحين من كــلاه قوته حتى يلي محــراه

ويدفع المجاري للمثانـــه في سرعة ولم تطل زمانه

ويخرج البول بلا تلويــن كأنه مفارق في الحــين

فهو إذا كان كـــذا ردي في حاله ونوعــه وبي

وهو إذا كان بصبـغ صالح ويظهر العلاج فيه ناجـح

وتلا وصف ذلك المرض شرحه لعدد من النباتات والعلاجات المستخدمة، بأبيات شعرية كذلك.

وفي حديثه عن أنواع الحمى، تناول حمى "الغب" وأعراضها، فقال:

تبدأ بالنابض حمى الغب يوما ويوما لا بأمر صعب

ومدة النابض لا تطول وبردها مقصر قليـــل

لكنها تبدأ بالتسخين ويسرع التهابها في الحين

وحرها يلدغ كف اللامس كأنه لهب نار القــابس

وربما خلط في الكلام صاحبها في شدة المقـام

لا سيما إن كان ذا مزاج محترق ملتهــب وهاج

نظم العلوم

وفي كتابه "العلوم العقلية في المنظومات العربية.. دراسة وثائقية ونصوص"، يرى المؤلف جلال شوقي -عميد كلية الهندسة بجامعة قطر- أن النظم التعليمي لعب دورا بارزا ليس في تيسير حفظ العلوم والمعارف، وسهولة تمثلها واسترجاعها فحسب، وإنما في أحيان كثيرة في الحفاظ على المعارف ذاتها.

ويتابع شوقي في مقدمة كتابه القول إن صوغ المعارف الإنسانية في قوالب شعرية يجعلها قابلة للحفظ والاستظهار وأكثر صونا عن الخطأ والزلل والتحريف، حيث تحكمها قواعد محددة وتضبطها موازين دقيقة.

ويشير شوقي إلى أن الحضارة الإسلامية أفادت من النظم العلمي لدى الإغريق والهنود وتوسعت فيه، وهو ما يفسر إلمام علماء العرب والمسلمين المبكرين بعدد ليس بقليل من العلوم والمعارف، نظرا لحفظهم مجموعة من المتون والمنظومات التعليمية التي يتسنى للدارس تكوين خلفية موسوعية تؤهله -حتى في سن مبكرة- للإدلاء بدلوه في بحر الحضارة الإسلامية العربية الزاخر.

ويصنف شوقي أنواع المنظومات العربية في أربع مجموعات، العلوم العقلية، والعلوم الشرعية، والعلوم اللسانية، والعلوم الاجتماعية والمعارف العامة، ويعتبر أنها تتسق مع الإنسان العربي المفطور على حب الشعر وقرضه وتذوقه والتغني به.

وتعدى النظم حدود الأحاسيس والمشاعر والانفعالات الإنسانية إلى آفاق أرحب تكاد تغطي مجمل المعارف الإنسانية برمتها، ومن ثم خرج القصيد عن أغراضه التقليدية كالمديح والغزل والعتاب والهجاء والفخر والرثاء، واتجه إلى صياغة شعرية لألوان المعرفة كافة لأغراض تعليمية.

وصيغت العديد من المنظومات في مجال "العلوم العقلية" كالكيمياء والطب والأغذية والفلك والرياضيات والموسيقى وغيرها، وكذلك في العلوم الإنسانية والعلوم العسكرية وعلوم اللغة العربية وقواعد النحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرها.