الفعاليات الثقافية العربية معلقة بسبب كورونا.. هل ينقذها عالم الإنترنت؟

في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد العربية، أعلنت السلطات الحكومية والصحية في معظم البلدان تعليق الفعاليات الثقافية والأنشطة التي كان مقررا عقدها في هذا الموسم لأجل غير مسمى.

وقررت وزارة الثقافة التونسية تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب الذي كان مقررا من 8 إلى 19 أبريل/نيسان المقبل، وأيام قرطاج المسرحية (من 21 إلى 28 مارس/آذار الجاري)".

كما سيشمل قرار التأجيل فعاليات أسبوع اليوم العالمي للمسرح (من 24 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان)، ومهرجان عز الدين قنون للمسرح من الشهر ذاته، بحسب بيان الوزارة التي دعت إلى تأجيل كل المؤتمرات والندوات قدر الإمكان، لتفادي انتشار الجائحة.

وفي المغرب، قررت السلطات تعليق جميع الفعاليات الثقافية والرياضية ابتداءً من 5 مارس/آذار الجاري، ومن المتوقع تجديد الحظر نهاية الشهر الجاري، ومطلع الأسبوع الماضي دعت السلطات جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وفي الجزائر أجلت السلطات كل النشاطات والتظاهرات الثقافية والإبداعية والفكرية إلى أجل لاحق.

وحظرت السلطات المصرية وصول الجمهور للفعاليات الثقافية والفنية وأوقفت نشاطات دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة. وبالتزامن مع إعلان حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين للحد من انتشار الجائحة، أطلقت وزارة الثقافة المصرية فعاليات "خليك فى البيت" لبث تسجيلات مصورة لباقة مختارة من الإبداع الوطني والتراثي ومسرحياتها وأعمالها الغنائية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إذاعة حفل للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرام.

وأعلنت السلطات السعودية إلغاء الحفلات والأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقية في كافة أنحاء المملكة، وتقرر تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب والدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي كان مقررا عقده مارس/آذار الجاري.

وفي العراق، تم تأجيل "معرض بغداد الدولي للكتاب" في دورته الـ22 للمرة الثانية، وسط توقعات بعدم إقامته في الوقت الحالي، وعلق "الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين" أنشطته في العاصمة والمحافظات، وتقرر إغلاق صالات السينما والمسارح وتعليق الأمسيات الثقافية والفعاليات المختلفة، لكنّ بائعي الكتب في شارع المتنبي على ضفاف نهر دجلة لا يزالون يستقبلون زبائنهم القادمين لشراء كتب ومناقشة الوضع السياسي كما هو معتاد.

6140437912001 65a90e78-eca6-4a32-936e-15a21ec20ff0 e6f5c705-6afa-4a31-a0e9-53d5ae36185b

وقررت قطر حظر عدد من الأنشطة بينها المقاهي وخدمات ومراكز دعم التعليم، ومراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية.

وأعلن وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، قبل أسبوعين، إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة للوزارة في المواقع الأثرية، حتى إشعارٍ آخر، في إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وألغت السلطات الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية بالبلاد حتى إشعار آخر.

الثقافة الافتراضية

وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وإجبار العديد من المتاحف والمؤسسات الثقافية على إغلاق أبوابها، تحولت الفعاليات الثقافية للعالم الافتراضي وسجلت المتاحف الافتراضية على الإنترنت فقزات هائلة في عدد الزوار والمتابعين بما في ذلك مجموعة المتحف البريطاني على الإنترنت والجولات الافتراضية في متاحف أوروبية.

وبحسب بيانات إعلامية، زادت نسب الوصول إلى الموقع الرقمي للمعرض الوطني بلندن وجولته الافتراضية بنسبة 1000% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، شهدت خدمات غوغل للفنون والثقافة -التي توفر مئات الجولات الافتراضية للمتاحف الرائدة عالميا- ارتفاعًا في عدد الزيارات في الأسابيع الأخيرة.

وعقدت منصة Google للثقافة والفنون شراكة مع 1200 متحف وأرشيف رائد لعرض معارضهم عبر الإنترنت وتقديم جولات التجوّل الافتراضي، بحسب أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبثت شركات الأوبرا والأوركسترا في نيويورك وبرلين وسول وأنحاء مختلفة من أوروبا حفلاتها للجمهور على الإنترنت بشكل مباشر، بينما تضاعفت أعداد زوار جولات متاحف اللوفر وأوفيزي الافتراضية.

وضمن الخدمة التي تقدمها غوغل تتوفر جولات افتراضية في عدد محدود من المتاحف والمواقع الأثرية في العالم العربي، بينها المتحف المصري ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة والقصر الملكي بالعاصمة الليبية طرابلس والجامع الجديد بالجزائر العاصمة.

عصر الافتراضي

وفي كتابه "الافتراضي والثورة: مكانة الإنترنت في نشأة مجتمع مدني عربي" يذهب الأكاديمي التونسي جوهر الجموسي إلى القول إن شبكة الإنترنت (التي يسميها الشابكة) قضت بمفهومها اللغوي والبنيوي الاتصالي المبتعد عن المادة والزمان والمكان، في رأيه، على مفهوم الزعامة في السياسة والمجتمع العربيين، أي زعامة القوة، وموالاة شرائح المجتمع للزعيم القوي الذي يستند إلى حضوره وصورته، وإلى المرئي وأثره في الآخر.

وحوّلت هذه "الشابكة" المجتمع العربي في زمن قصير إلى مجتمع شبكي، أركانه الإنترنت والحواسيب والهواتف الجوالة الذكية المزوّدة بأجهزة تصوير عالية الدقة، وربطته بما هو مدني غير مادي وغير مكاني، كأنه يطوف في الفكر ويُشاهد بعين العقل الرزين حينًا وبعين المشاعر الجياشة أحيانًا.

ويعتقد المؤلف أن إعادة توزيع القوة -بفعل النشاط الافتراضي القائم على الإنترنت- سينقل القوة من الدول إلى المجتمعات والكيانات، وانتشارها وتوزيعها، ويؤدي لنشأة فضاءات وجماعات افتراضية وجمعيات وكيانات جديدة ومجتمع مدني اتسع حضوره وأثره بعد الثورات العربية.

ويناقش المؤلف في كتابه تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليها، ويتعرض للانتقال من مفهوم التلقي إلى الاختيار والمشاركة والجاذبية الجديدة للوسائل مثل المرونة وحدود الشفافية في عالم الإنترنت حيث المعلومات موزعة على نطاق واسع.