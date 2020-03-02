مصر.. صدمة في الأوساط الثقافية بعد ترحيل الناشرة الفلسطينية بيسان عدوان
رحّلت السلطات المصرية الأديبة والناشرة الفلسطينية بيسان العدوان من مصر، بعد احتجازها لمدة أسبوع داخل أحد أقسام الشرطة، مما سبب صدمة في الأوساط الثقافية والأدبية.
ولم يتسن الوقوف على أسباب اعتقال وترحيل اللاجئة الفلسطينية، غير أن حقوقيين مقربين من الأديبة ألمحوا لوجود وشايات بحقها دون اتهام محدد.
وتقيم بيسان في مصر منذ طفولتها، وتدير دار ابن رشد للطباعة والنشر، كما كرّمها اتحاد كتاب مصر قبل أسبوعين ضمن فعاليات عن الأدب الرقمي.
وقالت بيسان في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك "شكرا لكل أصحابي وكل شخص وقف معي في المحنة، شكرا لأهلي المصريين والفلسطينيين وحتفضل (ستظل) مصر بلدي زي (مثل) ما فلسطين بلدي".
وأكد ناشطون أن بيسان تعيش في مصر منذ مدة طويلة ولا يوجد سبب حقيقي لترحيلها، وأنه تم القبض عليها واحتجازها عقب توجهها لتجديد إقامتها في مصر الأسبوع الماضي.
وانتقد مثقفون وحقوقيون وصحفيون مصريون الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استيائهم الشديد من ترحيل بيسان.
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