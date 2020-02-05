رحيل الكاتبة والإعلامية الفلسطينية الأردنية عايدة النجار عن 81 عاما

نعت رابطة الكتاب الأردنيين الكاتبة والإعلامية الفلسطينية الأردنية الدكتورة عايدة النجار التي توفيت اليوم الأربعاء عن 81 عاما.

وكتبت ابنة شقيقها الأديبة تغريد النجار على صفحتها على فيسبوك "وداعا عمتي الحبيبة عايدة.. كم سأفتقدك".

وقالت تغريد إن الجنازة ستكون بعد ظهر غد الخميس من جامع مقبرة سحاب (إحدى مناطق محافظة العاصمة عمان)، في حين يقام العزاء في مساء اليوم ذاته بمقر جمعية لفتا العربية للعمل الخيري بالعاصمة عمان.

ولدت عايدة في قرية لفتا بالقدس في ديسمبر/كانون الأول 1938 وغادرتها مع أسرتها إلى الأردن عام 1948، ونالت شهادتها الجامعية من القاهرة في علم الاجتماع عام 1960.

كما حصلت على ماجستير في الصحافة والتنمية من جامعة كنساس بالولايات المتحدة، ثم دكتوراه في وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة سيراكيوز في نيويورك.

عملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، كما ساهمت في تأسيس قسم الأبحاث بوكالة الأنباء الكويتية. وفي الأردن عملت بمجال التنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي في وزارات الإعلام والخارجية والتنمية الاجتماعية.

كانت تكتب المقالات في بعض الصحف العربية وأصدرت العديد من الكتب، منها "القدس والبنت الشلبية" و"لفتا يا أصيلة.. خريفية قرية" و"عزوز يغني للحب: قصص فلسطينية من ألف قصة وقصة" و"عَمّان بين الغزل والعمل" و"بنات عَمّان أيام زمان" و"صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن".