بالفيديو: معرض القاهرة للكتاب.. ثقافة التنوع

خاص-الجزيرة نت

تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورته الحادية والخمسين، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من إقبال المصريين والأجانب.

ويضم المعرض في موقعه الجديد بمنطقة القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية، نحو تسعمئة دار نشر مصرية وأجنبية، بزيادة 153 دار نشر على العام الماضي، ويبلغ عدد دور النشر المصرية 398، منها 75 دار نشر مختصة في كتب الأطفال، و121 دار نشر للتراث والكتب الإسلامية.

يقول الشاب إسلام هشام، إنه اعتاد زيارة المعرض كل عام منذ خمس سنوات للتعرف على أحدث الكتب، داعيا إلى تنظيم المعرض أكثر من مرة في السنة.

ولفت هشام إلى أن وجود مساحة للمطاعم والاستراحة، ساعد في استمتاع الجمهور بوقتهم والتنزه، ومكّنهم ذلك من قضاء فترات أطول بحثا عن أفضل الكتب والتعرف على المؤلفين الجدد، فضلا عن حضور مزيد من الندوات والفعاليات المتنوعة.

بدوره، يقول عمار الأمين -من السودان- إنه كان يتمنى مصادفة معرض الكتاب خلال زياراته المتكررة لمصر، وهو ما تحقق هذا العام.

ولفت الأمين إلى أن معرض القاهرة معرض عالمي توجد به كل أنواع الكتب السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، مطالبا بأن تمتد فترة إقامة المعرض إلى شهر وليس أسبوعين فقط، حتى يتمكن الجميع من زيارته خاصة من خارج مصر.

من جهتها، قالت رضا عبد الله إنها تعمل مديرة مدرسة، لذلك تحرص على زيارة المعرض كل عام حتى تكون على اطلاع دائم بأحدث المعلومات والأفكار على مستوى العالم.

وأكدت أن الإقبال الكبير على زيارة المعرض خاصة من الشباب، يؤكد اهتمام المصريين بالثقافة، لافتة إلى إعجابها بالموقع الجديد للمعرض، خاصة مع المساحة الكبيرة والتنظيم الجيد.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، واختار المنظمون دولة السنغال ضيف شرف، كما تم اختيار المفكر المصري الراحل جمال حمدان شخصية المعرض.