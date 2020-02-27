"القارئ الجامعي".. مبادرة عُمانية تمنح الكتب مجانا للطلبة والباحثين عن عمل

مازن المحفوظي-مسقط

ككل عام، وبهمتها ونشاطها، تقوم الشابة لبنى الهنائية بمهمتها المفضلة مع افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب، بمبادرتها الخيرة "القارئ الجامعي" لتوزيع الكتب مجانا على الطلبة والباحثين عن العمل.

منذ افتتاح المعرض صباحا حتى إغلاقه مساءً، تحضر لبنى وزملاؤها يوميا إليه طوال مدة انعقاده التي تستمر عشرة أيام. لا يوجد ركن مخصص لهم، وقد اتخذوا من ركن جمعية الكتاب والأدباء مكانا يقصده المستفيدون من المبادرة.

تقول لبنى الهنائية -وهي عضو في هذه المبادرة- إن السعادة تغمرهم أثناء قيامهم بتوزيع الكتب على هذه الفئة من المجتمع، كما أنهم يحرصون على حضور المعرض سنويا.

آلية المبادرة

تقوم فكرة المبادرة على استقبال تبرعات الكتب من أهل الخير، سواء الأفراد أو دور النشر أو المؤسسات، ثم تجميعها وتصنيفها لتكون جاهزة لتوزيعها على من يقصدون المبادرة من الطلبة والباحثين عن العمل، وهي لا تطلب إثباتا لذلك بل تعتمد على الأمانة والصدق.

يقول يونس العبري -وهو أحد المستفيدين من المبادرة قبل أن يصبح عضوا فاعلا فيها- إنه كان يأخذ كتبا منها عندما كان طالبا في جامعة السلطان قابوس، وقد أعانته كثيرا على تطوير نفسه في مجال تخصصه (الإعلام)، ليصبح بذلك ممتنا لها ويتطوع فيها كنوع من رد الجميل.

يقصد المبادرة عدد كبير من الذكور والإناث، بلغ عددهم 901 مستفيد عام 2018 نالوا 1638 كتابا، وارتفع العدد عام 2019 ليصل إلى أكثر من ألف مستفيد وأكثر من ألفي كتاب.

مئات دور النشر شاركت في معرض مسقط الدولي للكتاب (الجزيرة)

فكرة المبادرة

تأسست مبادرة "القارئ الجامعي" عام 2017، بعد اندماج مبادرتين تحملان الفكرة نفسها، كانت إحداهما تبيع الكتب بسعر زهيد للطلبة، أما الأخرى فتمنح الكتب مجانا للطلبة ذوي الدخل المحدود في جامعة السلطان قابوس.

وبعد توسع المبادرة واندماجها، أصبحت تستهدف طلبة المؤسسات التعليمية جميعها، وكذلك الباحثين عن عمل على حد سواء في جميع أنحاء السلطنة.

يتضمن معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام قرابة 550 ألف عنوان كتاب، وذلك مقارنة بحوالي 500 ألف عنوان في النسخة السابقة من المعرض، بمشاركة قرابة 676 دار نشر بشكل مباشر و270 بشكل غير مباشر -أي عن طريق التوكيلات- ليصبح الإجمالي 946 دار نشر، تمثل 32 دولة، وذلك بزيادة بلغت 64 مشاركا و184 جناحا عن الدورة الماضية.