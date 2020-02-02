كتب عربية في ذاكرة المجتمع المكسيكي.. إرث يعاني الإهمال في مكتبة بالافوكسيانا

غدير أبو سنينة-الجزيرة نت

يصفها المؤرخون بأنها جزء من ذاكرة المجتمع المكسيكي ومن ذاكرة العالم، إنها مكتبة بالافوكسيانا، الواقعة في مدينة بويبلا، رابع أكبر مدينة مكسيكية.

بدأ تاريخ المكتبة يوم 5 سبتمبر/أيلول 1646، حينما تبرَّع المطران التاسع لمدينة بويبلا، خوان دي بالافوكس إي ميندوسا، بمكتبته الخاصة التي تحوي خمسة آلاف مجلد لمدارس سان بيذرو وسان خوان، شرط أن يُسمح لأي شخص متمكن من القراءة باستعارتها، وليس فقط لأعضاء الكنيسة والإكليريكيين، ولهذا تعتبر مكتبة بالافوكسيانا أول مكتبة عمومية في القارة اللاتينية، على عكس العرف المتبع في ذلك الوقت.

وتضم المكتبة المكسيكية مخطوطات منذ عام 1473 حتى عام 1910، معظمها كتب دينية وبعضها أدبي، ويصل مجموعها إلى نحو 42 ألف كتاب.

التقت الجزيرة نت المديرة السابقة للمكتبة ديانا إيزابيل هراميّو التي أطلعتنا بدورها على بعض الكتابات العربية، منها مثلا قصيدة مدح كتبها الإيطالي فرناندو قيصري باللغة العربية التي كانت لغة العلم والأدب والثقافة أثناء حكم العرب للأندلس، وتليها ترجمة القصيدة.

قصيدة كتبها بالعربية الشاعر الإيطالي فرديناندو قيصري باللغة العربية مدحا لأحد الخلفاء المسلمين وهي مترجمة إلى لغة أخرى في المخطوط نفسه (الجزيرة)