هل تبقى إنسانا أو تصبح أكثر إنسانية؟ معنى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي

محمد الشياظمي-الدوحة

يسابق العلماء الزمن لفهم ما يعنيه أن تكون إنسانا، لا يعيش في عالم متطور تكنولوجيا فحسب، بل يخضع باستمرار لتعديلات تلائم ظروف عيشه وتتناغم مع محيطه، وتعده لمستقبل سيرتبط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا محالة.

وفي عصر اندمجت فيه علوم الطب والوراثة والأحياء بتكنولوجيا المعلومات، تتناسل الأسئلة العلمية والفلسفية التي تبحث إعادة تعريف الإنسان والحياة، كما ترتفع الأصوات التي تنادي بضرورة إعادة النظر في مناطق التماس بين العلوم والمبادئ الأخلاقية، ووضع تصورات ومعايير علمية جديدة لا تتعارض مع مستقبل الإنسان وتطوره، ما دامت قادرة على رسم ملامح تفكيره وقراءة مستقبله الصحي وطفراته الوراثية والأمراض النادرة التي قد تهدده.

في ندوة "ليلة الأفكار" التي نظمها المعهد الثقافي الفرنسي بالدوحة ومتاحف مشيرب، بعنوان "انعكاس التأثيرات علينا نتيجة التطورات الرقمية والطفرة الوراثية.. هل تبقى إنسانا أم تصبح أكثر إنسانية؟".

وتطرقت الندوة لعدد من الجوانب والتحديات التي تؤثر في فهم حياة الإنسان ومستقبله، وكيف ستغير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نظرة الإنسان للعلوم، بعد توظيفها في تفكيك كثير من الألغاز التي حيرت العلم.

شفرة الحياة أم العكس؟

في إضاءة على أحد النقاشات العلمية المتقدمة، يظهر أن تكنولوجيا المعلومات قد خلقت حالة تشابك بين علوم الأحياء ومجالات والطب، وبات من الممكن القول إنها أصبحت علم المعلومات فعلا.

كما أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تسعى لتقليد الوظائف البشرية أو إحلال الوسائل التكنولوجية محلها، قد عززت الرغبة في تعويض ما يمكن أن نفعله كبشر دون جهد كبير.

لكن التداخل بين علم الأحياء وتكنولوجيا المعلومات يطرح تساؤلات عدة حول معنى أن يصبح الجسم البشري مجرد معلومات، وكيف يمكن أن يحدد وجوده ويعاد تعريف وظائفه من خلال بيانات ومعطيات.

وفي سياق التكنولوجيا الحيوية، تلوح جدلية جديدة بشأن إمكانية اختزال حياة إنسان في شفرة تقرأ في حاضره ومستقبله، حيث يصبح جوهر الجسم عبارة عن معلومات، تحفز لخلق جوانب جديدة ومحسنة ومصطنعة للحياة، بحثا عن الإنسان الأفضل أو الأكثر إنسانية.

وإذا كان هذا البحث يستدعي تفكيك جسم الإنسان وعقله إلى ترددات معلوماتية قابلة للتحليل رياضيا من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية، والتدخل في تركيب الدماغ والتحكم بوظائف الإنسان وأدائه، فإنه لا يزال يصطدم بتعريف تقليدي للإنسان، يرفض اختصاره في مجموعة معطيات حسابية وبيانية مكيفة في شكل خوارزميات، في مقابل صيحات علمية تتوق لما بعد الإنسانية أو فوق الإنسانية.