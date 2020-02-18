معهد الجزيرة للإعلام يطلق منتدى كليات الصحافة في العالم العربي

يطلق معهد الجزيرة للإعلام بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منتدى كليات الصحافة في العالم العربي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس/آذار القادم في الدوحة.

ويسعى المعهد إلى جمع عمداء كليات الصحافة وأساتذة إعلام وصحفيين وطلبة صحافة في العالم العربي على طاولة واحدة لمناقشة التوجهات الجديدة في مهنة الصحافة.

كما يسعى من خلال هذا المنتدى إلى تأسيس منصة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز قصص النجاح في تطوير المناهج، وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التطور التقني في الإنتاج الصحفي وفي تدريس علوم الصحافة.

ويهدف المنتدى إلى الانفتاح على التوجهات الحديثة في مهنة الصحافة وتمكين الطلبة من أدوات العبور إلى المستقبل، إضافة إلى تحديد أبرز المبادرات التي يمكن أن تساهم في تطوير التدريس في كليات الصحافة العربية بما يلائم التوجهات الحديثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين كليات ومعاهد الصحافة في العالم العربي، وإطلاق حوار دائم بشأن التحديات الراهنة والتكيف مع المستقبل.

محاور المنتدى

- نظرة على التقنيات والأساليب الجديدة في مهنة الصحافة (تقنية الواقع الافتراضي، صحافة الهاتف المحمول، التحقق من الأخبار، صحافة البيانات).

- استعراض مبادرات ناجحة وملهمة في مؤسسات أكاديمية عربية وعالمية.

- نظرة على حجم وقيمة المحتوى العربي الخاص بمهنة الصحافة ومصادر المعرفة التي يستقي منها طلبة الصحافة.

- دور كليات الصحافة في تأطير التحولات الجديدة على مستوى المناهج وأساليب التدريس لتمكين الطلبة من أدوات الإعلام الجديد.

- مناقشة التحديات التي تواجه كليات الصحافة في العالم العربي وقدرتها على التطوير والمواكبة. ويتضمن المنتدى ندوات عمل وورشا تدريبية، والتسجيل متاح للاشتراك في أعمال المنتدى حتى الأول من مارس/آذار 2020.

للتسجيل في المنتدى: https://forms.gle/CE43N11P8BQ6yfBh7