ارتباك القرّاء وحيرة صحافيين أميركيين.. في التمييز بين التقارير الإخبارية ومقالات الرأي

أثار نشر مقال في يونيو/حزيران الماضي، كتبه عضو الكونغرس الأميركي توم كوتون ودعا فيه لاستخدام جيش بلاده لقمع احتجاجات شعبية، ردودَ فعل واسعة وانتقادات شديدة، وقد اضطرت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) لكتابة ملاحظة تفيد بأن المقالة لا ترقى لمستوى معاييرها التحريرية ولا ينبغي نشرها، بينما استقال محرر الرأي في الصحيفة على إثر الأزمة.

وكان محرر صفحة الرأي جيمس بينيت قد دافع في البداية عن نشر المقال، مؤكدا أنه "مقال رأي" ولا يعبر عن رأي الصحيفة، لكنه استدرك لاحقا معتبرا أن قسمه كان مخطئا بنشر المقال، وألقى باللوم على خطأ في عملية التحرير، بينما هاجم الصحيفة كلٌّ من الرئيس دونالد ترامب وعضو الكونغرس كاتب المقال.

Opinion Editor at @nytimes just walked out. That’s right, he quit over the excellent Op-Ed penned by our great Senator @TomCottonAR. TRANSPARENCY! The State of Arkansas is very proud of Tom. The New York Times is Fake News!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020