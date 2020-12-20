فنون الخليفة ومزيج الثقافات.. وثائقي "قصر عمرة" يفوز ببرونزية فيلم التراث

فاز الفيلم الوثائقي القصير "فنون الخليفة" بالجائزة البرونزية في المهرجان العربي لفيلم التراث الذي انطلق تحت شعار "مستقبل الإبداع والحفاظ على التراث".

وزار صانع الفيلم "قصر عَمْرة" الذي سكنه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك، واستكشف رسومات الفن الإسلامي على جدرانه.

ويعد "قصر عَمْرة" المشيد في الصحراء الشرقية الأردنية أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، نظرا لما يحويه من عمارة إسلامية فريدة تعود إلى العهد الأموي، وفي داخل القصر تُدهش لروعة الرسومات والزخارف التي بقيت على حالها منذ ألفي عام.