المتحف الفلسطيني في مؤتمره السنوي.. القدس من وجهة نظر ثقافية

القدس في الوعي الفلسطيني ومركزيتها في الحقل الثقافي، والمقاومة التي تشتبك مع الحياة اليومية العادية فيها؛ نقاط أساسية شغلت الباحثين المشاركين في المؤتمر السنوي الثاني للمتحف الفلسطيني في رام الله، الذي أقيم -افتراضيا- طيلة أمس الخميس، تحت عنوان "القدس التي هنا، القدس التي هناك: إضاءات معرفية وتحولات مجتمعية".

المؤتمر يواصل البحث الذي أطلقه المتحف في 2017 من خلال معرضه "تحيا القدس"، واستكمله في معرضه الحالي المتواصل حتى فبراير/شباط المقبل، بعنوان "طُبع في القدس: مُستَملُون جُدد"، حيث كانت أبرز مخرجات ونتائج النقاش الموازي لهذين المعرضين أن هناك أكثر من قدس واحدة في الوعي الفلسطيني الجمعي؛ فهناك "القدس التي هنا، وهذه تُعبّر عن المخيال الفردي والجماعي وتمثّله، والقدس التي هناك، تلك البعيدة المُحاطة بالجدار والحواجز العسكرية، التي لا يستطيع الفلسطينيون في الشتات والضفة الغربية وقطاع غزة الوصول إليها".

شارك في جلسات المؤتمر الثلاث الباحثون والأكاديميون: عصام نصّار، وسليم أبو ظاهر، وأحمد أسعد، وداود الغول، وأريج صبّاغ-خوري، وغسان حلايقة، وفيروز شرقاوي، وعبد الرؤوف أرناؤوط، وعلي مواسي، وياسر قوس، وكاميليو بوانو، وناهد حبيب الله وآخرون، لكن من يتابع الأوراق يكشف نوعا من التكرار في مضامينها باستثناء بعض المداخلات.

تحت عنوان "استعادة لمركزية القدس في الثقافة والفنون الفلسطينية"، تحدث الأكاديمي عصام نصّار عن البحث في جينيالوجيا المكان، وتناول القدس كمدينة، قائلا "تكمن أهمية القدس لنا كفلسطينيين في أنها المدينة المركزية، فالمواقع الدينية والأثرية لا تخلق من المكان مدينة، فلا هي مرتبطة بالبيوت ولا بالأسواق ولا بالحارات، فالموقع الديني يمكن أن يكون في أي مكان؛ رأس جبل مهجور أو في مدينة، لكن المدينة بدون سكانها وحراكها الاجتماعي لا يمكن أن تكون مدينة".

وأضاف "القدس أرشيف، ليس بالمعنى التقليدي، ولكنها أرشيف يحوي مصادر الذاكرة الجماعية والفردية، والتنقيب بها كأرشيف ليس مرتبطا بالفعل الأركيولوجي الأثري البحت، وإن كان أحيانا كذلك، بل يرتبط باستنباط الذاكرة واكتشاف تفاصيل أسرارها ومخابئها (…) أن تختبر القدس كأرشيف يعني أن تكون متحركا، أن تمشي بها، وأن تطلق لخيالك العنان". ورأى الباحث أن معظم الأعمال الفنية التي تناولت القدس "محصورة في الإطار الرمزي للمدينة، أو في إطار النوستالوجيا للماضي السعيد للمدينة، وغالبا ما تعجز هذه الأعمال عن أن تكون مشروعا تحرريا، بل تبقى أسيرة للحظة تاريخية ماضية".

كذلك تحدثت نسب أديب حسين عن "العمل الثقافي في القدس وتحدياته"، وركزت على الفن والثقافة في الفترة المعاصرة، وذكرت أن عامي 2011 و2012 شهدا حالة من الزخم الثقافي استمرت 6 سنوات مقارنة بالسنوات السابقة، فعرفت المدينة افتتاح مراكز ثقافية جديدة وتجديد أخرى قديمة، من ذلك معهد إدوارد سعيد، ومقهى الكتاب الثقافي، ودار الجندي للنشر، وظهرت ملتقيات شبابية ومهرجانات مختلفة، ومبادرات كانت استجابة لأحداث سياسية مثل مبادرة "مش خايفين"، متناولة دور هذه المبادرات في توطيد العلاقة مع القدس لكل الفلسطينيين داخل وخارج الجدار.

من جهته، قدّم الباحث غسان حلايقة مداخلة حول "سياسات السيطرة الأمنية في القدس"، إذ يعمل نظام السيطرة الأمنية "من خلال شقين بالأساس: الأول يقوم على عزل أهل القدس، أو على الأقل إعاقة اتصالهم مع امتدادهم الطبيعي، أي مع السكان المتواجدين داخل جدار العزل، بوجوده المادي والمعنوي والحواجز العسكرية".

