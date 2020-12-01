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ثقافة|قطر

ارتبط صوته بالمسير الوطني.. وفاة الإعلامي القطري جاسم عبد العزيز

قدم الإعلامي الراحل جاسم عبد العزيز برنامج "ليلة العيد" وكان يجمع فيه نجوم قطر في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والإبداع (الصحافة القطرية)
قدم الإعلامي الراحل جاسم عبد العزيز برنامج "ليلة العيد" وكان يجمع فيه نجوم قطر في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والإبداع (الصحافة القطرية)
عماد مراد - الدوحة
1/12/2020

بعد مسيرة استمرت قرابة 40 عاما في العمل الإعلامي، فقدت الساحة الإعلامية القطرية واحدا من أبرز وجوهها المذيع جاسم عبد العزيز الذي توفي اليوم الثلاثاء بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

المذيع الذي اشتهر بتقديم البرنامج الترفيهي "اربح وامرح" على مدى 5 سنوات وبرنامج "ليلة العيد" على التلفزيون القطري، يعد أيقونة إعلامية تعلقت بكلماته الأجيال، وبات صوته علامة مميزة في التلفزيون المحلي.

سيرة خليجية

ولد جاسم عبد العزيز عام 1963 والتحق بتلفزيون قطر وهو ابن العشرين عاما، وكان أحد الأسماء التي تم اختيارها لتقديم نشرات الأخبار في تلفزيونات خليجية مختلفة، إذ ظهر على شاشة التلفزيون العماني مقدما نشرات الأخبار ضمن خطة تبادل المذيعين والإعلاميين بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتبط اسم جاسم عبد العزيز بالمناسبات الوطنية كالمسير الوطني، الذي ينظم سنويا في اليوم الوطني لقطر يوم 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، فكان أحد المقدمين الدائمين لهذا الحدث الأبرز في البلاد.

ويعد برنامج "امرح واربح" من أفضل محطات جاسم عبد العزيز الإعلامية، حيث بات هذا البرنامج واحدا من أفضل البرامج العربية وحاز شعبية كبيرة، وكانت جنبات مسرح قطر الوطني تعج بالحضور يوم تسجيله، حيث تألق المذيع جاسم عبد العزيز في تقديم البرنامج على قناة تلفزيون قطر لمدة طويلة، بالإضافة إلى برنامج "ليلة العيد"، وهو واحد من أفضل البرامج الذي كان ينتظره الآلاف في ليلة العيد.

نعي قطري

وحرص أهل قطر وزملاؤه ومحبوه على نعي الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات للمذيع للراحل تؤكد على موهبته، كما سرد البعض ما قدمه من مشوار حافل بالعطاء خاصة مع بيته تلفزيون قطر.

كما نعى الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الإعلامي جاسم عبد العزيز عبر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر "نعزي أسرة الفقيد وأنفسنا والأخوة الإعلاميين في وفاة الإعلامي القدير جاسم محمد عبد العزيز بعد عمر قضاه في خدمة وطنه قطر، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

وقالت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني إن وفاة الإعلامي جاسم عبد العزيز جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معبرة عن حزنها الشديد على وفاته.

لمسة خاصة

ويرى الإعلامي القطري سيف العمادي أن جاسم عبد العزيز كان من أبرز الإعلاميين الذين كانت لهم لمسات خاصة في الأيام الوطنية والمناسبات المختلفة، حيث عمل في أكثر من مجال، وهذا يدل على تميزة الإعلامي الشامل، فضلا عن تمتعه بأخلاق عالية.

وأكد الإعلامي الشاب، في حديث للجزيرة نت، أن جاسم عبد العزيز كان من أكثر الإعلاميين اهتماما بالشباب ورعايتهم وتوجيههم وتصحيح أخطائهم بطريقة مهذبة للغاية، "فكان يجلس مع شباب المذيعين ساعات طوال لتصحيح أي أخطاء وردت خلال أعمالهم رغبة منه في الإشراف على جيل جديد من الإعلاميين القطريين الذين يحملون الراية من بعده".

ويعتبر العمادي أن اسم جاسم عبد العزيز ارتبط ارتباطا وثيقا بتلفزيون قطر، لافتا إلى أن الإعلامي الراحل كان يتعامل مع أي حلقة أو نشرة أخبار وكأنها الأولى في حياته، فيعطيها الوقت الكافي للدراسة والتمعن قبل بدء العمل.

أما الإعلامي تيسير عبد الله فيرى في تصريح خاص للجزيرة نت أن الوسط الإعلامي القطري خسر خسارة كبيرة بوفاة المذيع اللامع جاسم عبد العزيز، مشيرا إلى أنه كان من الإعلاميين القطريين الذين كان ‏لهم دور في تسجيل بصمة تلفزيونية لها أثرها عبر سنوات طويلة.

وأشار إلى أن جاسم حقق نجومية مبهرة في التسعينيات عندما قدم برنامج الأعياد الترفيهي "ليلة العيد"، وكان يجمع فيه كل نجوم قطر في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والإبداع، فكان محبا للفنون والثقافة ومنفتحا على الإبداع القطري، وكان يحرص على حضور أغلب الفعاليات الثقافية والفنية.

المصدر : الجزيرة

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