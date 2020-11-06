البث الحي
ثقافة|مملكة متحدة

فقدان الإحساس بالمكان والاعتماد على الآلات.. هل استشرفت رواية "الآلة تتوقف" واقعنا المعاصر قبل قرن؟

رصد فورتسر في "الآلة تتوقف" التحوّلات الاجتماعية العميقة بالمجتمعات الحديثة نتيجة للتطورات التقنية قبل أكثر من قرن (الجزيرة)
رصد فورتسر في "الآلة تتوقف" التحوّلات الاجتماعية العميقة بالمجتمعات الحديثة نتيجة للتطورات التقنية قبل أكثر من قرن (الجزيرة)
6/11/2020

في رواية كتبها قبل أكثر من قرن، استشرف الروائي البريطاني إدوارد مورغان فورستر واقعنا المعاصر، وتحدث عن أناس يعيشون داخل كبسولات تعزلهم عن بعضهم البعض، ولا تسمح لهم التواصل فيما بينهم إلا بشكل افتراضي.

في تقرير نشرته صحيفة "نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، تؤكد الكاتبة آن كرينيون أن فورستر أخضع التقدم التقني لنظرة متأنية وثاقبة، واستطاع أن يكشف النقاب عن الآفات التي ستعاني منها البشرية في وقت لاحق.

وتقول الكاتبة: عندما تقرأ "الآلة تتوقف" المصنفة ضمن روايات الخيال العلمي، تشعر أن فورستر (1879-1970) سافر عبر آلة للزمن، وحطّ به الرحال عام 2020 قبل أن يعود إلى عام 1909 ويكتب قصته.

رؤى متشائمة

تقول الكاتبة إن فورستر رصد في قصته القصيرة -التي نُشرت لأول مرة بصحيفة "أكسفورد أند كامبريدج ريفيو" في نوفمبر/تشرين الثاني 1909- التحوّلات الاجتماعية العميقة بالمجتمعات الحديثة نتيجة للتطورات التقنية.

ورغم أنه لم يكن فيلسوفا ولا مفكرا كبيرا، ولا كاتبا متخصصا بروايات الخيال العلمي، فإنه سبق بذلك الطرح فلاسفة كبارا على غرار الألماني غونثر أندرس والفرنسي جاك إيلول والأميركي لويس ممفورد، والذين استخدموا مصطلح "ميغاماشين" للتعبير عن التحولات الاجتماعية التي شاهدوها بأعينهم منتصف القرن العشرين، قبل أن يتخذ الكاتب الفرنسي سيرج لاتوش من المصطلح عنوانا لروايته الصادرة عام 1995.

وترى الكاتبة أن رواية "الآلة تتوقف" تسافر بنا عبر الزمن، وتبين استشراف فورستر للمخاطر والتهديدات التي تشكّلها التحولات الصناعية والابتكارات التكنولوجية على البشر.

وقد ولدت هذه الرواية المتشائمة والسوداوية -حسب تعبيرها- من رحم عصر مضطرب، خيمت عليه خيبات الأمل جراء التطورات في العلوم والتكنولوجيا، والتحولات الكبيرة في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وُلد فورستر في لندن عام 1879، وهو ينتمي إلى جيل شهد الكساد العظيم أواخر القرن 19 وعايش توسع الرأسمالية. عام 1897، التحق بكلية كينغز في جامعة كامبريدج ثم شارك في ما يسمى بمجموعة بلومزبري، والتي ضمت نخبة من المثقفين والفنانين الشباب على غرار فيرجينيا وولف وجون ماينارد كينز. وكانت إنجلترا حينها البلد الرائد بالتصنيع، في ظل منافسة متصاعدة مع الولايات المتحدة وألمانيا.

وتعود الكاتبة لتؤكد أن تلك الفترة شهدت انتشار الرؤى المتشائمة في صفوف المثقفين، وظهرت أدبيات كاملة تتحدث عن نهاية العالم، وكان فورستر أحد منتقدي العصر الصناعي.

فقدان السيطرة

وكان فورستر يدافع عن الحياة الريفية التقليدية في إنجلترا، ويرفض المدينة حيث يتكدس السكان ويحاصرهم البؤس أو الوحدة، ويدافع عن العلاقة الرومانسية بالطبيعة محذرا من مساوئ التصنيع، إذ يرى أنه سيقطع الصلة بين الإنسان والعالم الطبيعي الذي ينتمي إليه، وفق ما تقول الكاتبة.

وقد تميزت السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى بطغيان الرأسمالية الصناعية، وتنامي الإمبريالية الأوروبية، وظهور الكثير من الاكتشافات والابتكارات العلمية مثل الكهرباء والكيمياء العضوية والهواتف اللاسلكية والتلغراف ومحركات الاحتراق الداخلي.

وكان كثيرون ينظرون إلى التقدم التقني بانبهار كبير -كما تقول الكاتبة- لكن البعض راقبوا تلك التحوّلات بتوجس كبير، وحذّروا من عواقبها الوخيمة، ومن خطر فقدان السيطرة على التكنولوجيا والاغتراب الإنساني الذي يمكن أن ينجم عن ذلك التطور.

فورستر‏ روائي وقاص وكاتب مقالات بريطاني ولد بلندن عام 1879 وتوفي عن 91 عاما (غيتي)

في فرنسا مثلا، نشر الروائي أناتول فرانس (1844-1924) رواية "جزيرة البطريق" التي تتنبأ -بطريقة ساخرة- بنهاية العالم، حيث لا يبقى إلا "الهواء الاصطناعي" في مدن غير صالحة للحياة، وسكان لا يستطيعون أن يعيشوا دون آلات. وفي إنجلترا، انتشر هذا النوع من الروايات أعقاب صدور رواية ريتشارد جيفريز "بعد لندن" عام 1885، والتي تتحدث عن كارثة تتسبب في انهيار المجتمع التكنولوجي الحديث.

نظرة مستقبلية

تقول الكاتبة إن التصورات المستقبلية التي تضمنتها الرواية كانت واضحة وقاطعة، إلى درجة أن كثيرين تساءلوا عن الطريقة التي استطاع بها الروائي البريطاني أن يستشرف منذ بداية القرن العشرين ظهور شبكة الإنترنت وسكايب وفيسبوك.

وترى أن فورستر لم يكن يعلم الغيب، بل كان فقط حساسا تجاه العالم الذي يعيش فيه، وقادرًا على قراءة التحولات الاجتماعية والتقنية، وما يمكن أن تفرزه في المستقبل.

وقد حاول من خلال روايته أن يكشف خطورة تلك النزعة التقنية التي تعزل الناس وتفصل بينهم، وتجرّدهم من طبيعتهم البشرية.

وتوقّع أن يفقد الناس "الإحساس بالمكان" ويفوّضوا الأمر للأجهزة والآلات التي تمكّنهم من تحديد مواقعهم، وهو بالضبط ما فعلناه حديثا من خلال أنظمة تحديد المواقع.

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

"حرب الكلب الثانية".. نزعة التوحش التي تبرر كل شيء

تكشف رواية "حرب الكلب الثانية" للروائي الأردني من أصل فلسطيني إبراهيم نصر الله الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2018 نزعة التوحش التي تسود المجتمعات والنماذج البشرية واستشراء النزعة المادية.

"إبادة".. فيلم خيال علمي بنكهة الأوسكار

يعتبر فيلم "إبادة" للمخرج أليكس غارلاند المتخصص في أعمال الرعب والخيال العلمي من الأعمال التي ينتظر أن تحقق نجاحا كبيرا، بالنظر للنجوم المشاركين فيه ومنهم نتالي بورتمان الحائزة على الأوسكار.

المزيد من ثقافة

5 أعوام على وفاة "المتنبي الأخير".. عبد الرزاق عبد الواحد شاعر العراق والعرب

بُعد الشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد عن العراق أثّر فيه بشكل كبير وصار الحزن يصبغ قصائده (الجزيرة)

رفضت وسام الجمهورية الفرنسية.. الجزيرة نت تحاور كمالا إبراهيم رائدة الفن التشكيلي السوداني

التشكيلية السودانية كمالا إبراهيم إسحاق مع إحدى لوحاتها (مواقع التواصل)

فيلسوف شبه القارة الهندية الذي ألهم تأسيس الدولة.. باكستان تحتفي بالذكرى الـ144 لميلاد محمد إقبال

الفيلسوف والأديب محمد إقبال دعا لقيام دولة باكستان المستقلة عن الهند (الجزيرة)

فورين بوليسي: لغة الكراهية عند ترامب لها جذور عميقة في التعصب الديني الأميركي

ترامب يستمع إلى الداعية الإنجيلية والمستشارة الروحية باولا وايت وهي تقود الصلاة خلال عشاء للقيادة الإنجيلية في البيت الأبيض (الأوروبية)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)