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ثقافة|قطر

مقتنيات الأجداد بمتاحف الأحفاد.. شاب قطري يؤسس متحفا شخصيا يعبر عن تراث بلاده

عماد مراد - الدوحة
25/11/2020

باتت المتاحف الشخصية أبرز ما يميز المجتمع في قطر، فلا تكاد تخلو منطقة من متحف لمقتن متخصص في ثقافة معينة.

ومن أحدث هذه المتاحف، متحف المعاضيد الذي جمعه الشاب عبد الله غانم المعاضيد من التراث القطري القديم، وحرص على أن يجمع هذه المقتنيات في مكان واحد يعتبره ملاذه اليومي.

وجمع القطع التراثية لم يكن الهدف الوحيد للمعاضيد الشاب، بل سعى جاهدا إلى معرفة كل قصة وراء هذه القطع.

كما يرى أنه من خلال هذا المتحف يسابق الزمن لحفظ لمحة من التراث القطري القديم وعرضه للأجيال الجديدة، فضلا عن إرضاء هواية ملحة لازمته منذ الصغر.

المصدر : الجزيرة

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