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إطلاق النسخة الرابعة من برنامج زمالة الجزيرة البحثي

23/11/2020

أطلق معهد الجزيرة للإعلام النسخة الرابعة من برنامج "زمالة الجزيرة" الذي يستهدف الصحفيين المهتمين بإنجاز أبحاث أكاديمية تتعلق بمجال العمل الإعلامي وما يشهده من تطور.

وأعلن المعهد عن إطلاق النسخة الإنجليزية من البرنامج لأول مرة، على أن ينجز الصحفيون المقبولون في البرنامج أبحاثهم في هذه النسخة عن بعد، وذلك تماشيا مع الظروف الصحية الراهنة المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وسيتلقى المشاركون تدريبات متعددة تتعلق بمنهجيات البحث العلمي وقضايا الإعلام المعاصرة، وتحت إشراف إدارة المبادرات الإعلامية في معهد الجزيرة للإعلام، وعدد من الزملاء الصحفيين والباحثين في شبكة الجزيرة الإعلامية.

ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية، أولها الصحافة الرقمية وتقاطع الصحافة مع التقنيات الرقمية الجديدة، وهو مجال تعطى له الأولوية من قبل لجنة الاختيار الخاصة بالبرنامج.

ويركز المجال الثاني على التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بإستراتيجيات التحول الرقمي وآليات التكيف مع الظروف المتغيرة التي تطرأ على غرف الأخبار حول العالم.

أما المجال الثالث فيتخصص في المواضيع البحثية المتعلقة بدور الصحافة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتقبل طلبات المشاركة في البرنامج في الفترة من 15 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، وستعلن أسماء المقبولين في البرنامج يوم 15 يناير/كانون الثاني 2021، على أن يبدأ برنامج الزمالة في فبراير/شباط 2021، ويستمر لمدة 3 أشهر.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع زمالة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة

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