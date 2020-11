الحب والشقاء يملآن الـ"فراغ في مزهريّة" جلال الأحمدي

"فراغ في مزهرية" هو عنوان المجموعة الشعرية الجديدة التي صدرت قبل أيام للشاعر اليمني جلال الأحمدي المقيم في ألمانيا منذ عام 2016، بعد نيله منحة من مؤسسة هاينريش بول الألمانيّة المعروفة.

المجموعة التي صدرت باللغتين العربية والألمانيّة بطبعة أنيقة من دار سيسيون الألمانيّة السويسرية، تعتبر المجموعة الشعرية الخامسة للأحمدي، وهي الأولى التي تصدر له بغير اللغة العربية.

المجموعة الجديدة لجلال الأحمدي جاءت في أكثر من 200 صفحة، وانقسمت إلى 3 أقسام: كيف تصنع دمعة من كلمة كـ "جدا"، وأشياء تافهة لا يفهمها أحد، والقسم الأخير حمل عنوان "في المنزل". وتلك التقسيمات أخذت من عناوين قصائد ضمن كل قسم، وكأنّها 3 مجموعات قصيرة ضمن مجموعة واحدة. وهي مختارات اختارها جلال من مجموعاته الأربع السابقة التي صدرت باللغة العربية، كما توجد في المجموعة قصائد جديدة لم تصدر سابقا في أيّ من مجموعاته.

الأقسام الثلاثة التي تؤلف هذه المجموعة ليست مستقلة عن بعضها بعضا، فكل قسم منها لا يذهب إلى مزاج مختلف عن مزاج كتابة القسم الآخر، بل هناك بالطبع ذلك الخيط الذي يجمع قصائد كل قسم من الأقسام، ثمّ يجمع كل المجموعة، ففي القسم الأول مثلاً قصائد عن الحب ودرجاته وهشاشته وعدم القدرة على مواصلة العيش من دونه. فتبدو قصائد هذا القسم وكأنها شرح من شخص أعزل ومُطارد يُفكر في الحب طوال الوقت، وكأن الحب هو النجاة، كما يقول في هذا المقطع:

"أريدُ لثلاث دقائق/ أن أحبّ وأكره،/ أن أفتعل شجارا مع غابة،/ أن أحبسَ البحرَ في كيس نايلون شفاف،/ أن أُطلقَ سراح نسر من داخل كتاب قديم،/ أن أطوي المسافة أو أمضغها مثل علكة،/ أن أدسّ للوقت السمّ في حسائه،/ أن أتصالحَ مع هزائمي،/ أن أتحايلَ على القدر وأخطّ اسمي على عتبة قلبكِ" (الصفحة 33).

جلال الأحمدي يلعب مع ثنائية الأنا والآخر بطريقة سلسة وممتعة للقارئ، رغم أنها تحمل حمولة عالية من الفقد والحزن، مثلما يقول في قصيدة "رجل وحيد بسريرين": أنتِ وأنا والحزنُ سننامُ متعانقين/ أنتِ والحزن في سرير، وأنا والحزن في سرير آخر.

فالحب يجمع الأنا مع الآخر، ولكن ما يعتني بهذا الحب هو الحزن. فالحزن يُعانق كل واحد منهما على حدة، وينام في سريره بدلاً من الآخر.

وهكذا حتى نصل إلى تعريفات مثل تعريف "الوحشة"، حيث يقول الأحمدي: "سأخبركَ ما هي الوحشة بالتحديد/ أن تسيرَ عشرين عاماً/ فجأة.. نلتفتُ خلفكَ/ ولا أثر لمكائد/ أو طعنة في الظهر/ لكنّكَ كلما وضعتَ رأسكَ/ على صدركَ/ لتنام/ أفزعكَ في الداخل/ ضجيجُ كلبٍ/ ينبج".

فالحب الموزّع في كل أقسام الكتاب، هو الحبّ الذي يحدث خلال الشقاء والحرب والفقر واليتم والغربة والفقد وسوء التفاهم مع العالم. والشقاء هو الحامل النهائيّ لمجمل كتابة جلال الأحمدي في مجموعاته الأربع السابقة، وفي هذه المجموعة التي هي مختارات من ذلك الشقاء.

تتوزع قصائد صاحب "شجرة للندم أو أكثر" بين نوعين من الكتابة التي ميّزت حال قصيدة النثر العربية، فهناك قصائد تهتم بتوزيع الكلمات القليلة في السطر الواحد، وهناك قصائد تملأ السطر كله. وصحيح أن الأحمدي يكتب قصائد طويلة وقصائد قصيرة، إلا أن العديد من القصائد الطويلة تتألف من مقاطع قصيرة، وكأنها قصائد قصيرة ضمن نصّ طويل. أو كأنها أنفاسٌ قصيرة ضمن صرخة واحدة وطويلة.

البساطة التي كتب بها جلال الأحمدي العديد من نصوص هذا الكتاب، خاصة القسمين الأول والأخير منه، هي تلك الطريقة التي دأب عليها شعراء عديدون في العالم العربي، باعتمادهم على الصور الغزيرة والجديدة والمؤلمة بلغة بسيطة ويوميّة وخالية من التعقيدات، للإيقاع بالقارئ النخبويّ والعادي على حدّ سواء.

"أريدُ أن أشتاق لنفسي/ أستيقظُ صباحاً أقبّلُ يدي/ وأقولُ لها شكرا/ سمحتِ لي أن أنامَ بجانبكِ،/ أن أمسحَ على قدمي/ أقول لها شكرا/ لأنك تحفظين الطرق لأجلي/ أن أحضنَ قلبي/ أقول له شكرا يا أخي/ منحتني يوما آخر/ لأكونَ مع مَن أحب/ أن أقدّمَ لعيني وردة/ وأقول شكرا/ عوضا عني تذرفين الدموع".

من جهة أخرى، فإن ما يُميّز نصوص جلال الأحمدي هو اهتمامه الشديد بخاتمة كلّ نص، فهو يبني عمارة نصه بطرق متعددة، فيكون أساسها مرات القص والدراما ومرات الاستفادة من التراث أو الحكايات أو الدين، ولكنّه يذهب دائما إلى الاهتمام بالخاتمة التي تكون جملة قوية من الشعر، وهي الخاتمة التي ربّما كُتب من أجلها كلّ النص.

الاهتمام بقوة الصورة في الخاتمة في كلّ نص تدفع القارئ إلى متابعة القراءة للوصول إلى خواتيم جديدة، "لأنّ كلّ هذا الحزن/ يحتاج إلى تبرير"، و"ما الجيّد في الذكريات؟/ إنها أشبه بحفلة/ داخل مصعد/ معطّل" أو "كلّ ما أتمناه أن تكونَ حياتي قد وصلت الآن/ حيثُ كنتُ أنظر"، وكذلك "خرجنا مسرعين/ مسرعين/ من الحب".

لو نظرنا إلى عناوين مجموعات جلال الأحمدي الأربع السابقة، وهي تفسّر النصوص الموجودة فيها، سنجد ذلك الحزن المتواصل منذ مجموعته الشعرية الأولى "شجرة للندم أو أكثر" والتي صدرت في عام 2010، ثم في مجموعته الثانية التي صدرت في عام 2012 بعنوان "لا يمكنني البكاء مع أحد"، والثالثة "أن أُخرج الغابة من صدري" في عام 2013، حتى نصل لمجموعته الأخيرة "درج البيت يصعد وحيدا"، التي صدرت في عام 2014، والتي حازت على جائزة الشاعر عبد العزيز المقالح في اليمن وجائزة الشاعر عفيفي مطر في مصر.

Listen to جلال الأحمدي _ الجوارب المثقوبة by Ahmed Katlish أحمد قطليش #np on #SoundCloudhttps://t.co/zJGx9MYU7X

— تقريباً مرتضي ! (@murtadaabdu) November 1, 2015