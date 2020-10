شاعرة السيرة والأسطورة.. الأميركية لويز غلوك تفوز بجائزة نوبل الآداب لعام 2020

بفوزها بجائزة نوبل في الآدب لعام 2020، أصبحت الشاعرة الأميركية لويز غلوك أول امرأة أميركية تفوز بالجائزة العالمية منذ أكثر من ربع قرن، وقالت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم التي تمنح جائزة نوبل إن غلوك تميزت بـ"صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

ونوهت الأكاديمية بسعي غلوك نحو الوضوح والعالمية واستيحاء الأساطير الكلاسيكية، التي تسود في معظم أعمالها.

وأبرزت الأكاديمية دور غلوك في موضوعات "الطفولة والحياة الأسرية، العلاقة الوثيقة مع الوالدين والأشقاء"، التي تركز عليها في أعمالها.

ونقلت وكالات أنباء إشادة رئيس لجنة جائزة نوبل، أندرس أولسون، بصوت غلوك الشعري الذي وصفه بـ"الصريح والمتصلب" والمليء بالفكاهة والذكاء اللاذع.

وقالت الأكاديمية في بيان لها "في قصائدها، تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أشد منها في مواجهة أوهام الذات".

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

