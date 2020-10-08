منها نوبل لمصري وبوليتزر لليبي والبوكر لعمانية.. نصيب العرب من الجوائز الأدبية العالمية

لكن العديد من الأدباء العرب ترشحوا لجوائز أدبية عالمية بما في ذلك جائزة نوبل التي ترشح لها عدة أدباء عرب من مصر وسوريا والمغرب، في حين وصل عدد من الأدباء العرب للقائمة الطويلة لجوائز العام الماضي 2019، وبينها "جائزة الكتب الوطنية الأميركية" وجائزة "نيوستاد الدولية للأدب".

نوبل فائز وحيد

وحده الأديب والروائي المصري نجيب محفوظ من حصل على نوبل للآداب من بين الأسماء العربية التي رشحت للجائزة الدولية؛ وجرى ترشيح الروائي توفيق الحكيم في السبعينيات، في حين ترشح طه حسين أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، وكان أول عربي مرشح في تاريخ الجائزة، وترددت معلومات غير مؤكدة عن ترشيح الأديب يوسف إدريس والكاتب أنيس منصور، لكن بيانات الأكاديمية السويدية التي كشفت عن الأسماء المرشحة لجائزة نوبل للآداب منذ انطلاقها عام 1901 وحتى عام 1969 أي قبل خمسين عاما على سنة الترشح للجائزة لا تظهر هذه الأسماء بشكل مؤكد.

وحسب أرشيف جائزة نوبل، فقد جرى ترشيح عميد الأدب العربي طه حسين في الأعوام 1949، 1950، 1952، 1965، وقد يكون حسين ترشح مجددا للجائزة في أعوام أخرى أيضا قبل وفاته في السبعينيات، لكن لم يعلن رسميا عن ذلك بعد.

ويتردد كذلك ترشح الشاعر السوري أحمد سعيد أسبر (أدونيس) عدة مرات، آخرها في 2018، والفيلسوف والروائي والشاعر المغربي محمد عزيز الحبابي المتوفى عام 1993، لكن لا تتوفر تأكيدات رسمية حتى الآن.

ونال نجيب محفوظ -المعروف بأدبه الواقعي- الجائزة عام 1988 عندما كان يبلغ من العمر 76 عاما، وبينما كان يسير كعادته لشراء صحف الصباح وهو في طريقه إلى مكتبه فوجئ بخبر حصوله على جائزة نوبل، وهو ما غيّر حياته وأكسبه شهرة عالمية، وقالت اللجنة إن محفوظ قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال أعماله الأدبية.

بوليتزر وحيدة

في العام 2017 فاز الروائي والشاعر الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن روايته "العودة" (The Return)، وهي سيرة ذاتية للمؤلف باللغة الإنجليزية يتناول فيها حياته، خاصة عودته إلى ليبيا بعد ثلاثين عاما قضاها في الخارج بسبب خلاف والده مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وأعلن مدير الجائزة مايك برايد فوز مطر في فرع "السيرة أو السيرة الذاتية" عن الرواية الصادرة عن دار نشر راندوم هاوس، وجاء في مسوغات منح الجائزة أن الرواية تقدم "مرثاة للوطن والأب بضمير المتكلم، وتفحص بمشاعر محكومة الماضي والحاضر في منطقة مأزومة".

وتعد جائزة بوليتزر من أبرز الجوائز الدولية التي تقدمها سنويا جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة في مجالات الأدب والموسيقى والصحافة.

ولد مطر عام 1970 في مدينة نيويورك لأبوين ليبيين، وقضى طفولته بين طرابلس والقاهرة، وفازت أولى رواياته "في بلد الرجال" عام 2006 بست جوائز دولية، وترجمت إلى 28 لغة.

واختيرت روايته الثانية "تشريح اختفاء" في 2011 من بين أفضل الكتب في العام، في استطلاع مجلتي الغارديان وشيكاغو تريبيون.