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مذيع الأخبار التلفزيونية.. جديد محمد كريشان ومعهد الجزيرة للإعلام

كريشان ينصح في كتابه الجديد بالممارسة الصحفية قبل دخول عالم التلفزيون (الجزيرة)
كريشان ينصح في كتابه الجديد بالممارسة الصحفية قبل دخول عالم التلفزيون (الجزيرة)
30/10/2020

صدر عن معهد الجزيرة للإعلام كتاب للصحفي والمذيع محمد كريشان بعنوان "مذيع الأخبار التلفزيونية"، وقدّم فيه مادة مركزة في التقديم التلفزيوني الإخباري؛ لتكون مرجعًا ومرشدًا في تقديم الأخبار.

ويوجِز كتاب "مذيع الأخبار التلفزيونية" القول في ما لا ينبغي لمقدم الأخبار إغفاله، ويتطرق إلى سبل امتلاك شخصية متميزة إعلاميًّا، وأدوات الحصول على هذه الشخصية، بما في ذلك الصوت الجيد ومواصفات القراءة المثالية للمواد الإخبارية، ثم يعرِّج على مقابلات النشرات وخصوصيتها عن المقابلات الحوارية الطويلة، وصولًا إلى تركيب الأسئلة المناسبة للنشرات الإخبارية.

ويهدف المعهد بهذا الإصدار إلى إفادة المهتمين بالمجال الإعلامي، وصقل خبرات العاملين فيه، وإثراء معرفتهم بالبيئة الإعلامية يومًا بعد يوم، وتحقيقًا لالتزامه بتطوير مهارات المتدربين ليحققوا طموحاتهم، بالإضافة إلى سعي المعهد لتحويل خبرة الجزيرة المتراكمة إلى معرفة، ودعم المكتبة العربية إعلاميًّا بمادة علمية تبعد ما وسعها عن مجرد التنظير وتقترب من التجربة العملية.

كما يهدف المعهد إلى تحويل الخبرات المتراكمة لنجوم الجزيرة ومذيعيها الكبار إلى كتب معرفية وأدلة تدريبية تفيد الراغبين في دخول المجال الإعلامي. وسيكون هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الإعلامية بالوطن العربي.

معهد الجزيرة للإعلام يسعى عبر كتاب المذيع محمد كريشان لإفادة المهتمين بالمجال الإعلامي وصقل خبراتهم (الجزيرة)

وينصح محمد كريشان من يود دخول مجال التقديم التلفزيوني بقوله: لا تدخل غمار التلفزيون قبل أن تؤسس نفسك، لأن الصورة مغرية، وشاشة التلفزيون قد تجذبك. وإن استطعت، فلا تتأخر في تكوين نفسك تكوينًا سياسيا جيدا، أو من خلال ممارسة صحفية حتى في أبسط صحيفة أو إذاعة، حتى ترسخ هذه المعرفة والمهارة عند دخولك عالم التلفزيون".

يذكر أن محمد كريشان مدرّب معتمد في معهد الجزيرة للإعلام منذ تأسيسه عام 2004، ويقدّم دورات عديدة في المجال الإعلامي، منها: دورات التقديم التلفزيوني الإخباري والحواري، ومهارات التعامل أمام وسائل الإعلام، ومهارات الحديث أمام الجمهور، إضافة إلى فنون إعلامية أخرى.

وخلال الفترة الماضية، قدّم كريشان دورة التقديم التلفزيوني عبر منصة التعليم الإلكتروني لمعهد الجزيرة للإعلام، حظيت بمشاركات عالية.

المصدر : الجزيرة

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