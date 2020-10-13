إبراهيم نصر الله يفوز للمرة الثانية.. إعلان عن بعد لجوائز كتارا للرواية

فاز الشاعر والروائي الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله بجائزة كتارا للمرة الثانية، ليكون بذلك أول روائي عربي يفوز بهذه الجائزة عن هذه الفئة مرتين.

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا اليوم الثلاثاء في الدوحة عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة، التي تقام هذه المرة عن بعد وتحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من: الشيخ أحمد البان من موريتانيا عن روايته "وادي الحطب"، وإبراهيم نصر الله من الأردن عن روايته "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، وفاتن المر من لبنان عن روايتها "غبار 1918″، وفتحية دبش من تونس عن روايتها "ميلانين"، ومحمد المخزنجي من مصر عن روايته "الرديف"، وتبلغ قيمة كل جائزة 60 ألف دولار أميركي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من: الأزهر الزنّاد من تونس عن روايته "الناطور"، والدكتور سعيد العلام من المغرب عن روايته "عذراء غرناطة: حب بين مدينتين"، وسالم محمود سالم من مصر عن روايته "حدث في الإسكندرية"، وغازي حسين العلي من سوريا عن روايته "مرسيدس سوداء لا تخطئها عين.. كوميديا وطنية"، ونجيب نصر من اليمن عن روايته "نصف إنسان"، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 5 نقاد هم: الدكتور أسامة أيوب عليمي من مصر عن دراسته "التمثيل السيميو-كولونيالي في السرد الروائي النسوي.. أحلام مستغانمي نموذجا"، والدكتور عبد المالك أشهبون من المغرب عن دراسته "صورة الأنا والآخر في مرايا روايات الهجرة"، والدكتور علوي أحمد صالح المَلْجَمِي من اليمن عن دراسته "البناء الثقافي للعالم الروائي.. سيميائيات العالم الممكن في رواية أرض المؤامرات السعيدة لوجدي الأهدل"، والدكتور محمد إسماعيل اللباني من مصر عن دراسته "تجليات المنحى التداولي في السرد.. غسان كنفاني أنموذجا"، والدكتور مصطفى النحال من المغرب عن دراسته "تمثيل الواقع في السرد الروائي.. دراسة نظرية ونصيّة".

وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار أميركي، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.

أما في فئة رواية الفتيان ففاز الدكتور مهدي صلاح الجويدي من مصر عن روايته "القبّعات الثلاث"، ومحمد محمود العكشية من فلسطين عن روايته "2222"، وناظم مزهر من العراق عن روايته "أجنحة النار"، والدكتورة ندى جمال صالح من الأردن عن روايتها "قاهر قراصنة السند"، وهدى بوهراوة من الجزائر عن روايتها "نحو النور"، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار، حيث ستتم طباعتها ونشرها.

وفي فئة الرواية القطرية المنشورة، فاز عبد الرحيم الصديقي من دولة قطر عن روايته "مدينة وثيقة عشق" وذلك من أصل 15 رواية ترشحت عن الفئة الخامسة التي أضيفت للجائزة اعتبارا من الدورة الخامسة، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أميركي، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

يذكر أن جائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في بداية عام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة، وقد نشأت فكرة إطلاق الجائزة في إطار تعزيز المكانة المهمة التي توليها كتارا للنشاطات الثقافية المتعددة، التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي، والتركيز على دعم الثقافة والفنون الإنسانية عبر مشروع يجمع الأصوات العربية من مختلف أرجاء الوطن العربي تعبيرا عن الرغبة الجماعية في السعي إلى تحقيق تنوع ثقافي فكري في الوطن العربي، وتكوين جيل يعتز بهويته العربية، كما تسعى الجائزة إلى أن تكون منصة إبداعية بارزة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية.